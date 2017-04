ATHLÉTISME - ÉCHOS DES ÉTATS-UNIS : Aurélie Alcindor s’impose au 400 m

Après un passage en salle, la sprinteuse mauricienne Aurélie Alcindor (Cowley College) a effectué sa rentrée en plein air aux États-Unis le 8 avril lors du Everett Kolh Invite Meet à Butler CC, El Dorado. Elle a signé une victoire au 400 m, s’imposant en 57"44, et a pris la 3e place au 200 m en 25"11.

Détentrice d’une bourse sport-études, la sprinteuse, qui est arrivée aux États-Unis début janvier, a devancé comfortablement sur le tour de piste, son épreuve de prédilection, deux concurrentes créditées respectivement de 59"34 et 1'01"14. Mais au 200 m, son chrono laisse augurer prochainement un sub 25"00 puisqu’elle se fait dominer par moins d’une demi-seconde par deux concurrentes. Son coach Éric Milazar, qui s’occupait d’elle à Maurice jusqu’à son départ, nous confiait tout récemment qu’elle commence à s’adapter à son nouveau mode de vie.

D’autre part, trois contingents d’athlètes mettront le cap sur l’Europe dans le courant de mai pour des stages d’entraînement et de compétitions, certains en vue des Jeux de la Francophonie (20-31 juillet) en Côte d’Ivoire et d’autres pour les mondiaux de Londres prévus en août. C’est ainsi que trois sprinters du Centre international d’athlétisme de Maurice (CIAM), la Ghanéenne Viviane Mills, le Seychellois Dylan Sicobo et le Malgache Franck Rabearison, seront en stage en France du 6 au 19 juin accompagnés de l’entraîneur de sprint Steeves Legentil.

Ce premier contingent sera rejoint du 20 mai au 19 juin par une autre bande de sprinters composée du Lesothan Mosito Lehata, du Palestinien Mohammad Abukhousa et du Mauricien Jean-Daniel Lozereau (jr). Ces derniers feront le déplacement avec l’entraîneur responsable de sprint au CIAM, Stephan Buckland. Enfin, les deux spécialistes des épreuves combinées au CIAM, la Burkinabée Marthe Koala et Fabrice Rajah, feront cap vers l’Italie avec leur coach, l’Ukrainien Oleksandr Nevskyi, en vue de participer à quelques compétitions. Ils seront en stage du 24 avril au 19 juin.

Pour rappel, Fabrice Rajah s’alignera également au meeting des épreuves combinées de la CAA prévu les 21-22 avril à Tunis. Ce meeting qui se tenait chaque année depuis dix ans à Maurice a été délocalisé cette fois en Tunisie.