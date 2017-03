ATHLÉTISME—CIAM: Le Seychellois Sicobo en hausse

Le sprinter seychellois Dylan Sicobo a fait mieux que d'afficher ses bonnes dispositions lors d'une rencontre de préparation disputée récemment au stade de Réduit. Il s'est imposé dans la série la plus rapide du 100 m en 10"46, effaçant des tablettes de son pays l'un des plus vieux records qui tenait bon depuis 30 ans. L'ancienne marque se situait en effet à 10"51.

Le sprinter a débarqué à Maurice en décembre 2015 pour intégrer le Centre international d'athlétisme de Maurice (Ciam), spécialisé en sprint et en épreuves combinées. Et l'an dernier, il s'était déjà signalé en courant en 10"53, soit à deux centièmes de ce record. « Je crois qu'il est bien parti pour la saison. Ses 10"46 laissent augurer de belles perspectives, notamment pour les 10es Jeux des îles 2019 à Maurice », estime son coach, Stephan Buckland.

Dylan Sicobo n'en est qu'à sa deuxième saison au Ciam. Il sera à nouveau d'attaque demain dans cette même épreuve, mais cette fois en compagnie du Lesothan Mosito Lehata, 2e l'an dernier aux Championnats d'Afrique à Durban en 10"04 (vt +2,4 m/s), et du Maurice Jonathan Bardotier, qui avait terminé 2e derrière lui en 10"77 récemment. La rentrée de saison de Lehata est très attendue à quelques semaines maintenant du meeting international prévu les 8-9 avril à Réduit.

Dans les autres épreuves, on note la marque 49,20 m de Jessika Rosun au javelot. Celle-ci avait effectué quatre semaines de préparation à Stellenbosch en Afrique du Sud, du 17 janvier au 14 février. « Je débute la saison en meilleure forme que les deux années précédentes. Ce stage m'a été vraiment aidé à améliorer mes lancers et à revoir ma technique. Comme je n'ai plus de blessure, c'est très positif en vue des championnats d'Afrique d'Abidjan (21- 30 juillet) où l'objectif sera de battre mon record, être en finale et finir sur le podium. Ce sera difficile, mais pas impossible », confie-t-elle.

Sa rivale, Vanessa Colin, étant elle aussi en forme, les deux lanceuses pourront compter l'une sur l'autre pour progresser. À son retour d'Afrique du Sud, Rosun avait été créditée de 49,88 m et Colin de 49,50 m le 25 février à Réduit.

Les résultats

Féminin

100 m

Série 1 (vt +0,3) : 1. Jaimie Adaken (Cad RH) 13"16, 2. Henna Sunnasee (Jr RH) 13"42, 3. Aurélie Baptiste (Cad P. d'Or) 13"69

Série 2 (+0,4) : 1. Stacy Adella (Cad RH) 13'59, 2. Gaëlle Marianne (Min Méd) 13"90, 3. Anastasia Quint (Min P. d'Or) 15"02

Série 3 (-1,2 m/s) : 1. Séverine Moutia (Jr RH) 12"43, 2. Phumlile Ndzinisa (Swa Ciam) 12"58, 3. Ryan Lochoo (Cad RH) 11"59

200 m

Série 1 (vt +0,4) : 1. Séverine Moutia (Jr RH) 26'04, 2. Kimberley Ramasawmy (Cad) 29'56, 3. Shekania Lyonnais (Cad St Rémy) 31'24

Série 2 (+0,4) : 1. Aurélie Baptiste (Cad P. d'Or) 27"83, 2. Stacy Adélia (Cad RH) 28"53, 3. Tsha Trapu (Cad PL) 29"42

400 m : 1. Lidzy Bayaram (QB) 1'01"06, 2. Amélia Auguste (Cad RH) 1'06"42, 3. Axelle Antonio (Cad St Rémy) 1'11"61

Poids : 1. Claire Lenette (Cad Mt Lg) 9,08 m, 2. Rébecca Batour (Cad Mt Lg) 9,08 m, 3. Haadiya Hossanee (Cad Réd) 8,20 m

Disque : 1. Claire Lenette (Cad Mt Lg) 20,07 m

Javelot

Cadette : 1. Claire Lenette (Cad La Cav) 19,40 m

Seniors : 1. Jessika Rosun (Cpe War) 49,20 m, 2. Vanessa Colin (Rod) 44,90 m

Longueur : 1. Kimberley Ramasawmy (Cad RH) 4,76 m, 2. Mélinda Andine (Cad RH) 4,65 m, 3. Jamima Bhookun (Cad RH) 4,49 m

Triple saut : 1. Jemima Bhookun (Cad RH) 9,38 m

Masculin

100 m

série1 (vt -0,6) : 1. Dylan Sicobo (Sey Ciam) 10"46, 2. Jonathan Bardotier (Méd) 10"77, 3. Pascal Touche (Méd) 11"24 4. Thierrie Ferdinand (F. Flq) 11"33

Série 2 (vt -0,5) : 1. Alexandre Yangooa (Cad RH) 11"73, 2. Samuel Edmond (Cas St Pie) 12"11, 3. Samuel Belcourt (Cad P. d'Or) 12"38

Série 3 (vt - 1,2) : 1. Ayush Rutah (Min Mt. Lg) 12"10, 2. Jeff Rousselin (Cad Mad) 12"38, 3. Aaron Mootien (Cad RH) 12"46

200 m

Série 1 (vt -0,3) : 1. Jonathan Bardotier (Méd) 21"44, 2. Dylan Sicobo (Sey Ciam) 21"46, 3. Kirsty Doorasamy (F. Flq) 22"87

Série 2 (vt +1,1) : 1. Andy Théophile (Cad PL Cen) 22"69, 2. Jordan Christophe (Jr BBAC) 22"76, 3. Alexandre Yangooa (Cad RH) 23"21

Série 3 (vt +1,) : 1. Yash Rugoodass (Min Méd) 23"32, 2. Nadir Toraub (Cad St Rémy) 23"48, 3. Nicolas Legentil (Cad Ang. Réd) 23"62

Série 4 (vt +1,1) : 1. Danley Germain (Cad Réd) 23"64, 2. Pascal Calis (Cad St Rémy) 24"53, 3. Samuel Belcourt (Cad P. d'Or) 25"25

400 m

Série 1 : 1. Adrien Piégrièche (Jr RH) 51"83, 2. Geremy Pierrus (Cad RH) 52"26, 3. Florent Lomba (Congo-Ang. Réd) 52"55

Série 2 : 1. Jérémy Cotte (Cad BBAC) 52"87, 2. Dylan Léonide (Mt. Lg) 56"60

Série 3 : 1. Franck Rabearison (Mad Ciam) 55"01, 2. Bryan Police (Jr PL Cen) 56"46

110 m haies

Série 1 (vt +0,3) : 1. Jeremy Lararaudeuse (Cad RH) 14"66, 2. Samuel Lecoq (Cad RH) 14"83, 3. Nadir Toraub (Cad St Rémy) 15"40

Poids

Cadets : 1. Wilson Mathieu (Cad Cpe War) 14,21 m, 2. Henson Antonio (Cad Cpe War) 11,92 m

Juniors : 1. Julien Cerveaux (RHAC) 12,09 m, 2. Damien Jean 12,01 m

Disque

Cadets : 1. Emmanuel Marcelin (Cad Cpe War) 40,78 m, 2. Hanson Antonio (Cad Cpe War) 35,14 m

Juniors : 1. Damien Jean (RHAC) 35,29 m

Seiors : 1. Christopher Sophie (Cpe War) 49,20 m, 2. Mahen Laldharewa (Gym) 34,27 m

Javelot

Cadets : 1. Esteban Florine (Cad Réd) 46,23 m

Seniors : 1. Stéphano Perrine (Rod) 50,79 m, 2. Wilson Mathieu (Cad Cpe War) 43,25 m

Marteau : 1. Jean-Ian Carré (Cpe War) 51,01 m

Longueur : 1. Brice Pierre-Louis (St Pie) 6,92 m, 2. Steven Untah (Jr RH) 6,64 m, 3. Thierry Nadal (Cad B. Rg) 6,60 m

Triple saut : 1. Terry Berger (Jr RH) 14,52 m, 2. Ian Chung (Jr RH) 13,33 m, 3. Umar Peerbux (Cad Rh) 13,14 m

Hauteur : 1. Widley Ravanne (St Pie) 1,95 m, 2. Ezékiel Appadoo (Jr St Pie) 2,00 m, 3. Jérémie ('Etendrie (Jr RN Stars) 1,95 m

Perche : 1. Thierry Nadal (Cad B. Rg) 2,90 m, 2. Nathan Lebon (Jr Cpe War) 2,70 m, 3. Jean-Michel De Senneville (PL Rancers) 2,50 m