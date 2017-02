ATHLÉTISME—CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE LA RÉUNION: Le Comorien Mouhamadi devance Dookun

Engagé dimanche aux championnats régionaux de La Réunion de cross-country, Mohammad Dookun a dû de contenter de la deuxième place au Domaine du Relais. Le Mauricien a été devancé par un coureur des Comores, Daou Bacar Mouhamadi, qui aura fortement impressionné. Il s'impose avec 37 secondes d’avance (28"14 contre 28"51). Jean-Luc Mootoosamy termine 4e en 29"37, Gopalen Ramasawmy 1er et Stefhan Jangeer-Khan 7e chez les juniors, alors que William Mustun prend la 2e place chez les cadets.

Le Comorien de 22 ans de l'AC Entente du Nord aura survolé la course d'une allure impressionnante, telle une fusée, commente le JIR, alignant son deuxième succès deux semaines après le cross sainte-marien de Bois Madame. Le Réunionnais Ulric Balzanet termine 3e, mais accroche quand même le titre de champion de son île.

Daou Bacar Mouhamadi est parti à mi-parcours après s'être maintenu toujours aux avant-postes avec Dookun. Il s'installe aux commandes et dès lors ne cessera de creuser l'écart sur ses plus proches poursuivants. Il termine sa course dans un grand sprint au terme d'un cavalier seul. « Même le Mauricien n'a pu le suivre… Il est jeune, talentueux et à tout l'avenir devant lui », ne put que s'exclamer Jean-Marie Cadet, premier de la course des vétérans.

L'absence du tenant du titre, le triathlète David Hauss, a été très ressentie. Autrement, cette course aurait donné lieu à une lutte à trois très serrée. « Derrière l'intouchable fusée comorienne, Mohammad Dookun prouve, si besoin en était, que les athlètes de l'île sœur ne sont pas venus pour faire du tourisme. En 28'51, il s'empare d'une fort belle médaille d'argent, devant Ulric Balzanet (29’24) », souligne-t-on.

Celui-ci a confié à la presse que « Bacar est plus fort, il faut le reconnaître. » Et le Mauricien ? « J'aurais pu essayer de le suivre mais ç'aurait été prendre le risque de me mettre dans le rouge. Mon objectif était le titre de champion régional et en restant dans mes allures, je savais que je pouvais le décrocher. » Barret se contente à nouveau d'une 2e place régionale, lui le dauphin de Hauss l'an dernier.

Notons qu'ils étaient plus d'un millier de coureurs toutes catégories confondues à prendre le départ dimanche.

Les résultats

Cadets garçons (44 coureurs)

1. Matteo Nicolas 12'15

2. William Mustun (Mce) 12'15

3. Adrien Jean-Pierre 12'19

4. Mathias Ferblantier 12'41

5. Bruno Sery 12'42

6. Tony-Brice Baillif 12'43

7. Loris-Nathan Ortain 13'07

8. William Maillot 13'21

9. Isaïe Gaze 13'27

10. Quentin Nativel 13'28

Juniors hommes (26 coureurs)

1. Ramasawmy Gopalen (Mce) 10'33

2. Refane Sébastien Issarambe 17'32

3. Lucas Gauvin 17'40

4. Refane Olivier Issarambe 18'09

5. Vincent Perrault 18'23

6. Rémi Dalleau 18'34

7. Stefan Jangeer-Khan 19'34

8. Tom Castagnet 19'41

9. Nicolas Lafosse 19'54

10. Fabien Gonthier 20'07

Elite hommes (92 coureurs)

1. Daou Bacar Mouhamadi 28'14

2. Mohammad Dookun (Mce) 28'51

3. Ulric Balzanet 29'24

4. Jean Christophe Mootoosamy (Mce) 29'37

5. Ruddy Barret 29'38

6. Nicolas Rivière 30'01

7. Mohamed Safaoui 30'03

8. Nicolas Bardeur 30'10

9. Alexis Vincent 30'20

10. Jean-Eddy Lauret 30'28