ASSOCIATION MAURICIENNE DE TENNIS DE TABLE—10E: 2.5 pts

L'Association mauricienne de tennis de table (AMTT) aurait pu aspirer à une meilleure position dans le classement du Hit Parade des fédérations. Mais en raison des autres forces en présence, le ping-pong local garde la 10e place avec 0,5 de plus que l'année précédente. Les résultats ont été bons dans l'ensemble (sans être transcendants) et nous sommes très heureux de constater que la formation des jeunes (souvent délaissée par d'autres instances) continue de rapporter ses fruits, notamment à travers le projet Baby Ping. L'AMTT fait partie de ces associations qui prêtent une attention particulière à promouvoir les jeunes et, encore une fois, ce sont ses derniers qui ont été à l'honneur en sortant des performances très satisfaisantes.

Nous pensons obligatoirement à la pongiste Prathna Jalim, qui, pur produit du centre national de formation et championne de Maurice, s'était distinguée au mois de mars de l'année dernière en ramenant le bronze des Championnats d'Afrique juniors dans la compétition par équipe en Algérie, aux côtés de sa coéquipière Ivana Desscann. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de l'AMTT cette saison. Lors des Jeux de la Commission Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) à Madagascar, Maurice était revenue avec deux médailles d'or, une en argent et une de bronze. Encore une fois, c'est Prathna Jalim qui était montée sur la plus haute marche du podium en simple, alors que la deuxième place était revenue à Ruqqayah Kinoo. Maurice a également décroché l'or dans la compétition par équipe filles. Ivana Desscann et Anastasia Chowree ont pris le bronze dans cette compétition. Sans oublier le tournoi de La Cressonnière (La Réunion) au début du mois de décembre, où Prathna Jalim était parvenue à se hisser en finale. Zayyan Sheik Hossein est un autre jeune qui s'est distingué cette saison, lui qui a définitivement franchi un palier dans sa progression.

L'AMTT fait face toujours au même problème : celui d'exister au niveau mondial. Même si le plateau est très relevé, nous sommes en droit d'espérer encore plus vu la qualité des pongistes. La fédération a encore du chemin à parcourir, mais ils sont sur la bonne voie. Par rapport au calendrier, tout a été respecté à la lettre avec notamment les tournois à handicap, Jeunes Pongistes, Championnat national ou encore le Mtius Duty Free Paradise. Il aurait été intéressant d'apporter un grain de folie, une certaine innovation au calendrier, qui demeure certes étoffé, mais qui pourrait toutefois s'améliorer. Il faudrait également que les pongistes chevronnés (Allan Arnachellum, Jason Pontoise, Wasiim Gukhool) passent à la vitesse supérieure pour franchir de nouveaux paliers en 2017. Certes, ils se sont illustrés au niveau national, mais il faut maintenant confirmer à l'échelle supérieure. Et c'est le plus gros problème de cette discipline. Quoi qu'il en soit, la fédération fait du bon boulot et nous espérons que le meilleur reste à venir.