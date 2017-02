ATHLÉTISME - AFRIQUE DU SUD : Baptiste et Li Yun Fong au centre d'entraînement de Pretoria

Le spécialiste du 1 500 m Mohammad Dookun rejoindra le 2 mars en Afrique du Sud les deux lanceurs mauriciens Bernard Baptiste (poids) et Nicholas Li Yun Fong (marteau). Ces derniers se sont envolés hier au High Performance Training Centre de Pretoria pour un stage d'entraînement assorti de deux compétitions comptant pour les Engen League Series prévues les 4 et 11 mars à Pretoria. Ils seront accompagnés du coach Jacques Ramtanon.

Ce stage à double objectif permettra dans un premier temps à Bernard Baptiste de rééditer les minima des Jeux de la Francophonie (16,80 m) prévus du 20 au 31 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire et par la même occasion de dépasser pour la première fois cette année les 17 m. Sa marque nationale se situe pour l'heure à 17,23 m. Il est déjà doublement qualifié pour Abidjan ayant atteint les minima des Jeux (15,80 m) et ceux supérieurs imposés par l'Association mauricienne d'athlétisme (16,80 m).

« Avec mon coach, Jacques Ramtanon, nous allons d'abord prendre nos repères dans les 16,80 m, puis pousser au-delà des 17 m, ce qui sera encourageant pour la suite de la saison si nous réussissons », nous a indiqué le principal concerné. Mohammad Dookun visera lui aussi les minima d'Abidjan, mais au 1 500 m (4'45).

Initialement, il était question que les deux lancers s'alignent aux ASA Night Series. Mais vu que cette compétition s'adressera principalement aux sprinters, ils ont été finalement inscrits à la Engens League. Il se pourrait par ailleurs qu'ils voyagent jusqu'à Bloemfontein où se tiendra les 10-11 mars une compétition. Mais ce n'est pas sûr étant donné que c'est un long voyage.

Quant à Nicholas Li Yun Fong, 5e des championnats d'Afrique à Durban l'an dernier avec 58,54 m, il devrait en profiter pour réaliser les minima d'Abidjan situés à 60 m et surtout ceux plus élevés de l'Association mauricienne d'athlétisme établis à 63 m. « Souhaitons que tout se passe bien et que nous n'ayons surtout pas de blessure », dit Bernard Baptiste. Ils seront de retour le 12 mars.

L'an dernier, Baptiste avait signé une marque de 17,18 m pour sa rentrée internationale effectuée lors de l’Asa Night en Afrique du Sud. Cette performance lui offrit la qualification pour les championnats d'Afrique en juin à Durban. Les compétitions d'athlétisme se dérouleront du 23 au 27 juillet aux Jeux de la Francophonie cette année.