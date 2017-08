ATHLÉTISME — CHAMPIONNAT NATIONAL U16 : Une journée intéressante à prévoir

Une semaine après avoir organisé les Championnats nationaux poussins et benjamins, l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) tiendra cette fois le championnat national des moins de 16 ans. Les finales sont prévues pour aujourd'hui à partir de 9h30 au stade Maryse Justin, à Réduit, avec comme premières épreuves le 300m haies, la longueur et le poids féminin, et le 300m haies et triple saut garçons. La journée prendra fin à 12h35 après la tenue des deux relais du 4x100m. Ces championnats nationaux s'annoncent particulièrement disputés en raison de la participation de plusieurs jeunes athlètes prometteurs tant chez les garçons que chez les filles.



Le programme

9h30: 300m haies (F), disque (G), longueur et poids (F), triple saut (G)

9h45: 300m haies (G)

10h: 300m (F)

10h10: 300m (G)

10h20: 800m (F)

10h30: 800m (G), hauteur (F), javelot (F), longueur (G), poids (G)

10h40: 100m (F)

10h50: 100m (G)

11h: 3000m (F)

11h20:100m haies (F), disque (F), hauteur (G), triple saut (F), javelot (G)

11h35: 100m haies (G)

11h50: 60m (F)

12h: 60m (G)

12h10: 3000m (G)

12h25: 4 x 100m (F)

12h35: 4 x 100m (G)