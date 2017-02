ATELIER DE TAILLEUR : Caustat, taillé dans la tradition

Caustat, c’est avant tout l’histoire d’un atelier de couture empreint de tradition et d’un savoir-faire qui a contribué à sa réputation depuis 1926. Déjà trois générations qu’on y est tailleur de père en fils. Tout comme Georges Raoul Caustat, son petit-fils Sanjay Ramchandar confectionne des costumes sur-mesure et faits main.

II y eut d’abord Georges Raoul Caustat, puis Marrot et, enfin, Sanjay : voilà trois générations que l’arbre généalogique de la famille Caustat est à la tête de l’atelier de costume sur-mesure, dont le slogan résume parfaitement le parcours : Caustat since 1926. La transmission aurait pu s’arrêter là si le jeune Sanjay Ramchandar avait persévéré dans son emploi de comptable. Voilà environ trente ans que le métier familial l’a finalement rattrapé. Tout comme sa sœur Vimla Menon, en charge de l’usine Caustat, spécialisée dans la fabrication d’uniformes et de vêtements de prêt-à-porter.

Le culte de l’élégance.

Impossible de retracer le parcours de cet atelier-boutique, situé dans le centre de Curepipe, rue de Chasteauneuf, sans que l’actuel maître tailleur nous précise : “Notre atelier est voué au culte de l’élégance masculine, où tradition et modernité se conjuguent parfaitement. C’était déjà la philosophie de mon grand-père; j’ai souhaité perpétuer cette passion pour les belles étoffes et les costumes parfaitement coupés. Je suis entouré de personnes compétentes : Richard Jeanne à la technique et Rajshree à la vente. Nous formons une petite équipe soudée, prête à donner des conseils personnalisés. Caustat propose une ligne complète de vêtements et accessoires dans une sélection de tissus de marques, avec une place de choix pour du fait main.”

Caustat, c’est l’œuvre d’un certain Ganputh Ramchandar, habitant de Montagne Blanche, qui a décidé de prendre le nom de Georges Raoul Caustat. “À cette époque, si tu t’appelais Ramchandar, tu n’aurais jamais pu réussir. Disons que Caustat faisait plus bling bling, un nom plus business”, confie Sanjay Ramchandar. “Mon grand-père a pu réunir un grand réseau de contacts et il a habillé presque tous les colons de Maurice.” Mais un mystère demeure toujours non résolu. “On ne sait pas comment il s’est retrouvé à faire de la couture.” Peu importe, car la clientèle n’a jamais été déçue par son talent, sa rigueur et son sérieux.

“Le vêtement révèle l’homme”.

Aujourd’hui, plus de 90 ans depuis les premières pièces de costume confectionnées par Raoul Caustat, son petit-fils garde quelques-uns de ses principes. “Avoir toujours l’œil pour détecter les moindres défauts, prendre le temps nécessaire pour les essayages et toujours rendre un travail impeccable et sans reproche.” Le vêtement révèle souvent l’homme, a écrit Shakespeare dans Hamlet. C’est une citation qui a toujours inspiré Sanjay Ramchandar. “Caustat a une approche qu’on ne retrouve pas ailleurs. Cette réputation nous a permis d’être encore là aujourd’hui.” Une chose est sûre : “Confectionner des vêtements a révélé les talents de maître tailleur de mon grand-père, George Raoul Caustat.” Un talent particulièrement apprécié par de nombreuses personnalités à Maurice et par des étrangers, qui ont porté les célèbres costumes faits sur mesure par ce petit habitant de Montagne Blanche.

Et c’est ainsi que celui qui a repris le flambeau a appris à coudre à son tour. “Lorsqu’on a presque été conçu sur les machines, et qu’on a grandi dans une maison où les rouleaux de tissus prenaient toute la place, impossible de ne pas prendre pour passion ce métier. Mais j’ai aussi été témoin des difficultés.” Les premières leçons seront apprises de son père, Marrot. Il entreprendra ensuite un stage plus approfondi avec l’autre référence dans le domaine, en la personne de Pierrot Laurent, avant de s’envoler pour trois mois en Angleterre, où il obtiendra une mention à la London School of Fashion.

Vêtements exclusifs.

Sanjay Ramchandar a d’abord choisi la filière de comptable, mais très vite, il choisira de devenir maître tailleur, celui à qui on confie la tâche de coudre les costumes dans l’atelier Caustat. Chaque costume sur mesure est le résultat de nombreuses heures de travail. Contrairement au stylisme, ce métier reste peu répandu et est en passe de disparaître, selon Sanjay Ramchandar, qui a une façon bien à lui de résumer son quotidien : “En tant que maître tailleur, je dois réaliser exactement le modèle de vêtement que le client me présente. Je suis là pour conseiller, jamais pour m’imposer.”

Pour ce faire, il conçoit des ébauches en papier, les patrons du modèle qui lui a été présenté. Puis, à partir des mensurations du client – longueur, épaules, tour de taille, de poitrine, entre autres mensurations – , il coupe les tissus.

L’unique boutique basée à Curepipe propose un vaste choix de tissus : Cashmere, Tasmanian wool, Dormeuil. Caustat poursuit sa route en offrant du sur-mesure et surtout “des vêtements exclusifs que nous sommes capables de personnaliser et d’adapter à votre morphologie”, confie Sanjay Ramchandar. Il sait déjà qu’après lui, “il y a peu de chance qu’une nouvelle génération reprenne l’affaire en main”.