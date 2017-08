ASSURANCES POUR PME : La Mauritius Union lance le « Biz Pack »

La Mauritius Union se propose d'être au plus près des entrepreneurs mauriciens engagés dans des PME en leur fournissant des solutions d'assurance adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs sociétés. D'où le lancement ce matin du « Biz Pack », un produit d'assurances dédié aux PME.

Selon la Mauritius Union, « Biz Pack permet aux entreprises locales de conserver le meilleur équilibre risque, sécurité et rentabilité qui soit ». Ce lancement, dit-elle, est dans le droit fil du dernier discours du budget du gouvernement, qui prône une aide appuyée aux PME mauriciennes. « La Mauritius Union est une des premières sociétés privées à avoir attrapé la balle au bond en venant soutenir les entrepreneurs dans le développement de leurs activités économiques en se positionnant comme un vrai partenaire stratégique », soutient-elle. Dans son plan stratégique « Ambition 2017 », le Mauritius Union Group souhaite placer ses clients au centre de ses préoccupations. Il s’agit pour la direction de répondre aux besoins réels de sa clientèle, d'évaluer les besoins de couverture et de sécurité des entrepreneurs, et de les conscientiser sur l’importance de sécuriser leur outil de travail, leurs collaborateurs et leurs clients.

A cette occasion, le CEO de Mauritius Union Group, Bertrand Casteres, a déclaré que la philosophie du groupe est d’être un partenaire privilégié pour tous ses clients, notamment pour les entrepreneurs. « Notre rôle est d’analyser les véritables besoins de nos clients afin de leur proposer une police d’assurance adaptée à leurs besoins réels. À travers cette nouvelle initiative, nous poursuivons notre objectif de travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs afin de leur apporter toute notre expertise », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Head of General Insurance de la Mauritius Union, Jean Christophe Cluzeau, a détaillé les différentes couvertures proposées dans le « pack ». Elles concernent les risques de dommages, le “personal accident”, la responsabilité civile, les accidents du travail, tous les véhicules (individuels ou flottes) ainsi que les couvertures santé. Il a aussi été annoncé que tous les clients du Biz Pack se verront inviter à participer à des tables rondes, des “webinars” et à des conférences sur des sujets divers et variés intéressant leurs entreprises. Le lancement de Biz Pack a été suivi d’un atelier de travail, où des entrepreneurs ont pu interagir avec les spécialistes de l’équipe de Mauritius Union sur la nouvelle assurance et ses nombreux avantages.