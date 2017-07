ATHLÉTISME — CHAMPIONNATS U12 ET U14 : Maëva Thevenet bat un record vieux de 24 ans

Les Championnnats nationaux de moins de 12 ans et de moins de 14 ans de l'Association mauricienne d'Athlétisme se sont tenus hier au stade Maryse Justin à Réduit. Lors de cette journée, Maëva Thevenet de Rose-Hill AC a battu un record national vieux de 24 ans, soit celui du 150m benjamine. Elle a réalisé une performance de 20:07 sur la distance, alors que l'ancien record était de Virginie Daruty (20:50) établi le 3 juin 1993 au stade de Belle Vue.

Un autre vieux record national est tombé au cours de la journée d'hier, soit celui de la perche benjamine. En effet, Kimberley Kisnah de Boulet Rouge AC a réalisé une performance de 2m31 alors que l'ancien record était de Vanisha Nemdhary (2m30), établi le 15 juillet 2000. Lors de cette même journée, Kimberley Kisnah est passé à un centième de son record national du 60m haies. Elle a réalisé, hier, un temps de 10:40, alors que l'ancien record avait été établi le 27 novembre de l'année dernière. Au 50m benjamine, Sévérine Daxe de Rose Hill AC a battu par deux fois le record national. Elle a d'abord arrêté le chrono à 7:20 en demi-finale avant de réaliser un 7:19 en finale. Son ancien record national était de 7:21, établi il y a deux semaines.

Le dernier record national de la journée est à mettre à l'actif de l'équipe de relais poussin de Rose Hill AC (30:81) composée d'Elsa Dalloo, de Shelbt Kanaye, de Delissa Marimootoo et de Wilona Ramasawmy. L'ancien record était de Beau Bassin AC et avait été établi le 23 janvier 2013. La meilleure athlète poussine n'est autre que Elsa Dalloo (35 pts), alors que chez les benjamines la palme est allée à Sévérine Daxe pour son record national au 50m (37 pts). Chez les garçons, Luciano Gaiqui de Beau-Bassin AC a décroché le titre chez les poussins pour sa performance au 50m (7:37) avec un total de 32 pts, alors que chez les benjamins Gary Daken de Port Louis Centaurs AC a été sacré après une performance de 6:94 au 50m.