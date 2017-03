ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS DE FRANCE 20 KM MARCHE : Jérôme Caprice se qualifie pour Gold Coast 2018

Alors que les Jeux de la Francophonie (20-31 juillet) polarisent cette année l'attention, le marcheur mauricien Jérôme Caprice porte plus loin les regards. Déjà qualifié au 20 km marche pour le rendez-vous ivoirien, il a frappé un grand coup dimanche lors des championnats de France de 20 km marche disputés à La Roche-Sur-Yon en validant bien à l'avance sa qualification pour les Jeux du Commonwealth prévus du 4 au 15 avril 2018 à Gold Coast en Australie. Il termine 7e de l'épreuve dans le temps de 1h28'49, synonyme de nouveau record national, mais qui se situe par ailleurs au-dessus des minima de Gold Coast (1h30).

Dimanche, Caprice a été devancé de plus de 7'00 par le vainqueur, le Français Kevin Campion, crédité de 1h21’08, sur un champ de 33 coureurs. « Il faisait 5°C, soit presque la même température qu'il fait chez moi en Irlande. Je me suis vraiment surpassé et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ma performance. Je suis très, très heureux et ce succès je le partage avec mon coach Hervé Davaux, car sans lui je n'y serai jamais parvenu. Le gros travail effectué ensemble durant l'hiver dès octobre a payé. Il était très confiant que j'attendrais le but », se réjouit le marcheur. Ces championnats de France servaient également de qualification à l'IAAF aux Mondiaux de Londres prévus cette année en août. Caprice a terminé sa seconde moitié de course plus fort que la première.

Caprice devient le premier athlète mauricien à se qualifier pour cette 21e édition des Jeux du Commonwealth. De plus, il n'a bénéficié d'aucun stage… La période de qualification s'étend du 1er juillet 2016 au 1er mars 2018 pour les épreuves sur route, les 20 km marche et le marathon. Ce long délai est accordé afin de permettre aux éventuels qualifiés de mieux se concentrer sur leur objectif une fois la qualification acquise.

Son début de saison en salle effectué le 18 février sur 5 km sur piste à Dublin (Irlande) avait été des plus prometteurs. Il avait fini 4e et battu sa marque nationale, la portant de 21'33"14 à 20'41"55. Mais son record sur route du 20 km réalisé en 2012 à Tilburg (Pays-Bas) était resté scotché à 1h33’00. L'an dernier, il s'en était approché pour son retour vers le haut niveau après une longue blessure (pubalgie) en terminant en 1h38’07 au challenge mondial de l'IAAF à Dudince en Slovaquie. Par la suite, il avait validé sa place pour Abidjan lors des championnats d'Afrique à Durban (juin), terminant 11e en 1h34’00 (minima 1h35).

« C'est mon deuxième record national sur 20 km, après celui réalisé sur piste l'an dernier aux Pays-Bas toujours (1h37’38). Je le dédie à ma famille, mon coach qui m'a ramené dans le haut niveau et à l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA). J'espère que cette performance qui vaut officiellement 1028 pts à la table de cotation de l'IAAF me vaudra une petite place parmi le groupe de huit athlètes présélectionnés pour les JO de Tokyo en 2020. J'avais besoin de réaliser cette performance pour prouver que j'ai dépassé les 1000 pts », fait ressortir le marcheur. Et d'ajouter que toutes ses économies sont englouties dans sa location, ses déplacements et autres achats de suppléments vitaminés. Cela fera cette année onze ans qu'il vit en Irlande.

Sacrifices

Jérôme Caprice deviendra le premier marcheur mauricien à participer aux Jeux du Commonwealth. La marcheuse Yolène Raffin fut la première à participer à une édition des Jeux Olympiques, à savoir à Athène en 2004. Mais elle avait été désignée et non qualifiée aux minima. Du reste, l'épreuve de marche ne figurait pas au programme des compétitions d'athlétisme aux Jeux du Commonwealth de New Delhi (Inde) en 2010, ni à Glasgow (Écosse) en 2014.

Du côté de l'AMA, on estime que le marcheur « est sur la bonne voie » tout en se disant « confiant qu'il pourrait faire un coup d'éclat à Abidjan et à Gold Coast. » Hervé Davaux, coach de Jérôme Caprice, souligne pour sa part qu'après un bon début en salle, son protégé a réussi « une très bonne performance en France en cohérence avec ce que nous avions préparé : 1h28’49. Il réalise ainsi les minima des Jeux du Commonwealth 2018. Il bat son record de plus de 4'00. Il a écouté parfaitement ce que je lui avais dit, un départ très prudent pour laisser le corps s'adapter, puis se mettre sur un rythme que nous avions travaillé ces dernières semaines. Résultat, il réalise une course en negative split (45'15 sur le 1er 10km et 43'34 sur le 2e 10 km). »

« Nous restons concentrés pour la suite de la saison, l'objectif sera de répéter une performance de l'ordre de 1h28 lors d'un prochain meeting afin de réaliser une bonne performance et un podium aux des Jeux de la Francophonie. Jérôme a fait d'énormes sacrifices depuis la reprise après sa blessure de 2015. Il est très sérieux à l'entraînement et je suis maintenant très confiant pour la suite de la saison. »