ATHLÉTISME - CIAM : Le sprinter Jean-Daniel Lozereau rejoint le groupe

Le sprinter Jean-Daniel Lozereau a intégré depuis janvier le groupe d'athlètes s'entraînant au Centre international d'athlétisme de Maurice (Ciam), spécialisé en épreuves combinée, sprint et haies. Il a bénéficié d'une bourse locale, indique le président de l'Association mauricienne d’athlétisme (AMA), Vivian Gungaram.

Ce dernier rappelle que cet appui se situe également dans le cadre de la préparation du sprinter en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. « Nous avons déjà établis une ligne de conduite pour la période 2016-20 visant à la reconquête du haut niveau. Il faut maintenant l'appliquer comme convenu afin d'atteindre notre objectif », soutient-il. Lozereau poursuit parallèlement ses études secondaires au Collège Adventiste à Phoenix.

Pour rappel, les huit athlètes mis à part pour Tokyo 2020 et comptabilisant chacun plus de 1 000 pts à la table de cotation de l'IAAF sont Aurélie Alcindor — 200 m 24"23 (1 014 pts), 400 m 54"93 (1 015 pts) ; Jean-Daniel Lozereau — 100m 10"55 (1 024 pts) — Jonathan Bardotier : 100 m 10"47 (1 050 pts), 200 m 21"36 (1 015 pts) ; David Carver — marathon 2h18"20 (1 010 pts) ; Mohammad Dookun — 800 m 1'50"86 (1 002 pts), 1 500 m 3'46"22 (1 025 pts) ; Jonathan Drack — triple saut 16,67 m (1 129 pts) ; Jonathan Permal — 100 m 10"42 (1 066 pts), 200 m 20"95 (1 075 pts) et Julien Meunier — 200 m 21"36 (1 015 pts).

Le sprinter Jonathan Bardotier bénéficie quant à lui de l'encadrement technique du Ciam animé par le coach Stephan Buckland. D'aucuns estiment que Bardotier, qui a déjà couru le 100 m en 10"47 l'an dernier, est plutôt taillé pour le 400 m où il vaut moins de 46".

Par ailleurs, la sprinteuse mauricienne Joanilla Janvier, qui se trouve depuis début janvier en France pour six mois de préparation au Club de Colomiers à Toulouse en vue des Jeux de la Francophonie (21-30 juillet en Côte d’Ivoire), débutera sa saison en plein air en ce mois de mars. Elle ne s'est pas alignée en salle, avise le président de l'AMA.