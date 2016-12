ASSOCIATION MAURICIENNE D'ATHLÉTISME—8E: 4 pts

L'athlétisme mauricien a perdu de son éclat il y a de cela plusieurs années. Les résultats ne suivent plus depuis que les Stephan Buckland, Eric Milazar et autres Jonathan Chimier ont décidé de mettre un terme à leur carrière.

Aucune médaille n'a été obtenue lors des derniers Championnats d'Afrique de juin à Durban en Afrique du Sud. Triste bilan mais surtout alarmant quand, on sait que l'AMA est une des rares fédérations à avoir mis en place depuis quelques années une structure au niveau de la base. Faute de résultat cette année, c'est donc forcément normal que l'AMA perde encore des points, et ce, pour la deuxième année consécutive. Pire encore. Cette fédération a perdu des places pour se retrouver huitième.

L'AMA a dominé ce classement pendant de nombreuses à l'exception de 2011 et de 2012. Cette année, la situation est beaucoup plus catastrophique que les précédentes, avec un manque de résultat évident.

Le président Vivian Gungaram a, d'ailleurs, tiré la sonnette d'alarme en quelques occasions après avoir lui-même reconnu qu'il y avait un gros problème au niveau de l'athlétisme local. Il est allé même plus loin en décidant de porter seul le chapeau de cet échec.

Entouré de ses membres et ceux de la commission technique nationale, il a tenté de changer son fusil d'épaule, question d'essayer de stopper l'hémorragie. Un premier essai a eu lieu après les Jeux des Iles de l'océan Indien de l'année dernière à La Réunion et un deuxième après les Championnats d'Afrique de Durban, cette année. Malheureusement, cela ne semble pas avoir eu un grand effet, du moins pour le moment. Espérons tout simplement que les choses iront en s'améliorant, puisque ce n'est certainement pas les talents qui manquent à Maurice. Peut-être faudra-t-il aussi que l'AMA se pose des questions par rapport au High Performance Training Centre (HPTC) de l'International Association of Athletics Federation (IAAF), basée à Maurice, et dont les résultats ont été nettement meilleurs que les performances locales !

Parmi ceux qui ont tiré leurs épingles du Jeux, on citera les deux qualifiés olympiques que sont les expatriés Jonathan Drack (France) et le marathonien David Carver (Australie), mais également Mohammad Dookun, qui a battu un record vieux de 36 ans au 1500m, et le Rodriguais Bernard Baptiste, lequel vient de décrocher sa licence de médecin et est le premier Mauricien à passer la barre des 17m (17m19). Un véritable exploit non seulement pour l'athlétisme, mais pour le sport mauricien dans son ensemble. Car en terminant 8e de sa promotion sur les 27 aspirants, Bernard Baptiste a prouvé que d'autres peuvent également réussir, à condition de faire preuve de beaucoup de bonne volonté et de détermination.

D'autre part, l'AMA demeure parmi les rares fédérations à pouvoir se vanter d'une gestion saine. Sans compter la stabilité et surtout ce dévouement sans pareil qu'on retrouve auprès des membres, officiels techniques et autres entraîneurs. Il n'y a également rien à dire au niveau de l'organisation des compétitions par l'AMA.