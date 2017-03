ASSISES : Un quinquagénaire jugé pour le meurtre de sa concubine

Poursuivi pour le meurtre de sa concubine, Anjoo Baillache, en 2013, Mario Laval Joséphine, 56 ans, a comparu devant les Assises hier. Alors qu'il avait informé la cour qu'il n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat, le juge Benjamin Marie-Joseph a désigné Me Chan Bissessur lors de l'enquête préliminaire pour le représenter lors du procès devant les Assises. Laval Joséphine devra se présenter à nouveau en cour avec son homme de loi le 30 mars.

Cette affaire remonte au 17 janvier 2013. Mario Laval Joséphine avait l’habitude de violenter sa concubine, Anjoo Baillache, alors âgée de 30 ans, mais dans la nuit du 16 au 17 janvier, il l’avait battue à mort. La victime avait été découverte allongée sur un lit, inerte, portant de multiples blessures au visage. Mario Laval Joséphine, un habitant de Cité EDC, à Circonstances était un habitué du poste de police. À son arrestation, il avait avoué avoir battu à mort la jeune femme à la suite d'une dispute. Le couple était accro à la bouteille et se disputait souvent.

COUR INTERMÉDIAIRE : Charge d'homicide involontaire rayée pour un motocycliste

Une collision entre deux motocyclistes près d'une boutique à Triolet, le 31 août 2013, avait causé le décès de l'un d'eux, âgé de 72 ans. Le deuxième a quant à lui été poursuivi sous une charge d'homicide involontaire, étant accusé d'être responsable de cet accident de la route. Toutefois, il a été exonéré de tout blâme par le magistrat Azam Nerooa. Ce dernier a conclu que la victime avait commis de nombreuses imprudences, notamment de n'avoir pas porté convenablement son casque, ce qui met un doute sur la part de responsabilité de l'accusé quant au décès de la victime.

Selon l'accusé, l'accident s'est produit dans l'après-midi du 31 août 2013 alors qu'il roulait à motocyclette à Triolet et se dirigeait vers Grand-Baie à environ 60 km/h. La victime, elle aussi à moto, devant alors soudainement virer à gauche. L'accusé a tenté d'éviter l'impact, mais en vain. Sa motocyclette a alors heurté le flanc gauche du véhicule de la victime et les deux motocyclistes se sont retrouvés sur le sol. Un policier, mandé sur les lieux, avait expliqué en cour qu'il était arrivé 15 minutes après l'accident et qu'il avait vu les deux hommes à terre près de leur motocyclette. La victime, qui saignait abondamment, avait été transportée d'urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté.

Dans l'énoncé de son jugement, le magistrat Neerooa a statué que l'accusé ne pouvait s'attendre à un changement de trajectoire soudain de la victime sur sa moto, ayant même tenté d'éviter l'impact en montant sur le trottoir. Le magistrat a aussi souligné le fait qu'il n'a pas été prouvé que le casque qui avait été trouvé sur les lieux de l'accident appartenait à la victime, mettant un doute sur le fait qu'il en portait un lorsque la collision s'est produite, ou alors de ne pas l'avoir convenablement mis, le casque ayant été projeté quelques mètres plus loin, selon le schéma de l'accident.

Le magistrat devait ainsi conclure que les imprudences de la victime constituaient « une faute si grossière qu’elle fait disparaître, en réalité, toute faute de la part de l’auteur matériel de l’homicide ». Il a de fait rayé l'accusation portée contre le motocycliste.