ATHLÉTISME - CROSS-COUNTRY LEAGUE : Dookun comme à l'entraînement, Rabot se positionne

On l'attendait et il a été exact au rendez-vous de la première manche de la ligue de cross courue sous un ciel pluvieux, samedi au MGI à Moka. Mohammad Dookun a survolé aisément l'étape de 8 km pour s'imposer dans un grand style. Il précède Christopher Mootoosamy, vice-champion de l'épreuve en ligue et championnat, et Samuel Vieilleuse, le champion national du 800 m en juniors et seniors. Chez les dames, c'est peut-être la bonne année pour Sabrina Rabot, qui devance Rachel Michel et la Sudiste Émilie César. Un trio qui devrait dans les prochaines manches en découdre pour le titre en l'absence de Prisca Manikion.

Les meilleurs coureurs du peloton masculin se sont déjà montrés lors de cette entrée en matière. Et force est tout de même de constater, en comptant également Ashley Pitchia et Nitish Jhugursing, 4e et 5e respectivement, que tous sont des coureurs de demi-fond et fond qui se sont positionnés, ce qui est de bon augure pour la suite.

Mais Mohammad Dookun reste de loin au-dessus du lot et il est actuellement le seul à pouvoir courir un cross à un rythme aussi élevé à Maurice, après plus de deux mois de préparation passés en altitude au Kenya. C'est dire que ses plus proches poursuivants devront en profiter pour tirer le meilleur de lui. Toutefois, le double champion en titre avoue qu'il en s'est pas aligné samedi pour battre qui que ce soit, mais pour se tester, ce qui est assez logique, son objectif restant la piste et réaliser les minima du 1 500 m (3'45) des Jeux de la Francophonie (20-31 juillet) en Côte d'Ivoire. « Je voudrais les réaliser le plus tôt possible. Mais pour aujourd’hui (samedi), j'ai imposé d'entrée un rythme et en voyant que je m'étais déjà détaché, il m'a suffi de gérer jusqu'à la fin », a-t-il simplement résumé.

Par contre, la course féminine a semblé trouver en Sabrina Rabot sa nouvelle patronne. Toujours dans l'ombre de Prisca Manikion et Aurélie Agathin jusque-là, elle pourrait enfin goûté cette année au succès. Très déterminée durant la course et très motivée à l'heure des déclarations, Sabrina Rabot s'est dit très satisfaite de sa victoire. Elle place d'ailleurs 2017 sous le signe de la nouveauté en déclarant que c'est « une nouvelle saison, une nouvelle vie avec mon nouvel entraîneur qui est mon époux, Israël Muchela, et une victoire nouvelle… J'ai toujours été la dauphine et là j'essaie de m’imposer pour la première fois. Ce que je n'arrivais pas à faire à l'entraînement, c'est-à-dire courir un 5 km sous les 23'23, j'ai fini par y arriver aujourd'hui (samedi). Merci à mon coach et ma famille. »

Dans les plus jeunes catégories, le néopromu chez les juniors, Gopalen Ramasawmy, et Angélina Natchoo (cadettes) sont bien partis pour un nouveau sans-faute. Ailleurs, la lutte ne fait que commencer.

Les résultats

Féminin

Poussines (1,4 km) : 1. Hema Balloo (BBAC) 6'30, 2. Willona Ramasawmy (RHAC) 6'34, 3. Grace Duval (Cpe War) 6'45, 4. Anne-Laure Favori (BBAC) 6'50 5. Tatiana Cupidon (St Pie) 7'21

Benjamines (2 km) : 1. Anastasia Mars (RHAC) 9'11, 2. Lachona Gateau (BBAC) 9'42, 3. Anaïs Pharmasse (BBAC) 10'12, 4. Axelle Jean (RHAC) 10'15 5. Brittany Rahamefy (Médine AC) 10'37

Minimes (2,7 km) : 1. Mélina Chuttoo (Réd AC) 12'26, 2. Anne-Laure Minerve (BBAC) 12'34, 3. Kerina Joanne Louis (St Rémy) 12'56, 4. Anais Adel (St Rémy) 12'59 5. Zara Toinette (Mahébourg AC) 13'06

Cadettes (3,5 km) : 1. Angélica Natchoo (Ch. Grenier) 14'34, 2. Maeva Sisafe (PL Racers) 15'33, 3. Yasreen Muloolah (Ch. Grenier) 15'42, 4. Aurélie Jean-Pierre (P. d'Or) 16'08 5. Aurélie Baptiste (P. d'Or) 17'01

Juniors/seniors (5 km) : 1. Sabrina Rabot (Rose-Belle AC) 21'16, 2. Rachel Michel (Cpe War) 21'52, 3. Emilie Césars (Ch. Grenier) 23'45, 4. Edlette Espiègle (Gym. AC) 25'12 5. Shannen Sahye (PL Racers) 26'22 6. Bharsha Seeven (Cpe War) 27'05

Vétéranes (4,2 km) : 1. Joëlle Cotte (PL Racers) 19'20, 2. Andrey Azor (Médine AC) 21'46, 3. Shirley Larose (Gym. AC) 22'18, 4. Elise Idris (St Pie) 22'33 5. Monique Arékion (Cpe War) 26'01

Masculin

Poussins (2 km) : 1. Matteiss Nanette (PL Racers) 8'41, 2. Shawn Choolyhe (P. Racers) 8'55, 3. Kewell Piegrièche (Mt Lg) 8'56, 4. Shane Sophie (High AC) 9'08 5. Bhavish Bissoodoyal (Cr. Coeur) 9'25

Benjamins (2,7 km) : 1. Maxime Lousteau-Lalane (RNAC) 10'50, 2. Jean-Luc Maléco (Ch. Grenier) 10'52, 3. Allan Constance (Ch. Grenier) 11'50, 4. Christopher Durhone (RHAC) 12'11 5. Darren Cotte (PL Racers) 12'16

Minimes (3,5 km) : 1. Bhavesh Beechook (Mt Lg) 12'30, 2. Sébastien Bonapen (Souillac AC) 12'32, 3. Brian Gopaul (P. d'Or) 12'45, 4. Noah Alkay (Ch. Grenier) 12'53 5. Julien Grégoire (Souillac) 12'55

Cadets (4,2 km) : 1. William Mustun (Cpe War) 14'39, 2. Sandy Jean-Pierre (Ch. Grenier) 14'40, 3. Pravish Jhowry (Cpe War) 14'56, 4. Jean-Baptiste Maléco (Ch. Grenier) 15'21 5. Loïc Marette (R-Bois Eclair) 15'27

Juniors (5 km) : 1. Gopalen Ramasawmy (RH) 16'41, 2. Stefan Jangeerkhan (RHAC) 17'19, 3. Dhavind Custnea (PL Racers) 17'45, 4. Jean-David Mootoo (PL Racers) 18'03 5. Stephan Lagaieté (PL Racers) 18'06

Seniors (8 km) : 1. Mohammad Dookun (Cpe War) 25'22, 2. Christophe Mootoosamy (Cpe War) 26'35, 3. Samuel Vieilleuse (PL Racers) 27'35, 4. Ashley Pitchia (Cpe War) 27'46 5. Nitish Jhugursing (PL Racers) 27'47 6. Vikash Narain (PL Racers) 27'55 7. Dylan Constance (Gym AC) 28'30 8. Nilesh Chuttoo (QB Pavillon) 28'45 9. Jean-Daniel Maurice (PL Racers) 28'58 10. Christophe Maréna (Gym AC) 29'13

Vétérans (5 km) : 1. Jean-Paul Trippier (QB Pavillon) 17'54, 2. Laval Marjolin (RHAC) 18'10, 3. Janot Fra (Gym. AC) 18'48, 4. Barnard Duval (Cpe War) 18'51 5. Khalid Jeeawoody (Cpe War) 18'54

Dookun, Ramasawmy et Mustun au départ à La Réunion

Cette première manche de la ligue de cross voit déjà une sélection se dessiner en vue du cross national de Petit île prévu le 12 février à l'île sœur. Les trois coureurs mauriciens qui s'aligneront sont Mohammad Dookun, Gopalen Ramasawmy (jr) et William Mustun (cad).