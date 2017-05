ATHLÉTISME – CHAMPIONNATS U18 PEPSI COLA: Toraub et Léopold meilleurs athlètes

Les Championnats nationaux U18 Pepsi Cola se sont tenus le week-end dernier au stade Maryse Justin, à Réduit. À l'issue des finales disputées dimanche, Nadir Toraub de St Rémy AC a décroché le titre de meilleur athlète garçon de cette catégorie avec un total de 950 points à la table de cotation. Cela grâce à sa victoire au 110m haies dans le temps de 14:66. Il a dominé Jérémie Lararaudeuse de Rose-Hill AC (14:85) et Emilio Moothoo de Rose-Hill AC (15:73). En revanche, sur 100m, il n'a pu faire mieux qu'une troisième place avec un chrono de 11:40. La course a été remportée par Andy Théophile de Port-Louis Centaurs (11:22), devant Alvin Rughoodass de Médine AC (11:23).

Ce dernier, encore minime, a établi un nouveau record national de sa catégorie. L'ancien record était de Garik Maureemootoo (11:25), réalisé le 10 septembre 2006. Pour en revenir au classement de meilleur athlète, la deuxième place est revenue au Rodriguais Dezardin Prosper, vainqueur du triple saut avec une performance de 14m64 devant les deux athlètes de Rose-Hill AC, nommément Damien Polimont (12m89) et Maxwell Lareine (12m87). Cette performance lui a valu un total de 915 points devant Geremy Pierrus de Rose-Hill AC (896 pts), vainqueur du 400m haies (54:98) devant Pascal Calis de St Rémy AC (58:03) et Hans Goddorally de Médine AC (1.00:84).

Chez les filles, la Rodriguaise Ann-Loa Léopold s'est adjugée le titre de meilleure athlète après sa performance au 200m, qu'elle a remporté dans le temps de 25:35 devant Stacy Adélia (TH AC 27:97) et Julie Rabot de Réduit Angel AC (28:91). La Rodriguaise a totalisé 910 points à la table de cotation devant Anaëlle Alfred de Rose-Hill AC (805 pts), vainqueur du triple saut avec un bond de 11m02 devant sa camarade de club JaimimaBookhun (10m17) et Anaïs Gentil de Rodrigues (10m09). La troisième place est allée à Christina Ratnade Port-Louis Centaurs AC (793 pts), vainqueur au 100m haies dans le temps de 15:88, devant Shekania Lyonnais (18:19) et Béthanie Okim toutes deux de St Rémy AC (19:04).

Les résultats de dimanche Masculin

100m : 1. Andy Théophile de Port-Louis Centaurs (11:22), 2. Alvin Rughoodass de Médine AC (11:23) (N.Rec Min. Ancien rec Garik Maureemootoo 11"25 10.9.06) 3. Naadir Toraub de St Rémy AC (11:40), 200m : 1. Andy Théophile de Réduit Angel AC (22:50), 2. Alexandre Yangoua de Rose-Hill AC (22:66), 3. Nicolas Legentil de Réduit Angel AC (22:97), 400m :1. Adrien Esther de Beau Bassin AC (51:10), 2. Jérémy Cotte de Beau Bassin AC (51:78), 3. Girish Gunnoo de Médine AC (52:72), 800m : 1. Hugo Philippe de Port Louis Racers AC (2.03:35), 2. William Mustun de Curepipe Warriors AC (2.04:14), 3. Cyril Rasoamanana de Montagne Longue AC (2.04:32), 110m haies : 1. Nadir Toraub de St Rémy AC (14:66), 2. Jérémie Lararaudeuse de Rose-Hill AC (14:85), 3. Emilio Moothoo de Rose-Hill AC (15:73), 400m haies : 1. Geremy Pierrus de Rose-Hill AC (54:98), 2. Pascal Calis de St Rémy AC (58:03), 3. Hans Goddorally de Médine AC (1.00:84), poids : 1. Wilson Mathieu de Curepipe Wariors AC (13m80), 2. Pascal Jolicoeur de Camp du Roi Rodrigues (13m59), 3. Wylan Lacruche de Guépard AC (13m39), disque : 1. Hansley Collet de Petit Gabriel AC Rodrigues (38m42), 2. 2. Emmanuel Marcelin de Curepipe Wariors AC (38m14), 3. Wilson Mathieu (34m49),javelot : 1. Wilson Mathieu (46m92), 2. Esteban Florine de Réduit Angel AC (43m04), 3. Christopher Céline de Beau-Bassin AC (36m49), longueur : 1. Maxwell Lareine de Rose-Hill AC (6m69), 2. Thierry Nadal de Boulet Rouget AC (6m58), 3. Damien Polimont de Rose-Hill AC (5m91), triple saut : 1. Dezardin Prosper de Rodrigues (14m64), 2. Damien Polimont (12m89), 3. Maxwell Lareine (12m87)

Féminin

100m : 1. Anne-Loa Léopold de Rodrigues (12:59), 2. Jaimie Adeken de Rose-Hill AC (13:31), 3. Stacy Adeliade Rose-Hill AC (minime 13:44),

200m : 1. Anne-Léo Léopold (25:35), 2. Stacy Adélia de TH AC (27:97), 3.Julie Rabot de Réduit Angel AC (28:91), 100 m haies : 1. Christina Ratna de Port Louis Centaurs AC (15:88), 2.Shekania Lyonnais de St Rémy AC (18:19), 3. Béthanie Okim de St Rémy AC (19:04), 400m : 1. Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC (1.02:02), 2. Amélie Auguste de Rose-Hill AC (1.04:92), 3. Ananxya Lebrasse de Réduit Angel AC (1.06:44), 800m : 1. Anaïs Gentil de Rodrigues (2.38:35), 2. Christelle Momus de Rodrigues (2.44:04), 3. Aurélie Jean-Pierre de Poudre d'Or AC (2.50:43), 400m haies : 1. Aurélie Baptiste de Poudre d'Or AC (1.11:39), 2. Tsha Trapu (1.13:30), 3. Shelly Sans-Souci de Port Louis Centaurs AC (1.24:76), poids : 1. Roseline Françoise de Rodrigues (10m52), 2. Léticia Germain de Souillac AC (minime 9m77), 3. Rebecca Batour de Poudre d'Or AC (9m39), javelot : 1. Joyce Joséphine de Rose-Hill AC (29m54), 2. Claire Lenette de La Caverne AC (24m36), 3. Alison Emilien de Montagne Longue AC (23m85), hauteur : 1. Christina Ratna de Port Louis Centaurs AC (1m54), 2. Machella Février de Black River AC (1m49), 3. Steffie Moorjee de Port Louis Centaurs AC (1m40), triple saut : 1. Anaëlle Alfred de Rose-Hill AC (11m02), 2. Jaimima Bookhun de Rose-Hill AC (10m17), 3.Anaïs Gentil de Rodrigues (10m09)

Épreuves ouvertes

Masculin

200m: 1. Bryan Police de Port Louis Centaurs AC (junior 22:86), 2. Adrien Piégrièche de Rose-Hill AC (junior 23:11), 3. Samule Sagor de Black RiverStar AC (24:16), poids : 1. Fabrice Rajah de Faucon Flacq AC (12m99), javelot : 1. Fabrice Rajah (54m06), 2. Stephanio Perrine de Camp du Roi AC Rodrigues (52m86), longueur : 1. Brice Pierre-Louis de St Rémy AC (6m51)



Féminin

200m: 1. Sévèrine Moutia de Rose-Hill AC (junior 25:37), 2. Lidzy Bayaram de Quatre Bornes AC (25:53), 3. Emilie Agathina de Rose-Belle AC(26:04),javelot : 1. Bernadette Perrine de Guépard Bambous AC (41m85)

Maurice-Réunion cadets: Rendez-vous est pris pour ce samedi

Après les championnats nationaux du week-end dernier, les sélectionnés seront en action ce samedi au stade Maryse Justin, à Réduit, lors de la rencontre face aux Réunionnais. L'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) présentera deux équipes masculines (A & B) et deux équipes féminines (A & B) au cours de cette compétition et au sein desquelles figurent plusieurs jeunes qui ont brillé le week-end dernier à l'image des Nadir Tooraub et Ann-Loa Léopold, meilleurs athlètes des championnats cadets. Soulignons que l'année dernière, les sélections mauriciennes avaient tout raflé lors de leur déplacement à La Réunion. Les filles s'étaient imposées par 47 à 43 points, alors que les garçons avaient eux brillé à 57 points contre 44 aux Réunionnais. Au combiné, Maurice l'avait emporté par 164 à 87. À noter que c'est Marielle Coiffic qui sera la team manager, alors que les entraîneurs retenus pour ce match sont Giovanni Lindor, Margaret Félicité, Hervé Seerungen et Poorrvashi Bhujun.

Les sélections

Maurice A

Garçons : Andy Théophile, Alvin Rughodass, Adrien Esther, William Mustun, Maxwell Lareine, Dezardin Prosper, Mathieu Wilson

Filles : Ann-Loa Léopold (Rod), Jaimie Adaken, Angelica Natchoo, Mélina Chuttoo, Christian Ratnah, Roseline Françoise (Rod), Joyce Joséphine



Maurice B

Garçons

Filles : Nadir Tooraub, Jérémy Cotte, DiveshDyal, WylanLacruche, Esteban Florine, Thierry Nadal, GeremyPierrus

Filles : Stacy Adelia, Amélia Auguste, Anaïs Rahafety, Kimberley Ramasawmy, Machella Février, Laeticia Germain, Claire Lenette

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS: Victoire et 17m46 pour Baptiste

S'il y a bien un athlète qui a fait parler de lui lors du camp d'entraînement effectué par les Mauriciens à Nancy en France, c'est bien le recordman du poids, le Rodriguais Bernard Baptiste. Après avoir établi un nouveau record national, en France toujours, avec un lancer de 17m52, il a lancé à 17m46 samedi dernier, lors des Championnats de France des Clubs à Valence. Il convient de souligner que Bernard Baptiste a réalisé ce 17m46 au premier essai avant de lancer ensuite à 17m11, 17m37 et 16m74. Jessika Rosun a, pour sa part, remporté le javelot avec une performance de 49m11 et a dominé les Françaises Monika David (37m84) et Céline Georges (35m31). Mohammad Dookun, qui tente toujours de décrocher sa qualification au 1500m pour les Jeux de la Francophonie, prévus pour fin juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire, a couru un troisième 800m depuis qu'il est à Nancy. Il a terminé à la huitième place, samedi dernier, avec un chrono de 1.53:86. En revanche, il n'a pas été aligné sur 1 500 m, une course remportée en 3.55:50. Christopher Sophie a, lui, terminé deuxième au lancer du disque avec une performance de 50m13, tandis que Jean-Yan Carré a pris la cinquième place au marteau avec un lancer de 47m81.

MERCREDI DERNIER À MOKA: Adrien Lamy décède lors d'un entraînement

L'athlétisme mauricien est en deuil. En effet, le jeune Adrien Lamy, 13 ans, est décédé mercredi dernier, lors d'une séance d'entraînement au Telfair track, à Moka. Élève du grade 8 au Mauritius Collège à Curepipe, il avait décidé de pratiquer cette discipline depuis une année et avait l'ambition de briller au plus haut niveau. Ses funérailles ont eu lieu vendredi en église de Cassis à Port-Louis, où il résidait. À ceux que ce deuil afflige, Week-End présente ses plus sincères sympathies.

MONDIAUX JUNIORS: Ann-Loa Léopold seule mauricienne au Kenya

Maurice sera représentée par une athlète seulement, nommément la Rodriguaise Ann-Loa Léopold, lors des Championnats du monde juniors, prévus du 12 au 16 juillet, à Nairobi au Kenya. Soulignons qu'Ann-Loa Léopold avait été élue meilleure athlète lors des Championnats nationaux cadets, le week-end dernier, au stade Maryse Justin, à Réduit. Elle avait brillé sur 100m et 200m. Elle sera accompagnée de Henrico Louis. D'autre part, Orwin Emilien, basé au Western Texas College aux États-Unis, a validé son billet pour les Jeux de la Francophonie. Lors de sa rentrée le 6 mai dernier, il avait réalisé un 46:03 sur 400m avant d'être crédité d'un 46:57 et d'un 46:36 les 18 et 19 mai respectivement.