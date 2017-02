ATHLÉTISME—CROSS-COUNTRY LEAGUE (CLASSEMENT): Coup de frein à la hiérarchie

La Ligue de Cross-Country Vital marque une pause cette semaine en attendant la reprise des hostilités le 5 mars à Bel Ombre. Mais la troisième étape courue samedi dernier à Gros Cailloux a donné lieu à quelques chamboulements dans la hiérarchie. À l'exception des juniors-seniors dames, cadettes et vétéranes, la lutte pour le Challenge Vital (ligue) promet d'être âpre dans les autres catégories, notamment dans la course de as, ainsi qu'en minimes garçons et poussines, entre autres.

Après trois étapes, le classement dans chaque catégorie est établi en tenant compte des deux meilleurs résultats obtenus sur l'ensemble des trois manches. En minimes garçons, trois vainqueurs différents se sont succédés sur le podium. Bhavesh Beechock s'est d'entrée imposé au MGI, puis Sébastien Bonapen à Alteo (ex-Fuel), et enfin Brian Gopaul à Gros Cailloux. Celui des trois qui remportera la prochaine étape sera sacré jeune champion de la ligue. Idem chez les poussins avec Mateiss Nanette, Kewel Piegrieche et Bénito Eugénie, qui ont émergé à tour de rôle. En poussines, Emma Balloo, qui mène pour l'instant au classement, est talonnée par Wilona Ramasawmy et Grace Duval.

Ailleurs, Anastasia Mars (benjamines), Angélica Natchoo (cadettes), Sabrina Rabot (jr-sr dames), Maixile Lousteau Lalanne (benjamins) et Christine Louis (vétéranes) devraient maintenir leur domination. Par contre, en minimes filles, Mélina Chutoo tentera de reprendre le pouvoir pour s'offrir le Challenge de la ligue après avoir concédé sa seule défaite dans la 3e étape face à Anne-Laure Minerve. Mais ni l'une ni l'autre ne partira battue d'avance à Bel Ombre.

En masculin, la course des as devra se trouver un nouveau leader, après le départ de Mohammad Dookun pour l'Afrique du Sud le 2 mars. Il laisse la porte grande ouverte à Christophe Mootoosamy et Jean-Luc Vilbrim, 2e et 3e à Gros Cailloux. Mais Vilbrim compte également une victoire d'étape à Altéo. Ce qui laisse augurer une fin de ligue très disputée entre les deux principaux prétendants.

Chez les juniors, Gopalen Ramasawmy, vainqueur de l'étape d'ouverture et absent à Altéo et Gros Cailloux, pourrait peut-être revenir à la charge à Bel Ombre face à Dhavind Custnea, le leader actuel, et Stefan Jangeerkhan. Chez les cadets également, rien n'est joué entre Sendy Jean-Pierre, Divesh Dyal et William Mustun ainsi que chez les poussins entre Mateiss Nanette et Kewel Piegrieche. Enfin, chez les vétérans, Laval Marjolin, tenant du titre, a privé Jean-Paul Trippier d'une 3e victoire d'étape samedi dernier.