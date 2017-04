ATHLÉTISME - INTERÎLES RÉUNION/MAURICE : Les minimes en action samedi à St-Denis

La sélection mauricienne minimes de pentathlon se déplace vendredi à l'île sœur en vue de la rencontre interîles prévue samedi au stade de Champ Fleuri à St-Denis. Elle aura à cœur de défendre son titre obtenu l'an dernier au stade de Réduit, nous dit le responsable de la délégation mauricienne, Dev Dabeea.

Cette équipe mauricienne composée de six garçons et six filles a été finalisée le 8 avril lors d'une épreuve de pentathlon qui avait réuni une quinzaine de jeunes et ce, parallèlement avec le meeting international d'athlétisme à Réduit. « Nous avons réuni la meilleure équipe possible et les jeunes sont très motivés à l'idée de se surpasser pour défendre leur titre. Nous y allons pour une victoire », dira Dev Dabeea.

Cette sélection comporte un athlète de Rodrigues, en l'occurrence Oriant Augustin, qui s'est imposé au stade Camp du Roi avec un total de 125 pts au pentathlon, soit un score légèrement supérieur à celui de Jordan Quirin, qui s'imposa avec 121 pts à Réduit devant Jordan Félicité (110 pts). Il se pourrait qu’Oriant Augustin soit désigné capitaine de l'équipe mauricienne chez les garçons et Jerusha Ramasawmy chez les filles.

Cette dernière a terminé 2e de l'épreuve féminine avec 95 pts derrière Machella Février (106 pts). Mais on regrette surtout l'absence de la Flaquoise Annabelle Mamerou de cette sélection, sa licence n'ayant pas été renouvelée par son club, le Faucon Flacq Athletic Club. Elle avait fait partie de l'équipe l'an dernier.

Le sélection mauricienne est aussi accompagnée des entraîneurs Anouska Juckreelall (Rose-Hill) et Joël Baptiste (Flacq).

La sélection mauricienne

Filles : Machelle Février (R- Noire), Jerusha Ramasawmy (R-Hill), Ambre Kwok (B. Rouge), Anne-Laure Minerve (B-Bassin), Anaïs Adèle (St Rémy), Mégane Souave (R-Hill)

Garçons : Jordan Quirin (St Rémy), Jordan Félicité (R-Hill), Tishant Santhoo (B. Rouge), Niken Kadarasen (R-Hill), Avish Luchanah (B. Rouge), Oriant Augustin (Rodrigues)

Résultats du pentathlon du 8 avril à Réduit

Garçons : 1. Jordan Quirin (St Rémy) 100 m haies 15"4, longueur 5,54 m, poids 13,80 m, hauteur 1,68 m, 1 000 m 3'38"3 total 121 pts, 2. Jordan Félicité (RHAC) 15"1, 5,02 m, 9,17 m, 1,44 m, 2'59"5 total 110 pts, 3. Tishant Sanyhooo (B. Rg) 15"4, 5,35 m, 7,09 m, 1,44m, 2'57"0 total 106 pts, 4. Niken Kadarasen (RHAC) 14"2, 5,30 m, 8,17 m, 1,35 m, 3'16"1 total 101 pts, 5. Avish Luchanah (B. Rg) 16"3, 5,10 m, 7,33 m, 1,59 m, 3'08"4 total 99 pts, 6. Yoan Théodore (RHAC) 15"7, 5,18 m, 7,15 m, 1,53 m, 3'16"4 total 96 pt

Filles : 1. Machelle Février (R- Noire) 80 m haies 15"1, longueur 4,28 m, javelot 18,71 m, hauteur 1,56 m, 1 000 m 2'41"0 total 106 pts 2. Jerusha Ramasawmy (R-Hill) 15"3, 4,67 m, 21,51 m, 1,32 m, 2'41"1 total 95 pts, 3. Ambre Kwok (B. Rouge) 14"90, 4,31 m, 20,77 m, 1,35 m, 3'00"1 total 81 pts, 4. Anne-Laure Minerve (B-Bassin) 15"6, 3,81 m, 18,14 m, 1,38 m, 2'44"9 total 80 pts, 5. Anaïs Adèle (St Rémy) 15"0, 4,18 m, 16,89 m, 1,23 m, 2'49"4 ttal 76 pts, 6. Mégane Souave (R-Hill) 15"5, 4,25 m, 12,35 m, 1,23 m, 3'01"2 total 65 pts