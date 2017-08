ATHLÉTISME — BILAN 2016/17 : Encore une saison moyenne

La saison 2016/17 de l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) a pris fin hier au stade Maryse Justin à Réduit avec la tenue des derniers Championnats nationaux, soit ceux réservés aux jeunes des catégories poussines et benjamines. L'occasion pour Week-End de dresser le bilan qui, comme lors des années précédentes, n'a pas été aussi flamboyant qu'on le pensait, au grand dam des dirigeants de l'AMA, notamment le responsable de la commission technique nationale, Joël Sévère. Selon lui, l'athlétisme mauricien a connu « une saison moyenne » avec le recordman de Maurice du poids, Bernard Baptiste, et une poignée de jeunes, à l'image de Sévérine Moutia et autres Juliane Clair, médaillées aux Championnats d'Afrique juniors en Algérie. Aux récents Jeux de la Francophonie d'Abidjan en Côte d'Ivoire, événement majeur, seuls Bernard Baptiste et le marcheur Jérôme Caprice ont pu décrocher le bronze. Alors qu'à Nice, en France, en 2013, Jessika Rosun (javelot), Guillaume Thierry (décathlon) et Jonathan Permal (200m) avaient obtenu chacun une médaille de bronze.

La vision de l'AMA exprimée par son président Vivian Gungaram en septembre de l'année dernière, soit quelque temps après les Jeux olympiques de Rio au Brésil, était de qualifier un maximum de cinq athlètes lors des prochains Jeux de Tokyo au Japon en 2020. La mise en place d'une nouvelle structure et le soutien de l'International Association of Athletics Federations (IAAF) et de la solidarité olympique devaient aider à y parvenir. Ces dispositions faisaient suite aux pâles performances aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2015 à La Réunion, mais aussi aux Championnats d'Afrique de juin 2016, à Durban en Afrique du Sud, où la sélection nationale était rentrée au pays sans la moindre médaille, pour la toute première fois depuis de nombreuses années. « Nous avions pris des mesures en conséquence, mais cela n'a pas marché d'où la décision de tout revoir », avait alors déclaré Vivian Gungaram à Week-End. « Les athlètes et encore moins les entraîneurs ne sont à blâmer. En tant que président, j'assume entièrement la responsabilité de ces échecs », avait-il ajouté.

Huit athlètes en finale à Abidjan

Un an plus tard, force est de constater que l'athlétisme local peine toujours à décoller. Pour Joël Sévère, qui avait également fait part de ses inquiétudes à Week-End, la saison 2016/17 a été moyenne. Les VIIIes Jeux de la Francophonie à Abidjan ont prouvé que la machine était toujours grippée. Ce qu'il a d'ailleurs expliqué au ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, lors de la rencontre de mardi dernier à Port-Louis. « J'ai dit au ministre que nous n'avons pas obtenu plus de médailles qu'aux Jeux de Nice en France en 2013. En revanche, sur un point de vue des performances, nous avons eu plus de finalistes », a relevé Joël Sévère.

En effet, Maurice était représentée en finale du poids (Bernard Baptiste), javelot (Jessika Rosun), disque (Christopher Sophie), 400m (Orwin Emilien), 100m (Jean-François Degrâce), 1500m (Mohamad Dookun), triple saut (Jonathan Drack) et 20 km marche (Jérôme Caprice). Joël Sévère est aussi d'avis que certains athlètes ont joué de la malchance, à l'image de Christopher Sophie qui a raté la médaille de bronze de 31 cm avec un lancer de 50m15. C'est du reste sa meilleure performance après les 50m13 réalisés cette année en France.

Le sprinteur Jean-Daniel Lozereau a, lui, réalisé 10:69 au 100m, alors que sa meilleure performance est de 10:65. Jean-François Degrâce (100m) s'est pour sa part qualifié pour la finale avec un chrono de 10:53, alors que Jonathan Bardottier a raté la finale d'un rien (10:54). Soulignons aussi la toute première participation d'un coureur mauricien en finale du 1500m, en l'occurrence Mohamad Dookun, neuvième avec un chrono de 3.56:49, et la quatrième place de Jessika Rosun au javelot (48m02).

4x100m : bronze pour les Seychelles

Le plus inquiétant pour Joël Sévère, ce sont les faiblesses constatées par rapport aux autres pays de la région que sont les Seychelles et Madagascar. Il y a eu d'abord la médaille d'or du Seychellois Dylan Sicobo, le protégé de Stephan Buckland au High Performance Training Centre de la fédération internationale basé à Maurice. Il s'est distingué au 100m en 10:33 et a raflé le bronze au 4x100m. Madagascar a, elle, réalisé de bonnes performances aux relais 4x100m et 4x400m.

« Nous n'étions pas présents dans ces deux relais et pour moi, c'est une situation inquiétante. Il nous faudra impérativement revoir notre approche par rapport au relais », a précisé Joël Sévère, qui prévoit de mettre en place des groupes de spécialités avec des sprinteurs (100m, 200m, 400m et 400m haires). « Un travail avait déjà été entamé à ce niveau, sans qu'il y ait un exercice de fond. Il faudrait aussi avoir plus de solidarité entre entraîneurs et sprinteurs. Nous devons être en mesure d'avoir des résultats, d'autant que nous avons toujours eu des équipes de relai courant le 4x100m en moins de 40 secondes. Je reste convaincu que nous pourrons à nouveau le faire si le travail est fait comme souligné », a-t-il exprimé.

Pour ce qui est des filles, Joël Sévère a expliqué que quatre athlètes seulement étaient qualifiées pour les Jeux de la Francophonie avant que la lanceuse Vanessa Collet ne déclare forfait pour cause de blessure. « Hormis Jessika (Rosun), ni Joanilla (Janvier) au 100m ni Aurélie (Alcindor) aux 200m et 400m n'ont pu atteindre la finale. On se retrouve toujours avec le même casse-tête au niveau de l'athlétisme féminin », a-t-il conclu.

JIOI 2019

Une présélection de 75 athlètes arrêtée

Contrairement aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2015 à La Réunion et sa présélection de 104 athlètes, l'AMA a décidé cette fois de restreindre sa liste à 75 sportifs pour les Jeux de 2019 qu'organisera Maurice. « Il ne nous reste que deux années de préparation et seuls ceux qui ont déjà les performances intégreront la présélection, qui sera rendue officielle aussitôt le retour au pays du président Vivian Gungaram (il rentre des Championnats du monde de Londres aujourd'hui) », a déclaré Joël Sévère.

La présélection des lanceurs sera constituée de huit athlètes seulement, alors que ceux qui ne peuvent réaliser une performance de 2m à la hauteur ne seront pas retenus. « Bien évidemment, si un athlète réalise une grosse performance, il sera intégré à la présélection. Au triple saut, nous avons des jeunes qui sont actuellement à 15m qui auront leurs chances dans cette équipe », a-t-il fait ressortir.

Le responsable de la commission technique nationale a concédé que depuis les changements apportés à la structure nationale après les JIOI de 2015, les résultats n'ont pas vraiment été à la hauteur des espérances. « Nous avons un projet établi sur quatre ans qui débouche sur les Jeux olympiques de Tokyo. Nous devons avoir le soutien de toutes les parties concernées, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Trust Fund for Excellence in Sports, le Club Maurice Committee et le Comité olympique mauricien, pour pouvoir progresser et atteindre nos objectifs », a-t-il indiqué.

Or, selon lui, à chaque fois qu'un ministre de la Jeunesse et des Sports est nommé, il vient avec ses propres priorités. « Le ministre Toussaint est en train de mettre les bouchées doubles en vue des Jeux de 2019 et nous espérons que nous serons bien soutenus, afin que nous puissions réaliser une bonne performance à ces jeux », a-t-il avancé.

Pour Joël Sévère, certains athlètes à l'image des Bernard Baptiste, Jean-François Degrâce et autres Orwin Emilien, ont réalisé de bonnes performances aux Jeux de la Francophonie et seront encore meilleurs lors des prochains mois. Il fonde aussi beaucoup d'espoir sur les cadets et juniors, dont bon nombre seront appelés en présélection, aussi bien que les athlètes qui avaient réalisé de bonnes performances aux Championnats d'Afrique juniors, dont les médaillées Sévérine Moutia (argent au 100m) et Juliane Clair (bronze au marteau). « Ce groupe de cadets et juniors représente la relève. C'est un groupe qui a du potentiel et, avec le travail, ces jeunes progresseront et nous donneront les résultats escomptés », a-t-il souligné.

Les résultats aux Jeux de la Francophonie

Poids : Bernard Baptiste (médaille de bronze 17m56)

20 km marche : Jérôme Caprice (médaille de bronze 1h 39.06)

Disque : Christopher Sophie (4e en finale 50m15)

100m : Jonathan Bardottier (3e en série 10:54), Jean-François Degrâce (3e en série 10:54, puis 7e en finale 10:58 ), Jean Daniel Lozereau (e en série 10 :69)

200m : Jonathan Bardottier (21:89 en série),

400m : Orwin Emilien (1er en série 47:85, puis 4e en finale 47:20)

1500m : Mohamad Dookun (3.54:88 en série, puis 9e en finale 3.56:49)

Décathlon : Fabrice Rajah (6169 points)



Dames

100m : Joanilla Janvier (4 en série 12:18)

200m : Aurélie Alcindor (25:25 en série),

400m : Aurélie Alcindor (57:16 en série)

Javelot : Jessika Rosun (4e en finale 48m02)