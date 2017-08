ATHLÉTISME—CHAMPIONNAT U16: Record national pour Alvin Rughoobass

La phase finale des championnats nationaux U16 d'athlétisme, qui s'est tenue dimanche matin au stade Maryse-Justin à Réduit, a vu un nouveau record national établi sur 60m grâce à Alvin Rughoodass.

S’alignant aux 60m et 100m, Alvin Rughobass a fait valser ses adversaires lors du sprint court. Au 60m, il se présentait comme le favori logique. Il a terminé cette course à la première place, dans un temps record de 7"18. Le jeune sprinter a amélioré sa marque nationale établie lors de l'édition précédente où il avait réalisé 7"23. En début de journée, il était aligné au 100m où il s'est élancé du premier couloir. Le pensionnaire du Médine AC a réalisé un chrono de 11"26, passant à 0"08 de son record national qui est de 11"18. Cependant, il n’a pu réaliser un triplé car au relais 4x100m, avec son équipe, il s'est contenté de la deuxième place, laissant la victoire filer au Rose Hill AC.

« L’objectif est atteint. Avec mon entraîneur, Hervé Seerunghen, on a travaillé dur pour sortir la tête haute de ces championnats. Certes, je suis déçu pour ma course du 100m car je voulais établir un nouveau record et me rapprocher des 10 secondes. L’essentiel c’est que la victoire est là. Cependant, pour mon 60m, je suis très satisfait de ma nouvelle marque nationale », souligne-t-il. Avec son doublé, Rughobass totalise 76 pts, ce qui lui a permis d’être le meilleur athlète masculin de ces championnats, suivi de Jordan Quirin (ST Rémy AC) avec 37 pts et Jordy Louis (Rose Hill AC) avec 36 pts.

Chez les filles, au 60m, Séverine Daxe a frôlé le record national, qui est de 8"17. Elle passe à 0"02 de la marque nationale et a remporté sa course devant Chloé François (8"50) et Mégane Suave (8"52). La recordwoman du 60m benjamines réalise une bonne performance pour sa première année chez les minimes. Au 100m féminin, après le retrait de la favorite Océane Moirt, qui était présente lors de la phase qualificative avec un chrono de 12"98, la jeune sprinteuse du Rose Hill AC Maëva Thévenet, âgée de seulement 13 ans, a saisi l'occasion pour remporter l’épreuve reine dans le temps de 13"41.

Au niveau des concours, on note la bonne performance de Laëticia Germain au disque avec un lancer de 32,61m. Elle remporte le titre de meilleure athlète avec 35 pts en devançant la sprinteuse Séverine Daxe (33 pts) et Maëva Thévenet (32 pts). Notons que ce sont des athlètes de l'élite nationale, à l'image de Bernard Baptiste, Jessika Rosun, Joanilla Janvier, Orwin Emilien, entre autres, qui ont procédé à la remise des médailles.

Résultats

Garçons

300m haies

Jonathan Donoo (Médine AC) 42"28

Frederick Romain (Faucon FCQ AC) 42"71

Yoan Theodore (RHILL AC) 42"73

300m

Ayush Rutah (LMW AC) 38"08

Cedric Augustin (LMW AC) 38"50

Jordan Félicité (RHill AC) 39"24

800m

Brian Gopaul (LMW AC) 2’08"86

Bradley Larose (CPE HAR AC) 2’10"17

Anthony Sobran (LMW AC) 2’12"42

100m

Alvin Rughoodass (Médine) AC 11"26

Ryan Pragassa (BBAC) 11"85

Yoan Bibi (RHill AC) 11"88

100m Haies

Nisken Kadarasen (RHILL AC) 13"97

Loïc FINE (St Rémy AC) 14"27

Frederick Romain (FAUCON FLQ) AC 14"55

60m

Alvin Rughoodass (Médine) AC 7"18

Nisken Kadarasen (RHILL AC) 7"27

Jordan Quirin (St Rémy AC 7"40

3000m

Sébastien Bonapen (Souillac AC) 10'11"62

Bhavesh Beechook (LMW AC) 10'14"58

Alexandre Montaigu (Souillac AC) 10'42"82

Hauteurs

Jake Sin Yan Chun (Médine) AC 1,64m

Jason Josephine (R HILL AC) 1,61m

Jerzy Bavajee (CH GREN AC) 1,58m

Disque

Jordan Quirin (St Rémy AC) 44,70m

Jordy Louis (R HILL AC) 43,72m

Ashroy J (R HILL AC) 32,59m

Poids

Jordy Louis (RHILL AC) 14,70m

Jordan Quirin (St Rémy) AC 13,61m

Isaie Paul (SOUIL AC) 9,77m

Javelot

Aymric Le Bon (CPE WAR AC) 35,40m

Steeven Macrime (CPE HAR AC) 34,57m

Loan Radegonde (LMW AC) 34,04m

Longueur

Jarod Cheang Koon Chun (R HILL AC) 5,85m

Jake Sin Yan Chun ((Médine) AC) 5,70m

Yoan Theodore (RHILL AC) 5,64m

Triple Saut

Adriano Agathe (SOUIL AC) 11,96m

Yoan Theodore (R HILL AC) 11,79m

Mathieu Lejeune (LMW AC) 11,62m

4x100m

Rose-Hill AC 45"56

Médine AC 45"65

Long Mountain AC 46"90

Filles

300m haies

Anne Laure Minerve ((BBAC)) 51"87

Anais Adele (St Rémy AC) 53"15

Lorie Rima (PL CENT AV) 53"67

300m

Jerusha Ramasawmy (RHILL AC) 44"81

Julie Rabot (A RED AC) 46"71

Chloe Chaton (CPE WAR AC) 46"95

800m

Machella Février (BL RV STAR AC) 2’46"85

Sophia Virginie (RHill AC) 2’51"94

Lachoina Gateaux ((BBAC)) 2’52"04

100m

Maëva Thévenet (R-HILL) AC 13"41

Chloé François (BL RIV ST AC) 13"47

Jerusha Ramasawmy (R-HILL) AC 13"67

3000m

Melina Chutoo (A RED AC) 11’52"02

Annaelle Bazerque (CPE WAR AC) 13’24"50

Delphine Adolphe (CPE WAR AC) 13’30"61

100m Haies

Kimberley Kitsnah (B ROUGE AC) 17"61

Laëticia Troubadour (R HILL AC) 18"11

Lorie Rima (PL CENT AC) 19"17

60m

Séverine Daxe (RHILL AC) 8"19

Chloé François (BL RIVER ST AC) 8"50

Mégane Souave (RHILL AC) 8"52

Hauteurs

Machella Février (BL RV STAR AC) 1,46m

Pascaline Layra (BL RV STAR AC) 1,40m

Eliza Lespar (Guépard AC) 1,40m

Disque

Laëticia Germain (SOUIL AC) 32,61m

Annaëlle Émilien (R HILL AC) 28,69m

Izael Pierre (PL CENT AC) 25,24m

Poids

Shereline Agathe (RHILL AC) 9,68m

Laëticia Germain (SOUIL AC) 9,61m

Camille Rousseau (RHILL AC) 9,57m

Javelot

Joyce Josephine (R HILL AC) 30,85m

Emilie Gabriel (ST PIERRE AC) 22,76m

Ann-Laure Erve ((BBAC)) 22,37m

Longueur

Jerusha Ramasawmy (RHILL AC) 4,58m

Laurie Ah Lam Hi (RBELL AC) 4,41m

Laeticia Troubadour (RHILL AC) 4,20m

Triple Saut

Ananxya Lebrasse (A RED AC) 9,56m

Claire Joseph (A RED AC) 9,51m

Fatimah Baubooa (LMW AC) 9,43m

4x100m

Rose-Hill AC 55"01

Réduit AC 55"59

Curpipe Warriors AC 56"53