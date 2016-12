ATHLÉTISME – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE: Vivian Gungaram sans opposition

L'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) a organisé son Assemblée générale élective, jeudi après-midi, à la Nebiolo House, au stade Maryse Justin, à Réduit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'assemblée a décidé, une fois encore, de faire confiance à Vivian Gungaram, représentant de la région de Vacoas/Phoenix, qui s'est vu confier un nouveau mandat de quatre ans à la tête de cette fédération. Personne n'a d'ailleurs fait acte de candidature pour ce poste. Ce sera donc son troisième après 1989-1993 et le récent 2013-2016. À noter qu'entre ces deux périodes Vivian Gungaram a été toujours le secrétaire-générale de l'AMA.

Pour son présent mandat, Vivian Gungaram pourra compter sur pratiquement la même équipe quoiqu'aucun poste de responsabilité n'ait été attribué en raison de son départ pour le Kenya, cette semaine. Vivian Gungaram devra, en effet, s'assurer d'une session de formation en gestion de compétition qui se déroulera du 26 au 31 décembre au centre de l'International Association of Athletics Federations à Nairobi. Soulignons que les autres membres de l'AMA sont Claude Duval et Brunette Louise (Beau-Bassin/Rose-Hil), Suren Ayadessen (Port-Louis), Deoduth Dabeea (Pamplemousses), Nathalie Narain (Curepipe), Anand Sukhraj, Jean-Erick Lajeunesse (Grand Port), Josse Bazerque (Flacq), Corinne Rémillah (Vacoas/Phoenix).

2017-2020 sera donc le dernier mandat de Vivian Gungaram à la tête de l'AMA, fédération qui, jadis, portait à elle seule le sport mauricien grâce aux Stephan Buckland et autres Eric Milazar. Depuis le départ de ces derniers, l'athlétisme mauricien ne scintille plus. Et lors des Championnats d'Afrique de juin dernier à Durban en Afrique du Sud, les Mauriciens sont rentrés bredouille, laissant ainsi un goût très amer à ceux qui gouvernent cette discipline.

Ce sera donc une grosse responsabilité pour Vivian Gungaram et ses membres au cours de ces quatre années à venir de rendre à l'athlétisme ses lettres de noblesse. Des mesures ont certes déjà été prises et le travail déjà enclenché. Reste à savoir si les résultats suivront. Il faudra aussi que tout le monde tire dans la même direction comme l'a d'ailleurs souvent précisé Vivian Gungaram lui-même.