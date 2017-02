ATHLÉTISME : Caprice repousse ses limites au 5 km marche

Rentrée de saison réussie pour Jérôme Caprice, samedi dernier à Dublin, à l'occasion des championnats nationaux d'Irlande en salle. Le spécialiste de la marche a pulvérisé sa marque nationale du 5 000 m en terminant 4e de l'épreuve dans le temps de 20'41"55. Trois ans de cela, il avait battu la précédente marque lors de cette même compétition en inscrivant aux tablettes 21'33"14.

En bonne forme, Jérôme Caprice rate de peu le podium. On se souvient qu'il y avait obtenu le bronze avec un chrono de 24'18"14 en mars 2016. Mais il avait également clos la saison 2016 comme il aura entamé la présente, en signant début septembre un nouveau record national sur piste du 20 km marche à Drunen aux Pays-Bas. Ce jour-là, il avait parcouru l'épreuve pour s'imposer en 1h37’38, battant un record vieux de dix ans détenu depuis le 11 juin 2006 par Arnaud Woo Kai Song à Obernai (France). Après, il avait pris trois semaines de repos avant d'attaquer la saison en salle dès octobre avec son coach Hervé Davaux en vue des Jeux de la Francophonie prévus en juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Samedi, la course est partie assez vite. Il termine à moins de 3'00 du vainqueur, Alex Weight, qui signe dans la foulée un nouveau record d'Irlande en 18'50"70. Deux autres concurrents complètent le podium en 20'06 et 20'09. Caprice n'aura pas de regret. « Je veux juste remercier mon coach qui s'occupe de moi très sérieusement depuis 2013. Cet hiver n'a pas été facile. La préparation a été deux fois plus dure entre octobre et la mi-février. J'ai dû avaler des kilomètres pour être à mon meilleur niveau. Avec mon coach, nous travaillons de manière très professionnelle pour atteindre notre but qui est d'intégrer le groupe de neuf athlètes mauriciens présélectionnés en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Avec 20'41"55, j'obtiens plus de 1000 pts, soit 1027 pts à la table de cotation internationale de l'IAAF. Je sais que je peux faire encore mieux étant entre de bonnes mains. Merci à l'Association mauricienne d'athlétisme, à ma famille et mes parents de leur soutien », se réjouit-il. Il a déjà assuré sa qualification au 20 km marche pour les Jeux d'Abidjan ayant réalisé les minima (1h35) lors des championnats d'Afrique tenus en juin dernier à Durban. Il avait terminé 11e en 1h34’00.

Pour rappel, les huit athlètes mauriciens qui valait plus de 1000 pts à la fin de 2016 à la table de cotation de l'IAAF et présélectionnés pour Tokyo 2020 sont Aurélie Alcindor (200-400m), Jean-Daniel Lozereau (100 m), Jonathan Bardotier (100-200 m), David Carver (marathon), Mohammad Dookun (800-1500 m), Jonathan Drack (triple saut), Jonathan Permal (100 - 200 m) et Julien Meunier (200 m).

Les résultats

1. Alex Wright (Leevale AC) 18'50"70 NR

2. Cian Mcmanamon (Westport AC) 20'06"21

3. Brendan Boyce (Letterkenny AC) 20'09"28

4. Jérôme Caprice (Mce-Dundrum South Dublin AC) 20'41"55

5. Anthony Tobin (Clonmel AC) 23'15"55

6. Evan Lynch (Clonmel AC) 23'15"75