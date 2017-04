ATHLÉTISME—CIAM: Mosito Lehata se réveille au 100 m (10"40)

Après le Seychellois Dylan Sicobo, crédité de 10"46 récemment sur la ligne droite, c'est un autre sprinter du Centre international de Maurice (Ciam), le Lesothan Mosito Lehata, qui a signé sa rentrée le 25 mars à Réduit en courant le 100 m en 10"40, le temps le plus rapide de ces trois premiers mois. Le Mauricien Jonathan Bardotier n'a pas été en reste, terminant deuxième en 10"69. Il s'impose également au 200 m en 21"93.

Pouvait-on s'attendre à mieux de la part des sprinters à maintenant quelques jours du meeting international qui, tout compte fait, se tiendra sur un jour plutôt deux, soit samedi de 15h à 17h ? « Pas nécessairement, car ce 100 m lui servait de repère (à Lehata) en vue de ce qui va suivre », avance son coach Stephan Buckland. « C'est positif dans la mesure où il a terminé sa course à l'aise. Non, il n'y a aucune inquiétude. »

Jonathan Bardotier a lui profité de l'aspiration pour abaisser ses 10"77 réalisées le 11 mars. Mais il devra s'accrocher pour descendre jusqu'à 10"45, synonyme de minima plus élevés de l'Association mauricienne d'athlétisme pour les Jeux de la Francophonie (20-31 juillet) prévus à Abidjan en Côte d'Ivoire. Par contre, le Seychellois Sicobo ne s'est pas aligné pour cause de blessure « sans gravité », souligne également le coach. Il sera aussi privé de meeting samedi, à l'inverse de Lehata, qui se présentera tant sur 100 que sur 200 m avec Bardotier.

La Ghanéenne du Ciam Viviane Mills s'est également signalée en bouclant le 400 m en 53"75, alors qu’au javelot féminin, Jessika Rosun a atteint la marque de 51,46 m. Une performance de bon augure en vue du meeting.

Les résultats

Masculin

100 m série 1 (vt +0,6) : 1. Ali Dreepaul (Cad Réd) 11"18, 2. Andy Théophile (Cad PL Cent) 11"30, 3. Nadir Taraub (Cad St Rémy) 11"47 Série 2 (vt +0,3) : 1. Danley Germain (St Pie) 11"55, 2. Dylan Ramsamy (Cad RHAC) 11"85, 3. Andriano Jolie (Cad St Rémy) 12"36 Série 3 (vt nul) : 1. Alvin Rughoodass (Min Méd AC) 11"55, 2. Frédérick Édouard (Min Mad AC) 11"86, 3. Parmit Oriah (Min P. d'Or) 11"88 Série 4 (vt nul) : 1. Mosito Lehata (Les CIAM) 10"40, 2. Jonathan Bardotier (Méd) 10"69, 3. Kirsty Dorasami (F. Flq) 11"12 4. Thierrie Ferdinand (F. Flq) 11"24

200 m série 1 (vt +0,3) : 1. Andy Théophile (Cad Pl Cen) 22"49, 2. Reynol Emmanuel (Cad Ch. Gre) 23'24, 3. Alexandre Yangooa (Cad RHAC) 23"32 Serie 2 (+0,8) : 1. Alvin Rughoodass (Min Med AC) 23"32, 2. Nicholas Legentil (Cad Ang Réduit) 23"85, 3. Ayush Rutah (Cad Mt. Lg) 24"13 Série 3 (vt -0,7) : 1. Yash Aubeeluck (Jr Méd AC) 23"3, 2. Conchiano Labonne (Jr PL Cent) 24"11, 3. Ludovic Valérie (Jr PL Cent) 24"57 Série 4 (-0,3) : 1. Jonathan Bardotier (Méd) 21"93, 2. Jordan Christophe (Jr BBAC) 22"75, 3. Amli Dreepaul (Jr St Pie) 22"75

400 m série 1 : 1. Yash Aubeeluck (Jr Méd AC) 51"89, 2. Jérémy Cotte (Cad BBAC) 53"04, 3. Ludovic Valérie (Jr PL Cent) 53"23 Série 2 : 1. Alexandre Yangooa (Cad RHAC) 52"54, 2. Hugo Philippe (Cad PL Racers) 52"98, 3. Girish Gunnoo (Cad Méd AC) 55"01 Série 3 : 1. Sébastien Clarisse (PL Racers) 50"70, 2. Benoit Girodeau (BR Stars) 51"42, 3. Gérémie Pierrus (RHAC) 52"05

800 m : 1. Samuel Veilleuse (PL Racers) 2'01"76, 2. Adrien Piegrièche (Jr RHAC) 2'01"83, 3. William Mustum (Jr CPe War) 2'03"74 4. Robbie Pyndiah (Jr RHAC) 2'06"76 5. Cyril Rasoamanna (Cad Mg Lg War) 2'07"68

1 500 m série 1 : 1. Samuel Veilleuse PL Racers) 4'08"27, 2. Ashley Pitchia (Cpe War) 4'08"53, 3. Yasseren Kahaar (PL Racers) 4'10"60 Série 2 : 1. Nivish Gunnea (Cad BBAC) 4'39"77, 2. Anthony Soobrun (Mt Lg) 4'42"17, 3. Stevan Chimpa (CAd CH Gre) 4'51"33

110 m haies (vt +0,6) : 1. Jérémie Lalaraudeuse (Cad RHAC) 14"78, 2. Nadir Toraub (Cad St Rémy) 14"91, 3. Florent Lomba (Congo-Réd) 14"98

400 m haies : 1. Jérémie Lararaudeuse (Cad RHAC) et Pascal Calis (Cad St Rémy) 57"25, 3. Bryan Police (Jr PL Cent) 58"52

Poids : 1. Damien Jean (Jr RHAC) 12,15 m Seniors : 1. Fabrice Rajah (FFlq) 12,97 m, 2. Florent Lomba (Congo Réd) 12,64 m Cadets : 1. Wilson Mathieu (Cpe War) 13,11 m, 2. Shaoling Cheung Fuk Yuen (RHAC) 11,99 m, 3. Emmanuel Marcelin (Cpe War) 11,85 m

Disque : 1. Ryan Carpe (Jr Ch. Gre) 38,55 m, 2. Damien Jean (Jr RHAC) 24,70 m Seniors : 1. Christopher Sophie (QBAC) 48,08 m, 2. Fabrice Rajah (FFlq) 38,12 m

Javelot : 1. Joseph Stephano Perrine (Rod) 49,33m, 2. Bruno Collet (Gym AC) 47,16 m Cadets : 1. Wilson Mathieu (Cpe War) 46,14 m, 2. Désiré Banzigou (QBAC) 33,89 m Junior : Roshave Mohabeer (La Cav) 26,14 m

Perche : Roshane Mohabeer (La Cav) 2,70 m

Marteau : 1. Nicholas Li Yun Fong (St Pie) 56,24 m, 2. Jean-Yan Carré (QBAC) 51,45 m

Longueur : 1. Thierry Nadal (B. Rg) 6,98 m, 2. Florent Lomba (Cgo Réd) 6,65 m, 3. Brice Pierre-Louis (St Pie) 6,50 m

3 000m marche : 1. Daryl Polyxène (RHAC) 15'28"16, 2. Hugue Phillibert (Jr Ch Gre) 15'39"91, 3. Olivier Bussac (RHAC) 16'52"35

Féminin

100 m série 1 (vt -0,7) : 1. Gaëlle Marianne (Min Méd AC) 13"94, 2. Phebe Matoka (Cad F. Flq) 14"67 3 ; Sheevanee Seepathy (Cad F. Flq) 15"14 Série 2 (vt -2,4) : 1. Aurélie Baptiste (Cad P. d'Or) 13"37, 2. Fracessca Minerve (Cad BBAC) 14"09, 3. Annabelle Mamerou (Cad P. d'Or) 14"25 Série 3 (vt +2,5) : 1. Séverine Moutia (Jr RH) 12"57, 2. Jamie Adaken (Cad RHAC) 13"26, 3. Stacy Adélia (RHAC) 13"97

200 m série 1 (vt+0,9) : 1. Stacy Adeli (Cad RHAC) 28"54, 2. Gaëlle Marianne (Min Méd) 28"83, 3. Tesha Trapu (Jr BBAC) 29"30 Série 2 (vt +0,8) : 1. Séverine Moutia (Jr RHAC) 26"01, 2. Lidzy Bayaram (QBAC) 26"63, 3. Axelle Antonio (Cad ST Rémy) 30"49

400 m série 1 : 1. Vivian Mills (Gha CIAM) 53"75, 2. Véronique Raboude (Rod) 59"68, 3. Lidzy Bayaram (QBQC) 1'00"86 Série 2 : 1. Amélia Augustin (RHAC) 1'07"12, 2. Angélica Natchoo (Guépard) 1'09"49, 3. Axelle Antonio (St Rémy) 1'10"84

800 m : 1. Machella Février (BR Stars) 2'46"85, 2. Éloïse Godin (Cad CH ; Gre) 3'08"67

1 500 m : 1. Anais Ramefy (Min Méd AC) 5'58"53, 2. Virginie Mootoosamy (Jr Souil) 7'01"24

100 m haies (vt +0,9) : 1. Christina Ratna (Cad PL Cent) 17"54, 2. Béthanie Okim (Cad St Rémy) 18"53, 3. Annabelle Mamerou (Min F. Flq) 18"86

400 m haies : Rachel Michel (Cpe War) 1'06"78

Poids : 1. Laeticia Germain (Min Ch Gre) 9,76 m, 2. Rebecca Batour (Cad P. d'Or) 8,74 m

Disque : 1. Céline Roque (Min La Cav) 27,40, 2. Haadiya Hossanee (Cad Réd) 22,90 m

Javelot : 1. Jessika Rosun 51,46 m, 2. Vanessa Collin 45,37 m, 3. Bernadette Ravina (Guépard) 45,24 m

Hauteur : 1. Jayana Rucktooa (Cad Mt Lg) 1,35 m, 2. Aurélie Placathose (Cad P. d'Or) 1,30 m Minime : 1. Machella Février (BR Stars) 1,44 m

Longueur : 1. Tsha Trapu (Cad PL Cent) 4,39 m, 2. Julia Parsad (Cad RHAC) 4,24 m, 3. Rébecca Dumas (Cad St Rémy) 4,11 m

3 000 m marche : 1. Prisca Manikion (Ch Gré) 16'16"55, 2. Devorah Saminadas (Cad Cpe Har) 20'26"99, 3. Oriane Moorooghen (Cad Ch Gre) 20'48"08