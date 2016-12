ASSOCIATION MAURICIENNE DE VOLLEY-BALL—12E: 1.5 pts

Le volley-ball local gagne quatre places par rapport à la saison passée avec un point de plus dans le classement du Hit-Parade des fédérations. Premièrement, parlons performance. Comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà, c'est le beach-volley qui vient sauver les meubles pour l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB). En juillet dernier, lors de la Coupe des Nations de la zone 7, Maurice a raflé les deux titres en jeu (masculin et féminin) sur le sol malgache. Et l'on retiendra aussi que la sélection féminine a passé deux manches qualificatives en vue des Jeux olympiques de Rio avant d'échouer de peu dans la ligne droite finale. Ce qui est très positif. Côté déception, l'on retiendra surtout les deux finales perdues par les deux équipes de Quatre-Bornes Volley-Ball Club (hommes et dames) en novembre lors du Championnat des clubs de la Zone 7 (CCZ7) disputé sur le sol mauricien. Les garçons s'étaient inclinés face aux Malgaches de la Gendarmerie Nationale en trois sets (25-16, 25-22 et 25-18) alors que les dames avaient subi la loi des Seychelloises d'Anse Royale, 25-18, 25-18 et 25-17. On peut parler du manque d'expérience, mais la réalité est que cela fait 17 ans que Maurice n'a plus gagné ce tournoi. Disons les choses comme elles sont, ce fut une véritable désillusion d'autant que le pays accueillait cette compétition et que Réunionnais et Mahorais n'étaient pas présents. Comment passer sous silence également la dérouillée enregistrée en août par la sélection nationale féminine lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 18 ans ? Les protégées du tandem Martine Bistoquet-Macaque/Prisca Seerungen avaient enregistré deux défaites contre l'Égypte (25-8, 25-8 et 25-6) et Madagascar (25-13, 25-15, 25-13) dans un tournoi qui ne réunissait que ces trois pays. L'AMVB devrait d'ailleurs revoir sa copie et se concentrer un peu plus sur la formation en 2017. La fermeture du Centre national de formation, le manque de compétitions locales pour les jeunes et l'absence de frottements avec les pays étrangers n'ont fait que ralentir cette discipline qui dominait dans un passé pas si lointain les meilleurs de la région, voire du continent. Pour rappel, lors de la CAN de 1997, Maurice avait dominé l'Égypte sur son terrain en trois sets pour ensuite décrocher le titre. Depuis, le volley-ball féminin est en chute libre. La fédération se doit de redéfinir ses priorités. Sans cela, il se pourrait bien que dans trois ans, une nouvelle déconvenue se profile lors des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI) à Maurice même. Au niveau du calendrier, il faut reconnaître qu'il a été bien respecté avec l'organisation de toutes les compétitions au programme. S'agissant de la gestion de la fédération, il n'y a plus de querelles intestines, qui pourrissaient jadis le bon fonctionnement de cette discipline. La contestation est externe et elle est menée – sans grand succès il faut le dire – par l'ancien président Bharun Teeroovengadum. Espérons que la saison prochaine, l'AMVB, qui vient d'élire un nouveau comité pour la période 2017-2020 jeudi, œuvre pour le bien-être des volleyeurs et l'avancement de ce sport qui a tant fait la fierté du quadricolore dans le passé. Ce qui permettrait à l'AMVB de grignoter de précieux points pour mieux figurer dans ce hit-parade des fédérations.