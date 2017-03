ATHLÉTISME -- CROSS-COUNTRY LEAGUE/NATIONAL CHAMPIONSHIPS : Vilbrim réussit le coup parfait, Milazar s’impose aisément

Le suspense aura duré jusqu'à environ 1 km de l'arrivée avant que la course ne se décante. Jean-Luc Vilbrim s'est alors envolé seul vers un quatrième titre de champion national de cross-country samedi à Candos, laissant sur place son adversaire direct, Christophe Mootoosamy, gêné par un point de côté. Les deux hommes qui s'affrontaient à la fois pour le titre du challenge Vital (ligue) et du championnat dans cette 5e et dernière manche se sont ainsi départagés à la régulière. Par contre, Antoinette Milazar (Rod) a dominé de bout en bout la course féminine pour s'imposer aisément devant Prisca Manikion, Rachel Michel et Sabrina Rabot.

Jean-Luc Vilbrim, 34 ans, de surcroît marathonien, a damé le pion aux coureurs de demi-fond, spécialistes de l'épreuve. Bien que les 10 km du parcours pourraient plaider davantage en sa faveur, il n'en reste pas moins que ce recul met une fois de plus en exergue la faiblesse du demi-fond quand Mohammad Dookun n'est pas là… Bref, samedi, c'est Vilbrim qui avait rendez-vous avec le sacre, alors que Mootoosamy a tout perdu.

Vilbrim signait son 4e sacre après ceux remportés en 2009, 2011 et 2013. En quatre sorties — il est entré dans cette ligue de cross à partir de la 2e étape —, il aura fait la différence. Sa troisième victoire d'étape, après celles survenue à Altéo (2e étape) et St-Félix (4é étape), lui assure également le titre du challenge en ligue. Le coup parfait.

« Cela fait longtemps que je n'avais pas gagné la ligue de cross. Et cette nouvelle victoire me rend fier car la saison n'a pas été facile. Le suspense a duré jusqu'au bout. Les parcours n'étaient pas toujours faciles, il fallait souvent relancer la course et les parcours étaient parfois en épingle. Mais aujourd'hui (samedi), j'étais confiant et prêt à me battre. Je savais que cela serait très serré jusqu'au bout. Quand je me suis retrouvé seul à environ 800 m de l'arrivée, j'ai su que c'était gagné », nous a déclaré le nouveau champion national. Il succède au palmarès à Mohammad Dookun, vainqueur des deux dernières éditions. Vilbrim remercie son sponsor Yoplait, son coach Mike Félicité et sa famille de leur soutien.

Jusqu'à la dernière des six boucles du circuit, Vilbrim et Mootoosamy ont couru foulée contre foulée. Et ce dernier, 27 ans, voyait même se profiler « une victoire au sprint » en dévalant pour la dernière fois la petite descente sur l'allée en rocksand qui entoure le périmètre du site. « À ce moment-là, je me sentais encore confiant et frais pour lancer l'emballage final », confiait-il.

Quand plus loin ses espoirs d'effondraient. « J'ai commencé subitement à ressentir un point de côté et cela m'a freiné. Dommage, les jambes étaient encore bonnes, mais rien n'était gagné d'avance. Je suis un peu déçu, mais satisfait de m'être bien battu. Je n'ai pas terminé ma course comme je l'avais imaginé », ne peut-il que regretter. Il salue quand même le vainqueur et remercie son coach Frankie Lebon, sa famille et ses amis de leur soutien.

Dans la course féminine, Sabrina Rabot s'est cette fois effondrée pour se retrouver 4e à l'arrivée, après avoir remporté les quatre étapes précédentes et le challenge. À l'inverse, la marathonienne Antoinette Milazar (Rod), 43 ans, a dominé comme prévu cette finale en comptant près de 3'00 d'avance à l'arrivée sur sa plus proche poursuivante, Prisca Manikion. La coureuse de Latanier, au vu de d'opposition, visait « au moins un podium, mais pas la victoire. » Elle à fait mieux et remercie elle aussi son coach Jean-Noël Lisette, sa famille et le comité régional de Rodrigues.