ATHLÉTISME 2016-20 : À la reconquête du haut niveau pour un nouveau cycle olympique

Recommandé par la Fédération internationale des associations d'athlétisme (IAAF), l'Allemand d'origine libanaise Ralph Mouchbahani a débarqué en début de semaine pour aider à relancer l'athlétisme mauricien. Cette relance axée sur plusieurs étapes dont un processus de formation en deux phases et l'installation d'une structure d'entraînement national avec des coaches compétents devrait déboucher au bout du compte sur des performances de haut niveau.

Bien mal en point — on l'a encore vu en juin à Durban lors des Championnats d'Afrique desquels les athlètes sont revenus bredouilles —, l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) devait à tout prix se repenser en élaborant son nouveau plan quadriennal qui s'articule sur les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. L’AMA a la prétention de pouvoir « qualifier au minimum entre trois à cinq athlètes, sans perspective de médaille », indique son président, Vivian Gungaram.

L'idée derrière est on ne peut plus simple : si on veut obtenir des performances de haut niveau, on doit pouvoir former des athlètes d'un tel niveau. Et pour se faire, il faut commencer par former des coaches de haut niveau. D'où, la création d'une structure nationale de coaching placée sous l'expertise de Ralph Mouchbahani. L'Allemand y est épaulé par les coaches mauriciens Joël Sévère et Frankie Lebon.

La création de cette structure était devenue indispensable après la mise en place des structures régionales d'entraînement déjà opérationnelles. « Nous y travaillons depuis janvier et en sachant que nous disposons de suffisamment de coaches pour le développer, il n'y avait aucune raison que le projet n'aboutisse pas. On s'est alors posé la question : que veut-on réaliser d'ici à Tokyo 2020 ? Ce qui nous a fait passer en revue la progression graphique des meilleurs athlètes du moment. On a trouvé que seuls 22 d'entre eux peuvent réaliser les minima des Jeux de la Francophonie (21-30 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire) et faire partie des 21es Jeux du Commonwealth en 2018 (4-15 avril à Gold Coast, Queensland, Australie). De ces 22, on s'est demandé combien de qualifiés pourrait-on avoir pour les JO 2020. »

« En analysant la valeur des performances de chaque athlète, on a trouvé que neuf d'entre eux pourraient se qualifier étant donné qu'ils comptabilisent plus de 1000 pts à la table de cotation internationale (voir tableau plus loin). Mais ce nombre a été ramené à huit avec le retrait de Guillaume Thierry (décathlon) qui a fait savoir qu'il ne continuerait pas jusqu'en 2020. Voilà comment nous avons mis de côté huit athlètes pour les trois échéances majeures précitées, mais en basant la préparation uniquement sur Tokyo 2020 avec des points de passage à Abidjan et Gold Coast », explique-t-il. L'AMA aura d'ailleurs déjà révisé à la hausse les minima du rendez-vous francophone.

Huit présélectionnés pour Tokyo 2020

En définitive, on dira que si la préparation des athlètes se déroule dans les meilleures conditions possibles et ce, dans la seule véritable perspective de Tokyo 2020, ces derniers ne devraient pas logiquement passer à côté des deux échéances majeures qui s'imposent dans l'intervalle. Quant aux 10es Jeux des îles en 2019, « ils les survoleront sans aucun doute, s'ils ont pu franchir les deux précédentes échéances. »

L'équation est donc établie. Pour accompagner les athlètes au sein de cette nouvelle structure nationale d'entraînement durant les six premiers mois, l'AMA a fait appel au Comité olympique mauricien, qui a obtenu l'aide financière de la Solidarité olympique à hauteur de $ 30 000 (≈Rs 1M) avec l'accord de l'IAAF.

Ralph Mouchbahani a rassemblé depuis lundi tous les entraîneurs qualifiés de l'AMA l'espace d'un stage (13-17 septembre). Il reviendra à Maurice animer deux formations de coach de niveau 2 (Cerfificate Education Coaches System Level 2), la première prévue du 24 au 29 octobre et la deuxième du 24 novembre au 3 décembre. Il poursuivra sa mission du 16 au 29 janvier 2017 avec une formation de coach niveau 1.

« Le but est d'évaluer chaque entraîneur pour ensuite les classer dans les différentes catégories d'âge où ils sont les plus performants, cela en vue des objectifs de médailles fixés au plan continental et international tant chez les jeunes, les juniors, les espoirs que les seniors », explique Vivian Gungaram, qui animera lui-même une formation d'officiels de niveau 1 (TOECS) du 9 au 13 janvier 2017. Cette nouvelle structure d'entraînement national est aussi appelée à établir trois centres d'entraînement régionaux.

Un premier exercice d'évaluation des coaches sera effectué du 28 novembre au 5 décembre. Par contre, les athlètes entreront en camp d'entraînement du 1er au 15 décembre, avant de s'aligner à une compétition qui leur servira de repère en mars 2017. Un nouveau rassemblement de coaches est prévu du 3 au 8 avril 2017 avant l'exercice d'évaluation finale prévu du 10 au 13 avril.

Il va de soi que les huit athlètes mis à part sont aussi ceux-là même qui pourront bénéficier de bourses intérimaires de la Solidarité olympique pour se perfectionner à l'étranger au moyen de stages de longue durée et de fréquentes compétitions. « S'ils s'entraînent à Maurice, ils ne réaliseront pas de performances de haut niveau », remarque Vivian Gungaram.

Quant aux autres athlètes qui font partie des 22 initialement identifiés en vue de l'échéance ivoirienne, « ils seront toujours conservés, mais pour des échéances qui correspondent plus à leur niveau en tenant compte de leur âge et leur potentiel de progression. »

Les huit athlètes valant plus de 1000 points cette année et retenus en vue Tokyo 2020

Aurélie Alcindor : 200 m 24"23 (1 014 pts), 400 m 54"93 (1 015 pts)

Jean-Daniel Lozereau : 100m 10"55 (1 024 pts)

Jonathan Bardotier : 100 m 10"47 (1 050 pts), 200 m 21"36 (1 015 pts)

David Carver : marathon 2h18"20 (1 010 pts)

Mohammad Dookun : 800 m 1'50"86 (1 002 pts), 1 500 m 3'46"22 (1 025 pts)

Jonathan Drack : triple saut 16,67 m (1 129 pts)

Jonathan Permal : 100 m 10"42 (1 066 pts), 200 m 20"95 (1 075 pts)

Guillaume Thierry : Décathlon 7 481 pts (1 040 pts)

Julien Meunier : 200 m 21"36 (1 015 pts)