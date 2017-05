ATHLETISME CHAMPIONNATS U18 : Les cadets d’attaque ce week-end

Qui succéderont à Claudia Bernard et Nadir Toraub au palmarès des meilleurs athlètes des championnats nationaux cadets U18 qui se disputent aujourd’hui et demain au stade Maryse-Justin à Réduit ?

La compétition débute ce matin à partir de 9h et comportera au moins sept finales. Elle prendra fin à 13h30 et se poursuivra demain de 9h à 13h. Elle sera également assortie de quelques épreuves ouvertes destinées surtout aux juniors en quête d’une qualification en vue des championnats d’Afrique de la catégorie prévus 29 juin au 2 juillet à Tiemcen en Algérie. Le précédent week-end avait d’ailleurs vu Alexandre Gentil (Rodrigues) et Thierry Berger valider leur place au triple saut lors des championnats juniors. D’autres jeunes pourraient leur emboîter le pas, estime-t-on.

Mais s’agissant des cadets, ils seront à nouveau en piste à une semaine d’intervalle après une mise en jambes effectuée lors des championnats juniors. L’an dernier, la compétition avait sacré Nadir Toraub (Sr Rémy-110 m haies), Jordan Christophe (BBAC-longueur) et Cédric Cerdor (RHAC-triple saut) chez les garçons, ainsi que Claudia Bernard (Rod-100 m haies), Anne Loa Léopold (Rod-200 m) et Jaimie Adaken (RHAC-100 m). Il est fort probable que certains de ces jeunes concourent à nouveau dans la catégorie cette année.

Les premières finales ont eu lieu jeudi à Réduit. William Mustum (Cpe War) a remporté le 1500 m masculin en 4’22"2, précédant Divesh Dyal (High AC), crédité de 4’28"7, et Cyril Rasoamanana (Méd AC) en 4’30"9. En féminin, Angélica Natchoo (Ch. Gre) s’impose en 5’14"6 devant Mélina Chuttoo (Min-Angel Réd) en 5’18"7 et Anaïs Rahamefy (Méd AC) en 5’36"8.