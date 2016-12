ASSOCIATION MAURICIENNE DE BOXE—5e: 4 pts

Aussi flamboyante qu'a été la boxe mauricienne de 2007 à 2012 (premier dans ce classement), aussi brutale a été sa chute après l'élection de Pascal Telvar à la tête de l'Association mauricienne de Boxe (AMB) en mars 2013. Au cours des deux années qu'il a été au pouvoir, la situation a viré au rouge. Tant et si bien qu'en 2013, la boxe avait même chuté à la neuvième place dans ce classement. Certes, l'AMB avait ensuite grimpé d'un rang en 2015, mais, comme nous l'avions précisé à l'époque, c'était uniquement dû à la performance de Kennedy St Pierre, brillant vainqueur aux Jeux d'Afrique du Congo-Brazzaville chez les moins de 91 kg.

Cette année, l'AMB monte à la cinquième place et se voit même remettre un point de plus qu'en 2015. Un point accordé par la rédaction sportive de Week-End dans la mesure où la boxe mauricienne a été remise dans le bon sens depuis l'arrivée d'Indiren Ramsamy à la présidence en août de l'année dernière avec, bien évidemment, le soutien de toute son équipe. Ce qu'il faut d'abord saluer, c'est l'effort de l'AMB de renouer les contacts avec la presse, dont Week-End en particulier. Contrairement à son prédécesseur, Indiren Ramsamy a compris l'importance de disposer d'une bonne ligne de communication avec les médias. Même si au départ il ne répondait pas aux sollicitations de Week-End.

Au-delà de cet aspect, le président de l'AMB a su rallier une bonne majorité de ses membres à sa cause, qui était de remettre la boxe sur les bons rails. Avec le soutien de ces mêmes membres, il a su inspirer à nouveau confiance aux boxeurs. Même si le départ a été un peu lent, le nouveau comité a su surtout se donner les moyens de mettre les boxeurs dans les meilleures conditions. Ces derniers ont même eu l'occasion de participer à des stages et compétitions à l'étranger. Sans compter que Merven Clair (-69 kg) et Kennedy St Pierre (-91 kg) se sont distingués lors d'une compétition au Cameroun, soit la dernière phase qualificative pour les Jeux olympiques de Rio au Brésil. Le premier a décroché l'argent et le second l'or, performance synonyme de qualification pour les Jeux les plus prestigieux de la planète.

Si Merven Clair est tombé d'entrée, en revanche, Kennedy St Pierre a passé un tour avant de chuter à une marche d'une médaille de bronze face au Kazakh Vassiliy Levit, médaillé d'argent du tournoi. Au final, le Mauricien a terminé à la cinquième place de sa catégorie. Ce qui demeure une bonne performance sur le plan mondial. On soulignera par ailleurs le gros travail réalisé par le staff technique dirigé par le Directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez, avec le soutien de l'entraîneur national Judex Bazile. Sans compter aussi sur Richard Sunee et Josian Lebon.

On citera également le travail de fourmi qui est réalisé au niveau des comités régionaux pour que la boxe retrouve ses lustres des années 2007 à 2012. Au niveau de son calendrier, les licenciés n'ont pas eu à se plaindre puisque la majorité des compétitions a pu être organisée.