ATHLÉTISME—INTERCLUBS FRANCE: Jérôme Caprice s'impose à Tours

Deuxième sortie victorieuse pour Jérôme Caprice au 5 000 km marche. Le Mauricien s'est imposé dimanche à Tours en finale interclubs N1 B dans le temps de 20'27"62, soit quelques centièmes de plus que son record national réalisé le 7 mai à Blois en 20'09"63. Cette performance le maintient toujours dans le top 5 français.

Jérôme Caprice devance à l'arrivée les Français Fabian Fesselier et Quentin Macabrey, 2e et 3e en 21'18"07 et 23'44"65 respectivement. « Il faisait chaud en fin de matinée quand on a pris le départ. Je suis très content de cette nouvelle perf. Elle m'aidera prochainement sur 20 km. Je reste aussi sous la barre des 21'00 après mes chrono de 20'41 en salle, puis 20'09 et là 20'27. Et je reste dans le top 5 français. »

Hervé Davaux, coach de Jérôme Caprice, partage lui aussi sa joie. Il estime que le marcheur a fait mieux que ses prévisions. « Jérôme termine premier et sa performance de 20'27 lui vaut 1065 points. Il réalise son deuxième meilleur temps après sa performance de début mai (20'09 - 1085 pts). Il confirme ainsi son très bon état de forme pour ce début de saison. Après la salle (20'41 - 1027 points) et le 20 km des Championnats de France en mars (1h28'49 - 1028 points), les résultats du mois de mai sont cohérents avec mes prévisions voire un peu mieux que prévu. Jérôme est toujours aussi assidu à l'entraînement et respecte parfaitement le plan, ce qui m'amène à la conclusion que le meilleur est encore à venir pour cette saison. »

En sachant que Jérôme Caprise se trouve actuellement « dans une phase de progression importante », Hervé Davaux envisage, comme il l'avait évoqué précédemment, une participation aux mondiaux de Londres cet été (5-13 août). Il attendait d'obtenir des renseignements de l'Association mauricienne d'athlétisme pour « ajuster au mieux le plan et la programmation des entraînements dans les prochains mois. »

Résultats

5 000 m marche

1. Jérôme Caprice (Mce-Athlé Trois Tours) 20'27"62, 2. Fabian Fesselier (Caen Athlé Club) 21'18"07, 3. Quentin Macabrey (Montbeliard Belfort) 23'44"65, 4. Bruno Bourlet (Entente OIse)24'15"24, 5. Frédéric Courage (St Denis) 24'30"41, 6. Loïck Kerjean (Entente Oise) 24'42'30, 7. Thomas Dumaire (Athlé Sud) 25'00"13, 8. Lucas Roussiasse (Entente Angevine) 25'12"66

MAURICE/RÉUNION CADETS 2017: Quatre équipes locales établies

La sélection mauricienne qui affrontera le 3 juin son homologue de La Réunion lors de la rencontre interîles cadets est connue. L'Association mauricienne d'athlétisme a arrêté mardi une liste de 28 athlètes composant quatre équipes, dont deux masculines et deux féminines. Quatre regroupements sont aussi prévus à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain pour donner vie à l'esprit d'équipe.

Les performances qui ont marqué les Championnats nationaux cadets le week-end dernier à Réduit ont été dans l'ensemble moyennes. Il s'agit effectivement de booster cette sélection qui, pour rappel, a trois trophées à défendre sur ses bases après une razzia effectuée à St Denis l'année dernière. La sélection quadricolore était rentrée avec les trois trophées dans ses valises en masculin, féminin et au classement combiné.

L'écart avait été moins important que l'année précédente chez les filles. Les Mauriciennes l'avaient emporté 47 à 43 points, alors que chez les garçons, Maurice comptabilisait 57 contre 44 pts. Au combiné, Maurice terminait avec 164 pts contre 87 à La Réunion. En 2015, Maurice avait remporté le même succès à Réduit avec un peu plus d'écart, notamment 74-48 pts (garçons), 73-49 pts (filles) et 147-97 pts au combiné.

Comme l'an dernier, c'est Marielle Coiffic qui tiendra le rôle de team manager. Elle sera assistée des coaches Giovanni Lindor, Margaret Félicité, Hervé Seerungen et Poorrvashi Bhujun. S'agissant des regroupements, le premier aura donc lieu demain à 16h à Réduit. Le deuxième est prévu samedi à 9h, puis le mardi 30 mai à 16h, et enfin le jeudi 1er juin à 16h, toujours à Réduit.

La sélection mauricienne

Équipe A

Garçons : Andy Théophile, Alvin Rughodass, Adrien Esther, William Mustun, Maxwell Lareine, Dezardin Prosper, Mathieu Wilson

Filles : Anne-Loa Léopold (Rod), Jaimie Adaken, Angelica Natchoo, Mélina Chuttoo, Christian Ratnah, Roseline Françoise (Rod), Joyce Joséphine

Équipe B

Garçons

Filles : Nadir Tooraub, Jérémy Cotte, Divesh Dyal, Wylan Lacruche, Esteban Florine, Thierry Nadal, Geremy Pierrus

Filles : Stacy Adelia, Amélia Auguste, Anaïs Rahafety, Kimberley Ramasawmy, Machella Février, Laeticia Germain, Claire Lenette

Team manager : Marielle Coiffic

Coaches : Giovanni Lindor, Margaret Félicité, Hervé Seerungun , Poorvashi Bhujun