ATHLÉTISME — KFC JUNIORS CHAMPIONSHIPS : Alexandre Legentil efface un record vieux de 28 ans

Les finales des Championnats nationaux KFC, disputées sur deux jours le week-end dernier, ont pris fin dimanche au stade Maryse Justin, à Réduit, avec un record national. C'est au concours du triple saut que le Rodriguais Alexandre Legentil, de Camp du Roi AC, a réalisé une performance de 15m52. L'ancien record était de Vissen Mooneegan (15m25), établi le 14 juin 1989 au sein du même stade.

Grâce à cette grosse performance, Alexandre Legentil a validé son billet pour les Championnats d'Afrique juniors, qui se dérouleront du 29 juin au 2 juillet, à Tiemcen en Algérie. Les minima dans ce concours étaient de 15m10. Thierry Berger de Rose-Hill AC, deuxième de ce concours du triple saut derrière Alexandre Legentil, a lui aussi réalisé les minima avec une performance de 15m16. Une autre athlète s'est qualifiée pour ces Championnats d'Afrique, en l'occurrence la Rodriguaise Julianne Clair. Elle avait lancé à plus de 43m lors d'une compétition tenue en mars dernier au stade Camp du Roi.

Soulignons également que la performance d'Alexandre Legentil l'a permis de décrocher le titre de meilleur athlète avec un total de 1008 points à la table de cotation. Bryan Police de Port-Louis Centaurs AC (400m haies 55:19) a lui récolté 887 points, alors que Maxwell Lareine de Rose-Hill AC avait, la veille réalisé une performance de 6m83 à la longueur 6m83 pour un total de 886 points. Chez les filles, la palme est allée à Sévérine Moutia de Rose-Hill AC (100m 12:44) avec un total de 906 points. Elle s'est aussi imposée avec un chrono de 25:73. Anaëlle Alfred (triple saut 11m19) et Kimberley Ramasawmy (longueur 4m89), toutes deux de Rose-Hill AC, ont terminé deuxièmes (822 pts) et troisièmes (751 pts) respectivement.

À noter que lors de la première journée disputée samedi, deux athlètes avaient réalisé le doublé, à savoir Angélica Natchoo de Chemin Grenier AC et Adel Matoka de St Rémy AC. Angélica Natchoo s'est imposée au 400m (1.03:15) et au 800m (2.38:76), alors qu'Adel Matoka a, lui, triomphé au disque (43m44) et au poids (13m66).

Les résultats de dimanche

Masculin

100m: 1. Ali Dreepaul de St Pierre AC (11:21), 2. Alexandre Yangoua de Rose-Hill AC (cadet 11:50), 3. Jaimie Mark de Médine AC (junior 11:58), 200m: 1. Jordan Christophe de Beau-Bassin AC (22:67), 2. Bryan Police de Port Louis Centaurs AC (22:82), 3. Andy Théophile Police de Port-Louis Centaurs AC (23:10), 400m: 1. Yash Aubeeluck de Médine AC (51:47), 2. Jeremy Cotte de Beau Bassin AC (cad 51:75), 3. Geremy Pierrus de Rose Hill AC (cad 51:75),800m: 1. Adrien Piégrièche de Rose Hill AC (2.01:15), 2. Hugo Philippe de Port Louis Centaurs AC (cad 2.02:10), 3. Stefan Jangeerkhan de Rose Hill AC (2.02:12), 110 m haies: 1. Jérémie Lararaudeuse de Rose Hill AC (cad 15:37), 2. Naadir Toraub de St Rémy AC (cad 15:92), 3. Yoanne Barry de Curepipe Harlems AC (16:96), 400m haies: 1. Bryan Police de Port Louis Centaurs AC (55:19), 2. Pascal Calis de St Rémy AC (cad 58:00), 3. Ludovic Valérie de Port Louis Centaurs AC (58:52), triple saut: 1. Alexandre Legentil de Camp du Roi AC 15m52 (N.Rec Jr) Anc. rec. Vissen Mooneegan 15m25 14 juin 1989 Réduit), 2.Thierry Berger de Rose-Hill AC (15m16), 3. Cédric Cerdor de Rose-Hill AC (14m43), javelot: 1. Steban Florine (Cad Réd) (cad 41m76), 2. Wilson Mathieu de Curepipe Warriors AC (cad 41m62), 3. Sébastien Rabaye de Curepipe Harlems AC (22m17), hauteur: 1. Azékiel Appadoo de St Pierre AC (1m95), 2. Jeremy Cotte de Beau-Bassin AC (cad 1m79)

Féminin

100m: 1. Sévérine Moutia de Rose-Hill AC (12:44), 2. Océane Lefou de Port-Louis Centaurs AC (14:4), 3. Sheleysha Lokkeram de Rose-Hill AC (15:52),triple saut: 1. Anaëlle Alfred de Rose-Hill AC (cad 11m19), 200m: 1. Sévérine Moutia (25:73), 2. Kelly Montagnard de Faucon Flacq AC (27:94), 3. Stecy Adelia de Rose-Hill AC (cad 28:21), poids: 1. Brida Beauyeux de Guépard AC (10m27 m, 2. Illaam Jawaheer de Port-Louis Centaurs AC (7m79), 3. Céline Roque de La Caverne AC (minime 7m32), disque: 1. Brinda Beauyeux (28m21), 2. Céline Roque (min 20m72), longueur: 1. Kimberley Ramasawmy de Rose-Hill AC (cad 4m89), 2. Jaimima Bhookun de Rose-Hill AC (cad 4m75), 3. Anaëlle Alfred de Rose-Hill AC (cad 4m69)

Meilleurs athlètes

Masculin : 1. Alexandre Gentil (triple saut 15m52) avec 1008 points, 2. Bryan Police (400m haies 55:19) avec 887 pts, 3. Maxwell Lareine de Rose-Hill AC (longueur 6m83) avec 886 pts

Féminin : 1. Sévérine Moutia (100m 12:44) avec 906 pts, 2. Anaëlle Alfred de Rose-Hill AC (triple saut 11m19) avec 822 pts, 3. Kimberley Ramasawmy ( longueur 4m89) avec 751 pts

Epreuves ouvertes

Masculin

100m: 1. Jean-Daniel Lozereau de St Pierre AC (10:71), 2. Kirsty Dorasami de Faucon Flacq AC (11:29), 3. Thierrie Ferdinand de Faucon Flacq AC (11:29),400m: 1. Eliott Lagaillarde de Rose Belle AC (51:16), 2. Adrien Esther de Beau Bassin AC (51:63), hauteur: Fabrice Rajah de Faucon Flacq AC (1m90), 800m:1. Ashley Pitchia de Curepipe Warriors AC (1.57:77), 2. Yasseen Kahaar de Port-Louis Racers AC (1.58:65), 3. Samuel Veilleuse de Port-Louis Racers AC (2.00:07)

Féminin

Javelot: 1. Vanessa Collin de Rodrigues (37m60)