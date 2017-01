ASSISES - SAISIE DE DROGUE SUR UN FRANÇAIS : Gimenez, « On m’avait dit que j’allais travailler dans un hôtel 5-étoiles à Maurice »

Le procès intenté à l’homme d’affaires Walter Wang Teh et au Français Frédérick Philippe Fernandez Gimenez, coiffeur de profession, pour trafic de drogue, a débuté hier et se poursuit avec l’audition des témoins devant les Assises. Le ressortissant français, interpellé à l’aéroport SSR le 12 février 2013 avec 284 g d’héroïne et 4,7 g de cocaïne, a plaidé coupable de possession de drogue sans l’élément de trafic alors que Walter Wang Teh a plaidé non coupable de trafic de drogue. Frédérick Philippe Fernandez Gimenez a soutenu dans ses dépositions à l’ADSU qu’il n’a « été qu’un pion qui a été manipulé », car on lui a fait croire « qu’on allait l’embaucher dans un salon de coiffure dans un hôtel 5-étoiles à Maurice ».

Lors de la séance de ce matin, les sept dépositions du Français ont été lues par l’ex-sergent de police Jeanneton. Dans celles-ci, l’accusé a indiqué qu’il avait des certificats pour exercer comme coiffeur et qu’il a travaillé dans des salons de coiffure en France pendant 10 ans avant de rejoindre Madagascar pour former des aspirants coiffeurs. À Madagascar, il a fait la connaissance d’une Malgache, esthéticienne de profession, avec qui il vit depuis en concubinage. Frédérick Jimenez avait indiqué qu’il consommait de la drogue et qu’à Madagascar il avait rencontré un certain Abdou, qu’il savait être un trafiquant de drogue. Il lui achetait souvent de l’héroïne et au fil du temps il s’était lié d’amitié avec lui. Lors d’une conversation, Frédérick Jimenez avait fait part à Abdou que le salaire qu’il touchait comme coiffeur ainsi que celui de sa concubine était à peine suffisant pour vivre. Abdou lui avait alors parlé d’un certain Jet, qui vivait à Maurice, qui allait ouvrir un salon de coiffure dans un hôtel de luxe. « Je m’étais dit que c’était une aubaine de travailler avec quelqu’un qui avait beaucoup d’argent », avait soutenu Jimenez. Il avait alors accepté de faire le voyage à Maurice pour rencontrer Jet, d’autant plus que ce dernier allait payer son billet d’avion et son séjour à Maurice. Jimenez savait uniquement que le dénommé Jet était propriétaire de plusieurs bateaux de pêche à Maurice. Le 12 février 2013, à son arrivée à Maurice, il est interpellé par deux douaniers à l’aéroport pour une fouille. Ces derniers trouvent une tablette de Subutex dans une paire de chaussures, et après une fouille minutieuse, saisissent dans ses valises 284 g d’héroïne et 4,7 g de cocaïne. Le Français a admis que le Subutex était à lui mais a nié savoir qu’il avait d’autres stupéfiants dans ses valises.

Il avait par la suite accepté de coopérer avec la police pour retrouver le contact local, Jet, qui n’était autre que l'homme d’affaires Walter Wang Teh. Ce dernier avait réservé une chambre à l’hôtel Voilà à Bagatelle pour le Français, tous frais payés, et devait venir le voir le lendemain. Le passeur français avait ainsi attendu que son contact mauricien arrive, et ce, sous la supervision de la police. Ce n’est que le lendemain, dans la matinée, qu’un policier avait pris réception d’une enveloppe remise par une femme de chambre, adressée à Gimenez, contenant une somme d’argent et une note. En visionnant les images des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel, les policiers ont alors réussi à intercepter l’homme d’affaires, qui tentait de glisser un colis sous la porte de la chambre du passeur français. « Je n’ai été qu’un pion qui a été manipulé. Je suis juste un petit consommateur. J’ai été piégé. Je vais collaborer avec la police pour retrouver les trafiquants », avait soutenu Jimenez dans ses dépositions à l’ADSU. Le procès se poursuit avec l’audition des officiers de police impliqués dans l’enquête.