ASTUCES ANTI-MOISISSURE : Conseils d’un pro

Chaque hiver, la moisissure peut se révéler un gros problème, surtout pour ceux qui habitent les régions humides. En sus de son caractère inesthétique, la moisissure est également néfaste pour la santé. Nigel Veerapatren, spécialiste en peinture et moisissure, nous livre quelques conseils pour se débarrasser de cette matière vivante et pour empêcher qu’elle n’affecte nos maisons.

La moisissure qui ronge les murs brise tout le charme de votre maison. Sachez également qu’elle est dangereuse pour la santé. Elle peut provoquer de multiples irritations, des sensations de brûlures, des éruptions, des maux de tête, des rougeurs, des démangeaisons des yeux, des sécrétions de la gorge, la congestion nasale et le saignement ou l’écoulement nasal. Dans tous les cas, dès leur apparition, il faut à tout prix s’en débarrasser pour éviter que vos maisons en soient totalement infestées.

Nigel Veerapatren souligne que la moisissure est une matière vivante. “Aussitôt qu’elle a pu pénétrer vos murs, elle va essayer de se propager. Il faut savoir quoi faire pour empêcher cette propagation.” Si la moisissure est déjà présente, la première chose à tenter pour l’enlever est de laver les murs en question. “Un bon coup de pression d’eau devrait vous permettre d’enlever la grande partie, voire la totalité de la moisissure.”

Traitement antifongique.

Ceci dit, dans une maison non crépie, les fêlures et les jointures peuvent ne pas être accessibles pour la pression d’eau. Il devient alors important de boucher tous les trous dans lesquels la moisissure pourrait se frayer un chemin. “La moisissure aime l’eau. Il vous faut la priver d’eau. Il faut minimiser l’accumulation d’eau, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.”

Pour ce faire, il vous faudra crépir vos murs, appliquer un traitement antifongique et utiliser une peinture antifongique. “La peinture est l’une des meilleures façons d’empêcher la moisissure d’envahir vos maisons. Si la peinture lambda aide à prévenir l’apparition de moisissure, la peinture antifongique protégera mieux votre habitation et ne nécessitera pas que vous en appliquiez trop souvent. Il est conseillé de l’appliquer tous les cinq à six ans.”

Selon Nigel Veerapatren, le soleil est un bon allié contre la propagation de la moisissure. “Soley touy li”, dit-il. Les rayons du soleil aideront à tuer les spores de moisissure et à éliminer l’humidité qui favorise le développement de la moisissure. Si c’est l’extérieur de votre maison qui est sujet à la moisissure, les rayons du soleil vont jouer leur rôle. Si c’est à l’intérieur, essayez de laisser les rayons du soleil pénétrer la maison. Tirez les rideaux et laissez exposer les murs qui sont concernés.

Du vinaigre blanc pour les murs

Produit multifonctions, le vinaigre blanc est aussi efficace contre la moisissure. Diluez 300 ml de vinaigre avec 200 ml d’eau dans un vaporisateur, puis vaporisez ce nettoyant directement sur les tâches. Il est important de laisser agir plusieurs heures avant d’essuyer avec un chiffon sec. Si la moisissure persiste, n’hésitez pas à renouveler l’opération.

Du dentifrice et de la levure pour les tissus

Si vos nappes ou vos draps sont tachés par la moisissure, vous pouvez l’enlever grâce au dentifrice et à la levure. Mélangez du dentifrice et un sachet de levure chimique, imbibez une brosse à dents, puis frottez. Laissez agir avant de passer à la machine à laver.

Du bicarbonate de soude pour les joints

Pas très esthétique, la moisissure dans les joints de carrelage d’une salle de bains a tendance à revenir régulièrement à cause de l’humidité omniprésente dans cette pièce. Pour retrouver la blancheur d’antan des joints, une méthode fonctionne à tous les coups : le mélange d’un verre de vinaigre blanc avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Brossez les joints avec votre préparation, laissez agir dix minutes, puis rincez. Le résultat est superbe.