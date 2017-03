ATHLÉTISME : Bernard Baptiste déjà à 5 cm de son record national

Première tentative réussie samedi à Pretoria en Afrique du Sud pour le lanceur de poids Bernard Baptiste. L'athlète d'origine rodriguaise a expédié pour la première fois cette année le poids à plus de 17 m. Il se classe 2e avec un jet de 17,18 m et se situe à 5 cm de son record national (17,23 m). Le concours a été remporté par le Sud-Africain Cremano Orazio, crédité de 19,10 m. Dans une forme ascendante déjà avant son départ pour le stage de perfectionnement, cette performance vient confirmer la bonne marge de progression qu'il lui reste à accomplir d'ici aux Jeux de la Francophonie prévus du 20 au 31 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire.

« Le record est à ma portée et il faut saisir cette chance. Le 11 mars, on va essayer avec mon coach de le titiller à nouveau, voire de le battre », indique un Bernard Baptiste assez optimiste. Un peu crispé en début de concours, il réalise d'entrée 15,85 m. Par la suite, il se détend et retrouve ses bonnes sensations pour enchaîner avec 17,04 m au 2e essai, suivi de 17,18 m, puis 17,10 m et terminer ses 5e et 6es essais à 16,94 m et 16,87 m. « On était déjà satisfaits dès que j'avais réussi 17,04 m au 2e essai », précise-t-il.

Après 15,97 m en décembre (Réduit) et 16,50 m réalisés courant janvier, voilà qu'il réédite, comme il le souhaitait, les minima ivoiriens (Jeux 15,80 m et AMA 16,80 m). Sa rentrée de saison internationale en Afrique du Sud a été finalement mieux qu'une « prise de repères dans les 16,80 m », à l'inverse de ce qu'il nous avait indiqué avant son départ le 20 février. Un Sud-Africain a pris la 3e place avec 17,14 m.

Bernard Baptiste est accompagné de son coach Jacques Ramtanon ainsi que du lanceur de marteau Nicholas Li Yun Fong. Son coach ne cache pas sa satisfaction quant à la façon dont ce stage se déroule. « Nous bénéficions de superbes facilités au plan de l'encadrement et de l'entraînement. Tout cela est propice à la performance. Bernard s'entraîne avec des lanceurs sud-africains qui se situent au-dessus de 17 m. Le plateau est relevé. C'est la première fois qu'il enchaîne une telle série dans un concours. Comme on s'y attendait, il a atteint son pic en cette période, ce qui est de bon augure pour les prochaines compétitions où il pourra viser le record. »

Nicholas Li Yun Fong et Mohammad Dookun se sont aussi alignés à la même compétition samedi à Pretoria, les deux terminant 2e de leur épreuve respective, soit 53 m et quelques poussières au marteau pour le premier nommé et un chrono de 1'52"4 au 800 m pour le second.

« Le volume d'entraînement a doublé pour Nicholas, comparé à ce qu'il fait à Maurice. Il s'entraîne plus intensément avec des Allemands et acquiert de nouvelles techniques. C'est dans la fatigue et en phase de récupération qu'il s'est aligné samedi. Il ne cherche donc pas la perf, mais plutôt à s'entraîner et s'initier aux nouvelles techniques avec les Allemands spécialistes de préparation physique. On s'attend qu'il réalise une bonne performance le mois prochain au meeting international de Maurice (8-9 avril) », estime le coach.

S'agissant de Mohammad Dookun, il a rejoint depuis le 24 février les deux lanceurs au High Performance Training Centre de Pretoria en vue d'intensifier sa préparation sur piste en demi-fond (800-1500 m). Il a intégré le groupe de coureurs entraînés par Johan Botha. Avant son départ, il avait remporté deux étapes de la ligue de cross. Samedi, il y avait 12 athlètes au départ de sa série du 800 m.

« L'entraînement avec le groupe n'est pas mal. Mais le cross est toujours dans les jambes. Samedi, je serai au départ d'un 1500 m et j'espère que tout ira bien », déclare le coureur. Et à Jacques Ramtanon d'ajouter : « C'est, à proprement dit, maintenant qu'il attaque la piste. Il s'alignera samedi pour se situer. »