ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS SEMI-MARATHON D'AFRIQUE AUSTRALE : L'Afrique du Sud en force, Nitish Jhugursing 15e

Les coureurs sud-africains ont écrasé l'opposition dimanche lors des Championnats d'Afrique australes de semi-marathon courus dans la capitale malgache, Antananarivo. Ils ont imposé leur domination tant en masculin qu'en féminin en s'appropriant les trois premières places du podium, alors que les premiers malgaches ont terminé en 4e et 5e positions dans les deux cas. Quant à Prithviraj (Nitish) Jhugursing, l'unique coureur mauricien en lice, il a fini 15e à l'arrivée dans le temps de 1h16’31.

Ces Championnats d'Afrique australes ont réuni 26 coureurs chez les hommes, et rien que pour cela et en considérant surtout le fait que l'équipe sud-africaine était de loin imbattable s'étant préparée au Kenya, Nitish Jhugursing n'aura pas de regret. « J'égale approximativement à l'arrivée mon meilleur temps réalisé à Maurice (ndlr : 1h17’09 aux Championnats nationaux de semi-marathon à Albion en avril). Les conditions de course étaient correctes, mais la foule bruyante toujours présente tout au long du parcours a provoqué beaucoup de confusion chez les coureurs là où il n'y avait pas d'aiguilleurs, précisément entre chaque 5 km. Autrement, les Sud-Africains auraient pu descendre sous 1h02 et moi j'aurais pu réaliser un meilleur temps car mon objectif était bien d'aller plus vite », relate-t-il.

Âgé de 26 ans, Nitish Jhugursing en était à sa première tentative à la fois à Madagascar et à ces Championnats d'Afrique australes. Face à la suprématie des Sud-Africains, « les Malgaches, qui connaissaient pourtant bien le parcours, ont dû s'avouer vaincus », ajoute-t-il. Le dénommé David Manja, qui s'installa aux commandes de la course au 16e kilomètre, survola les 21,1 km en 1h04’22 devant ses deux rivaux Philemon Mathiba (1h05’34) et Joel Mmone.

Le premier Malgache, le dénommé Fitohiza, échoue au pied du podium en 1h07’54 devant cinq autres compatriotes dont Hajaniriana Andriamparany, 5e en 1h 08’07, et Fulgence Rakotondrasoa, 9e en 1h11’34. Une semaine avant cette course, David Manja s'était imposé en Afrique du Sud sur la même distance à l'occasion de la Mandela Race.

La course féminine, qui réunissait 14 coureuses, a été dominée par un trio sud-africain, la victoire revenant à Liziwe Mabona en 1h21’13 devant Jenet Dlamini (1h21’59) et Chipolana Khataza (1h22’59). La première Malgache à l'arrivée, Marina Ramanantenasoa, se classe 5e en 1h26’08 suivie d'Oliva Ranadraminhoatra 6e en 1h29’57.

L'Afrique du Sud remporte également les titres par équipes hommes et dames, toujours devant Madagascar. « Ces résultats prouvent qu’on n’a pas assez d’expérience, même en Afrique, en course de fond. Nous allons donc continuer désormais d’organiser ce genre de compétition internationale et participer à des compétitions à l’étranger », a confié à Midi Madagascar Norolalao Andriamahazo, présidente de la Fédération malgache d’athlétisme.

Quant à Nitish Jhugursing, il compte désormais redoubler d'efforts à l'entraînement, surtout en vue des prochains Jeux de îles 2019 à Maurice. Il remercie son coach Karl Paul ainsi que l'Association mauricienne d'athlétisme de leur soutien.

Les résultats

Semi-marathon

Hommes : 1. David Manja (Af Sud) 1h04’22, 2. Philemon Mathiba (Af Sud) 1h04’30, 3. Joel Mmone (Af Sud 1h05’34, 4. Fitohiza (Mad) 1h07’54, 5. Haja Nirina Andriamparany (Mad) 1h08’07, 6. Abednico Mashba (Af Sud) 1h08"52, 7. Mampitroatsy (Mad) 1h09’06, 8. Jean de la Croix Rakotomalala (Mad) 1h11’05, 9. Fulgence Rakotondrasoa (Mad) 1h11’34, 10. Thababg Mosiako (Af Sud) 1h03’09, 11. Kebatshwaretse Kagiso (Bots) 1h14'23, 12. Heriniaina Rakotoarimalala (Mad) 1h14’43, 13. Antoisse Wakidou (Com) 1h15’20, 14. Rivosoa Andrianirina (Mad) 1h15’21, 15. Prithviraj Jhugursing (Mce) 1h16’32, 16. Hakim Ahmada (Com) 1h17’11, 20. Michel Randrianantenaina (Mad) 1h19’02, 23. Laurent Rakotonirina (Mad) 1h25’44 (26e), 25. Harinoa Ramanantsoa (Mad) 1h46’56 (36e), 26. Patrick Randriamiarisoa (Mad) 2h10’56 (40e)

Féminins : 1. Liziwe Mabona (Af Sud) 1h21’13 (23e), 2. Jenet Dlamini (Af Sud) 1h21’59 (24e), 3. Kataza Shipalana (Af Sud) 1h22’59 (25e), 4. Ntombesintu Mfunzi (Af Sud) 1h26’04 (27e), 5. Marina Ramanantenasoa (Mad) 1h26’08 (28e), 12. Laurette Dyssanomeny (Mad) 1h51’21 (37e), 13. Seane Politeness (Bots) 2h02’11 (38e), 14. Nantenaina Rakotoarison (Mad) 2h10’28 (39e)