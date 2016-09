ASSURANCE—MUA: Miser sur l’innovation pour être encore plus compétitif

L’innovation tant au niveau des produits que des services demeure au centre des préoccupations de la direction du groupe Mauritius Union Assurance (MUA). Bertrand Casteres, Chief Executive Officer (CEO) de MUA, annonce pour très bientôt le lancement d’un nouveau portail qui, selon lui, démontrera que le groupe travaille assidûment pour être à la pointe de l’innovation et qu’il œuvre pour faciliter la tâche du client en termes d’accessibilité ou de suivi de son dossier.

2016 constitue pour MUA la deuxième année de déploiement de son plan stratégique et, selon Bertrand Casteres, le groupe est globalement bien engagé dans la réorganisation de son business model, mettant l’accent sur l’innovation de ses produits et services ainsi que sur la modernisation de ses structures. Le CEO parle de « révolution numérique » et d’un recours accru aux services digitaux. « Nous avons été les pionniers pour ce qui est des souscriptions en ligne pour nos distributeurs et agents avec notamment le service Click & Go pour divers types d’assurance. Voulant être l’assureur de référence pour tous les Mauriciens, le groupe MUA doit faire montre de disponibilité et pratiquer une politique de proximité à toute épreuve », ajoute-t-il.

Dans cette optique, la société lancera prochainement un nouveau portail afin de démontrer qu’elle est à la pointe de l’innovation et qu’elle tient à faciliter la tâche du client. Ce dernier pourra, entre autres, avoir des cotations en ligne et suivre en temps réel les étapes franchies concernant le traitement de son dossier. Ce service vient complémenter celui offert par le centre d’appels créé par l’entreprise et qui, observe la direction de MUA, est un « véritable outil de proximité avec la clientèle ».

MUA s’est fixée pour objectif d’étendre au continent africain les services innovants qui seront introduits à Maurice. Elle misera pour cela sur les structures de Phoenix TransAfrica Holdings Ltd, société rachetée en 2014 et comptant une présence sur les marchés kényan, ougandais, rwandais et tanzanien. « Ces marchés représentent un potentiel de 130 millions de clients. Nous réalisons environ 30 % de notre chiffre d’affaires en Afrique, soit quelque Rs 600 millions sur un total de Rs 1,8 milliard. Nous voulons que cette part augmente », souligne Bertrand Casteres. La consolidation des opérations en Afrique est un objectif majeur pour la direction de MUA. Les parts de marché du groupe dans les pays précités se situent actuellement dans une fourchette de 1 à 8 % selon les pays. Le groupe veut porter ce taux à 10 % dans chacun de ses marchés sur une période de trois ans et doubler dans le moyen terme la part des opérations africaines dans ses revenus totaux.

Réclamations en hausse

Bertrand Casteres observe une concurrence féroce dans le secteur de l’assurance à Maurice et relève également une certaine instabilité dans le marché de l’assurance générale, plus particulièrement celui de l’assurance automobile où le groupe MUA jouit d’une position de leader. « J’estime qu’on est à la croisée des chemins. Les réclamations augmentent et cela peut être vérifié eu égard au nombre d’accidents de la route. Selon la Financial Services Commission, la valeur des réclamations pour les accidents automobiles a augmenté de 18 % en 2015. C’est une hausse conséquente. Les coûts des réparations sont de plus en plus chers. De plus, la dépréciation de la roupie a eu un impact négatif sur les prix des pièces de rechange alors que la hausse du coût de la main-d’œuvre et les problèmes de gestion des stocks ont aussi influé sur les coûts », analyse Bertrand Casteres.

Compte tenu des enjeux, les opérateurs du secteur de l’assurance se doivent d’innover pour rester compétitifs. MUA a, dans ce contexte, lancé le service Pack Relax qui permet au client qui y souscrit de bénéficier d’un service de documentation par courriel et la possibilité de renouveler automatiquement son contrat d’assurance. Une remise de Rs 100 sur les frais de dossiers lui est alors accordée ainsi que des facilités de paiement pouvant aller jusqu’à huit mois. En complément de ce service, MUA propose l’outil « Carfidence » par lequel le client peut obtenir la valeur du marché de son véhicule et une garantie de remboursement à hauteur de l’estimation « Carfidence » en cas d’accident entraînant la perte totale du véhicule.

MUA, poursuit Bertrand Casteres, veut créer plus de valeurs ajoutées au sein de l’entreprise et ce au profit du client. « Nous voulons être paperless et proposer des services électroniques qui permettraient éventuellement de retourner les économies réalisées à notre clientèle », fait-il ressortir. Le CEO rappelle que le groupe a innové dans le courant de l’année en proposant un produit d’assurance cancer féminin. Par ailleurs, un produit spécifique a été développé pour les petites et moyennes entreprises et sous lequel est offert un rabais de 15 % sur un ensemble de plans d’assurance. Dans la même foulée, le groupe annonce le lancement d’un « Family Protection Plan », prévoyant une couverture d’assurance de base aux familles.

« Nous mettons beaucoup d’accent sur une gestion pointue qui vise à créer plus de valeurs pour le consommateur avec les ressources que nous disposons. Des gains d’efficience doivent être réalisés. Pour MUA, la modernisation des services à travers l’innovation demeure sa grande priorité », réaffirme Bertrand Casteres.