ATHLÉTISME - CROSS-COUNTRY LEAGUE : Dookun toujours impérial, Rabot se rapproche du sacre

Nouveau galop d'entraînement samedi à Gros Cailloux, Bambous, pour Mohammad Dookun lors de la troisième manche de la Ligue de Cross-Country Vital. Le coureur de La Brasserie a accroché une deuxième victoire d'étape, sa dernière en deux sorties, puisqu'il met le cap sur l'Afrique du Sud le 2 mars pour s'aligner à deux courses sur piste, notamment le 1 500 m afin de valider le plus tôt possible sa qualification aux Jeux de la Francophonie prévus courant juillet en Côte d'Ivoire. Chez les dames, Sabrina Rabot réalise un sans-faute.

Vu que les deux dernières étapes du cross sont prévues les 5 mars à St-Félix et le 11 mars à Candos, Mohammad Dookun ratera son rendez-vous avec un 3e sacre d'affilée de champion national. Il ne le regrette pas, n'ayant d'autant plus rien à prouver face à ses concurrents ici. Il aura plus à gagner en tentant d'assurer dès maintenant sa place à Abidjan au 1 500 (minima 4'45). « J'attends cette première sortie sur piste pour savoir où j'en suis, car je suis toujours en période de préparation. Mais le plus tôt c'est fait, le mieux je me sentirai pour la suite des choses car je dois aussi considérer mes études », indique le coureur.

Samedi, il a imposé une fois de plus un rythme assez rapide à la course, mais tout en veillant que son coéquipier d'entraînement Christophre Mootoosamy ne soit pas dépassé. À bien y voir, la course s'est jouée derrière plutôt que devant, car Mootoosamy faisait face à la menace du marathonien Jean-Luc Vilbrim. Mais Dookun a réglé le tempo, faisant en sorte de garder le plus longtemps possible son coéquipier dans ses foulées.

Une fois rassuré, il est parti en toute aisance à deux tours de l'arrivée. Mootoosamy, qui avait maintenu une avance confortable sur Vilbrim, pouvait boucler sa course devant ce dernier. À deux contre un, Vilbrim n'a rien pu faire. Mais les choses pourraient être différentes dans les deux dernières étapes en l'absence de Dookun.

Après sa victoire, le vainqueur avouait que la fatigue s'est fait un peu sentir après sa course de samedi d'avant à l'île sœur où il avait terminé 2e du cross régional. « Mais cela m'a fait du bien au plan de la préparation, même si je ne m'attendais pas à me retrouver face à un adversaire aussi costaud sur un parcours en côte. À l'inverse, aujourd'hui (samedi), la boue ne m'a pas gêné, cela ressemble plutôt à une véritable course de cross, car aux mondiaux ça peut être pire. » Il remercie son coach Frankie Lebon, et Ranjiv Koomar et CEAL de leur soutien.

De son côté, Sabrina Rabot n'a pas eu de mal pour aligner une troisième victoire d'étape, bien qu'elle fût accrochée par Rachel Michel sur les deux premiers kilomètres. Après, elle a mis les voiles sans se retourner. « Je gagne, mais avec 3'00 de retard sur mon défi personnel qui était de terminer en 26'. C'était parfois risqué d'accélérer dans la boue avec des descentes et des petites montées. Mais l'essentiel est fait. J'attaque les deux prochaines étapes pour tenter le sans-faute. Cette victoire, je la dédie à mes deux fils Denzel et Irisse, à mon époux Israël ainsi qu'à toute l'équipe Synergie et Moka Rangers. »

La ligue de cross se poursuivra dans deux semaines à St-Félix.