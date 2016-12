ATHLETISME—ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE (2016-2020): Vivian Gungaram reconduit à la présidence

Vivian Gungaram reste l'homme fort de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA). Il a été reconduit à l'unanimité à la présidence à l'issue de l'assemblée générale élective tenue hier au siège de l'association, Nebiolo House, Réduit. Vivian Gungaram, 71 ans, a bénéficié du soutien sans condition des neuf autres candidats délégués de leur région respective pour un nouveau mandat qui court jusqu'en 2020. Un verdict assez logique en faveur de celui qui est à l'origine du projet de relance de l'athlétisme.

Sa réélection était attendue, même s'il avait laissé planer le suspense quant au fait s'il allait briguait un nouveau mandat. Mais finalement ne voyant aucun autre volontaire se présenter et sous l'insistance des candidats, il a choisi de rester « pour une dernière fois», nous a-t-il toutefois précisé. Reste qu'aucun poste de responsabilité n'a été défini à ce jour en raison du départ du président pour le Kenyan où il sera chargé d'une formation en matière de gestion de compétition prévue du 26 au 31 décembre au centre de l'IAAF de Nairobi. Mais l'essentiel est fait puisque les dix membres qui constituent ce nouveau comité directeur ont agi en concertation avant son départ.

Cet exercice s'est tenu sous la supervision de l'ancien Registrar of Associations, Hurry Hookoom, du président du Comité olympique de Maurice (COM), Philippe Hao Thyn Voon et de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Viyaya Soogare, également senior sports coach. L'assemblée des délégués représentants les 13 régions était composée de 33 personnes sur 39 membres, synonyme du quota des deux tiers atteint pour la tenue de l'exercice, pouvait clamer le président réélu.

Hier, l'assemblée a décidé qu'elle allait élir un onzième membre pour complétant le comité directeur en février 2017 lors de la tenue d'une assemblée générale spéciale. Ceci en raison du fait que 7 des 17 candidats qui avaient à priori soumis leurs candidatures pour faire partie de comité directeur, n'y étaient pas éligibles. « Des failles ont été relevées soit au niveau de le tenue des élections régionales, soit que ces candidats ne sont pas des administrateurs au sein de leur région, ou qu'ils n'ont pas de licence », a expliqué Vivian Gungaram à l'assemblée. « Nous avons donc décidé de ne pénaliser personne en donnant la chance aux autres qui voudraient postuler. De plus, le nouveau Sports Bill 2016 qui a été présenté cette semaine n'a pas encore été promulgué. Donc ce délai nous sera profitable. Au cas où c'est la même équipe dirigeante qui est au poste, nous tâcherons de faire honneur aux athlètes en travaillant pour leur bien-être et pour l'athlétisme mauricien» a renchéri le président.

L'assemblée a également approuvé à l'unanimité toute une série d'amendements apportée aux réglements intérieurs de l'AMA suivant les récommandations faites dans ce sens par l'Association internationale des fédération d'athlétisme (IAAF). Ces amendements ont été présentés par Suren Ayadassen. Les trois principaux amendements relevés font état de l'interdiction du 'betting' dans l'athlétisme, de la présence d'un athlète, celui-ci pourvu de droit de vote, au sein du comité directeur des fédérations nationales ainsi que le droit à tout athlète impliqué dans des conflits ou de cas de dopage de se faire représenter. La proposition en faveur d'une augmentation des frais de licence a aussi été approuvée.

On retient par ailleurs qu'Henri Thoédore (Q-B), Marielle Pierre (MK) et Guillamo Ameer (R-N) ne font plus partie du comité directeur. Par contre, le deux nouveaux venus sont Brunette Louise et Erick Lajeunesse. Les huit autres membres ont été maintenus en place.

Les treize régions représentées sont celles de BBRH, Port-Louis, Pamplemousses, Rivière-Noire, Rivière du Rempart, Rodrigues, Grand-Port, Moka, Savanne, Flacq, Vacoas-Phoenix, Curepipe et Quatre-Bornes. Etaient également présents, Rishi Jeddedu (Association des entraîneurs) et Isabelle Elissac, représentante des officiels.

Le nouveau comité directeur de l'AMA 2016-2020

Vivian Gungaram (Vac/Ph-président), Claude Duval, Brunette Louise (BBRH), Suren Ayadessen (PL), Deoduth Dabeea (Pamp), Nathalie Narain (Cpe), Anand Sukhraj, Jean-Erick Lajeunesse (G-P), Josse Bazerque (Flq), Corinne Rémillah (Vac-Ph).