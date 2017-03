ATHLÉTISME CROSS-COUNTRY LEAGUE/NATIONAL CHAMPIONSHIPS : L'heure de vérité

C'est l'épreuve de vérité. La 5e et ultime manche de la ligue de cross-country Vital désignera cet après-midi à partir de 14h au Sodnac Wellness Park ses champions et championnes. Après tout ce qu'on a vu précédemment, on peut dire que cette manche décisive mettra fin au suspense qui plane toujours dans certaines catégories, et non des moindres.

Lequel de Jean-Luc Vilbrim et Christophe Mootoosamy remportera le titre de champion sur 10 km ? Bien malin celui ou celle qui connaît la réponse. Même si Vilbrim avec 5 pts a pris la tête du Challenge (ligue) au prix d'une convaincante victoire dimanche dernier à St-Félix aux dépens de Nitish Jhugursing et Mootoosamy, ce dernier le talonne toujours au classement de la ligue avec 7 pts contre 8 pts à Jhugursing.

Il suffira d'une seule victoire à Mootoosamy pour qu'il renverse la table et s'adjuge de manière in extremis et le Challenge et son premier sacre. Il faudra évidemment s'attendre à une réaction de sa part cet après-midi après sa course ratée à St-Félix. Il s'était en effet retrouvé dans le rouge en partant trop vite, soit 3'02 au 1er kilomètre contre 3'10/3'12 enregistrés à Gros Cailloux (3e étape), mais dans l'allure imposée il est vrai par Mohammad Dookun, vainqueur de l'étape.

« J'ai mal calculé ma course et je suis parti trop vite. Après, j'ai eu un coup de fatigue et j'ai flanché. Mais cette défaite ne m'affecte pas. Je la prends la plus simplement possible. J'ai récupéré et dans la tête tout va bien », concède Mootoosamy, en somme victime de sa propre tactique. Comme quoi, cet après-midi, il faudra qu'il trouve la bonne solution pour faire la différence.

En tout cas, son coach, Frankie Lesage, y croit. « Il a payé de ses efforts à St-Félix. Cette fois, il ne fera pas les mêmes erreurs tout en respectant ses adversaires », avoue-t-il. Reste que Vilbrim, remonté comme il l’est en ce moment, est sans doute très déterminé à aligner un 4e titre de champion national à son palmarès après ceux conquis en 2009, 2011 et 2013. Son coach Mike Félicité estime d'ailleurs que la distance du parcours lui est plus favorable.

« Il est le favori, mais si Mootoosamy court comme il l'a fait à Gros Cailloux, il lui donnera du fil à retordre. Mais la course étant plus longue, elle devrait être à l'avantage de Vilbrim. Attendons l'arrivée… C'est bon pour le cross quand rien n'est joué d'avance. »

Vilbrim avait surgi de la 2e étape à Altéo en l'absence de Mootoosamy — parti à La Réunion — et s'était ensuite classé 3e à Gros Cailloux. Mais l'absence de Dookun des deux dernières manches a rendu plus difficile qu'on pouvait l'imaginer la suite des hostilités pour les principaux prétendants, même si a priori la voie leur semblait plus libre vers la consécration.

Mais rien n'est gagné d'avance. Et Vilbrim et Mootoosamy le savent fort bien. Pour rappel, celui-ci a fini deux fois à la 2e place au MGI et Gros Cailloux avant sa 3e place à St-Félix. Quant à Nitish Jhugursing, élément de la SSU, il s'est classé 5e, 2e, 4e et 2e des quatre étapes précédentes. Qui sait s'il pourrait jouer les trouble-fête et créer la surprise.

Dans la course féminine, longue de 8 km, Sabrina Rabot devra cette fois compter avec la Rodriguaise Antoinette Milazar. Celle-ci, qui vaut 2h55 au marathon, pourrait priver Rabot, jusqu'ici invaincue en quarts sorties, de la cerise. Ces championnats verront aussi en action des coureurs de Rodrigues et de La Réunion en masculin et féminin, principalement dans les jeunes catégories.

Le programme de cet après-midi

14h : Poussines 1,5 km

14h10 : Poussins - benjamines 2,3 km

14h35 : Benjamins - minimes filles 3 km

15h00 : Cadettes 4 km

15h15 : Minimes garçons 4 km

15h25 : Cadets - juniors/seniors dames - vétéranes 6 km

15h55 : Juniors hommes - vétérans 8 km

16h20 : Seniors hommes 10 km

Délégation de Rodrigues

Féminin

Marie Noémie Shanone Collet (poussine), Marie Patrica Émilien, Alexandra Cupidon (benjamines), Marie Christella Momus, Marie Charlène Casimir (cadettes), Antoinette Milazar (senior)

Masculin

Miguel Allas (poussin), Joseph Carlos Azie, Albertine Bégué, Adel Steven Madelon (minimes), Joseph André Émilien (vétéran)

Accompagnateur : Jean-Noël Lisette

Délégation de La Réunion

Féminin

Wendy Olsence (minime), Camille Hoareau (cadette), Nina Hijasewic (junior)

Masculin

Franck Victoire (minime), Matheo Nicolas (cadet), Lucas Gauvin (junior)

Accompagnateurs : Charles Catherine et Marie-Lucile Gaze

Antoinette Milazar au départ du marathon de Paris

La marathonienne rodriguaise Antoinette Milazar sera elle aussi au départ du marathon de Paris qui se courra non le 7 mais le 9 avril. C'est ce qu'a indiqué l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA). La coureuse a donc rejoint Jean-Luc Vilbrim et Judex Durhône, déjà sélectionnés. Le trio sera accompagné de l'entraîneur Mike Félicité. Leur participation se situe dans le contexte des Jeux de la Francophonie prévus du 20 au 31 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les minima masculins de l'épreuve sont établis à 2h25 (organisation) et à 2h23 (AMA), et de 2h55 et 2h53 pour les dames.



Cross interécoles primaires (zone 3)

La finale interécoles primaires de cross-country se disputera le 24 mars à partir de 10h au stade de Rose-Belle. Cette finale se tiendra au niveau de la zone 3 (Curepipe, Grand-Port, Savanne) et regroupera les enfants de 9-10-11 ans (poussins et poussines).