ATELIER SUR LA CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE  : “We don’t have that manpower in Mauritius” selon Anwar Husnoo

“Je suis ravi de la présence à Maurice du Dr Sangeetha Viswanathan, spécialiste en cardiologie et exerçant à Dubai”, disait le ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Anwar Husnoo, lors de l’ouverture du 1er Symposium sur la cardiologie pédiatrique organisé par la Cardiology Society of Mauritius à l’hôtel Gold Crest à Quatre-Bornes.

“Nous devons améliorer le système de cardiologie pédiatrique à Maurice.” Le ministre a axé son intervention sur la nécessité pour la main d’œuvre mauricienne d’approfondir ses connaissances dans ce domaine. Il est persuadé que l’expertise de la cardiologue pédiatrique lors de cet atelier, qui s’est déroulé du 21 au 23 octobre, “will help us reorganise our Pediatric Cardiologist.” Il recommande une mise à jour des statistiques afin de “se peaufiner en termes d’outils et d’infrastructures.”

Auparavant, le Dr Sanjay Bucktowar, consultant cardiologist et président de la Cardiovascular Society of Mauritius, a plaidé pour plus de support de la part du ministère de la Santé, “to encourage local hands-on training under the supervision of our own senior cardiologists and other eminent cardilogists from abroad.” Notons la présence du Dr Vasant Bunwaree; de la mairesse de Quatre-Bornes, Soolekha Jepaul Raddhoa et des représentants du ministère de tutelle à cette cérémonie d’ouverture.