ASSURANCE AGRICOLE : Le SIFB veut exporter son modèle en Afrique

Le Sugar Insurance Fund Board (SIFB) compte proposer son modèle d'assurance aux producteurs agricoles en Afrique. Des démarches sont en cours dans ce sens dans certains pays, dont le Ghana, le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. « Tout en proposant son expertise aux Africains, le SIFB veut aussi accompagner les entrepreneurs mauriciens qui investissent dans ces pays », déclare Vivekanand Lochun, président du conseil d'administration du SIFB. Pour lui, le SIFB ne peut faire autrement : « Si notre institution ne bouge pas dans ce monde de la globalisation, elle implosera », dit-il.

Vivekanand Lochun affirme que le modèle d'assurance agricole proposé par le SIFB étant un succès à Maurice, « nous nous sommes demandé pourquoi ne pas le proposer à d'autres pays, surtout en Afrique », poursuivant : « Au Ghana, il a été bien accueilli pour des cultures, tels le coton et le cacao. Nous voulons par ailleurs accompagner nos producteurs de cannes à sucre qui investissent dans ces pays. » Selon lui, « c'est notre expertise et nos connaissances qui se propagent sur le continent » africain. « C'est plus un positionnement stratégique que financier. D'ailleurs, le gouvernement mauricien encourage les Mauriciens à se rendre en Afrique. Maurice se positionne donc entre l'Asie et l'Afrique », déclare-t-il, ajoutant que des démarches ont été initiées mais qu'elles « prendront du temps pour aboutir ».

Sur le plan local, le SIFB travaille sur plusieurs axes de développement en vue de renforcer sa solidité au vu de la situation difficile dans laquelle se trouve l'industrie sucrière avec la baisse des prix et la hausse des coûts de production. « Déjà, la moitié des 30 000 planteurs que comptait le pays il y a quelques années ont abandonné leurs cultures. Nous leur avons versé une somme de Rs 2,3 milliards en 2015 et 2016 pour pallier la baisse du prix sur le marché mondial. Ce n'était pas prévu dans notre mandat mais nous l'avons fait pour soutenir l'industrie », fait ressortir notre interlocuteur, avant d'indiquer que le SIFB mène actuellement une étude pour voir s'il peut inclure cette compensation dans le fonctionnement normal du fonds. « Si nous pouvons le faire sans réclamer de prime additionnelle aux planteurs, nous le ferons », rassure M. Lochun.

Le SIFB, selon son président, « est solide » : « En 2015, il était estimé à Rs 5,5 milliards et, aujourd'hui, il est à Rs 4 milliards, après avoir versé Rs 2,3 milliards aux planteurs en 2015 et 2016, plus les salaires des employés. En outre, les planteurs n'ont payé aucune prime au SIFB durant les deux dernières années. » Cette hausse de Rs 1 milliard s'explique, selon lui, par « un bon retour sur nos investissements dans les devises étrangères et aussi dans une variété de portefeuilles au niveau international ».

Pour accompagner davantage les planteurs, le SIFB mène une étude sur l'abandon des terres sous culture de canne à sucre. « Que font les planteurs avec ces terres ? Pourquoi les abandonnent-ils ? Y a-t-il une diversification agricole qui se met en place ? Nous voyons que d'autres cultures, comme l'ananas et le letchi, se développent à la place de la canne. La production et l'exportation de ces fruits sont en hausse. Idem du côté de la banane et du thé », déclare M. Lochun. Il ajoute que le SIFB doit aussi accompagner ces planteurs « comme il le fait pour ceux de la canne à sucre ».