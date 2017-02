La compagnie d’assurances Mauritius Union a lancé hier le « Biz Pack », un produit dédié aux entreprises mauriciennes, petites, moyennes ou grandes. Son Head of General Insurance, Jean Christophe Cluzeau, a déclaré qu’à travers son plan stratégique « Ambition 2017 », la Mauritius Union souhaite placer ses clients au centre de ses préoccupations. « C’est désormais chose faite pour les entreprises mauriciennes », a-t-il ajouté.

Selon Jean Christophe Cluzeau, la Mauritius Union est « toujours à l’écoute de la voix de ses clients » et a de ce fait créé le « Biz Pack » pour répondre à leurs besoins réels. « Biz Pack offre à l’entrepreneur la possibilité de souscrire à plusieurs couvertures d’assurance au sein d’un même pack à un prix décroissant pouvant aller jusqu’à 15% d’escompte », a-t-il décrit. Les différentes couvertures proposées dans le pack concernent les risques de dommages, le Personal Accident, la responsabilité civile, les accidents du travail, tous les véhicules (individuels ou flottes) ainsi que les couvertures santé.

« Le secteur des PME représente près de 37% du PIB et 55% de la population active. Même si le “Biz Pack” a été créé pour toutes les entreprises, notre action première sera dirigée vers les PME. Nous avons le devoir de faire prendre conscience à ces entrepreneurs de l’importance de sécuriser leur outil de travail, leurs collaborateurs et leurs clients », a déclaré Jean Christophe Cluzeau. Les sociétés d’assurance, poursuit-il, se doivent d’évaluer de nouveaux risques surgissant avec le développement économique et la modernisation des outils de production d’un pays. « Au fur et à mesure que Maurice évolue vers une société moderne et dynamique en mutation, les besoins de couverture et de sécurité évoluent de la même manière. Notre philosophie est d’analyser les véritables besoins des clients afin de leur proposer une ou plusieurs polices d’assurance adaptées à leur demande et encore plus à leurs besoins réels. En d’autres termes, nous faisons en sorte que le client investisse en toute connaissance de cause dans une police, tout en payant le juste prix », a fait ressortir Jean Christophe Cluzeau.

Poursuivant, le Head of General Insurance de la Mauritius Union affirme que sa compagnie propose de devenir un « partenaire privilégié » des entrepreneurs et de leur offrir un package qui couvrira les aspects les plus importants de leurs entreprises. « Le rôle de la Mauritius Union dans cette initiative est de soutenir ses clients par un dialogue permanent pour leur apporter notre expertise et faire adapter notre offre en fonction de leurs besoins », a-t-il soutenu, en faisant ressortir qu’une société d’assurance est jugée par sa capacité à respecter ses engagements, « soit payer les indemnisations dues avec rapidité et justesse, et aussi par sa capacité à accompagner ses clients dans la gestion des risques ».

À une question du Mauricien, Jean Christophe Cluzeau a soutenu que « les PME sont à peu près dans tous les pays les dernières auxquelles on s’intéresse ». Et de poursuivre : « Les PME représentent 50% des salariés mais elles sont toujours un peu les mal-aimées, les oubliées, car on a tendance à dire qu’on s'occupe des particuliers, qu'on équipe les grandes entreprises et que les PME sont finalement peu équipées pour discuter avec les assureurs. Je souhaite qu'on prenne en compte cette problématique et qu'on s’intéresse aux PME. C’est l’avenir de Maurice. »