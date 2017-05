ATHLÉTISME – KFC JUNIORS CHAMPIONSHIPS: Doublé pour Matoka et Natchoo

La première journée des KFC Juniors Championships a été disputée, hier au stade Maryse Justin, à Réduit. Une première journée qui a permis à deux athlètes de réaliser le doublé, nommément Adel Matoka de St Rémy AC et Angélica Natchoo de Chemin Grenier AC. Le premier nommé a remporté le concours du disque avec une performance de 43m44 devant Damien Jean de Rose-Hill AC (34m06) et Julien Cerveaux de Rose-Hill AC (28m15), avant de s'imposer au poids avec un jet de 13m66. Il a dominé Wilson Mathieu de Curepipe Warriors AC (12m58) et Damien Jean (12m38). Pour sa part, Angélica Natchoo a triomphé sur 400m avec un chrono de 1.03:15, devant Amélia Auguste de Rose-Hill AC (1.06:25) et Stacy Philippe de Port-Louis Centaurs AC (1.09:22). Elle a ensuite bouclé le 800m dans le temps de 2.38:76 devant Maëva Sisafe de Port-Louis Racers AC (2.42:39) et Shannen Sahye de Port-Louis Racers AC (2.51:81). À noter que la deuxième et dernière journée prévue aujourd'hui débute à 9h30 pour prendre fin à 13h05.

Résultats

Hommes

3000m steeple : 1. Gopalen Ramasawmy de Rose-Hill AC (10.29:48), 2. Avinash Dookhee de Rose-Hill AC (11.32:64), 3. Ritesh Ahir de Rose-Hill AC (11.32:67),disque : 1. Adel Matoka de St Rémy AC (43m44), 2. Damien Jean de Rose-Hill AC (34m06), 3. Julien Cerveaux de Rose-Hill AC (28m15), poids : 1. Adel Matoka (13m66), 2. Wilson Mathieu de Curepipe Warriors AC (12m58), 3. Damien Jean (12m38), perche : 1. Nathan Lebon de Curepipe Warriors AC (2m80), longueur : 1. Maxwell Lareine de Rose-Hill AC (6m83), 2. Thierry Nadal de Boulet Rouge AC (6m78), 3. Alexandre Denis de Quatre Bornes Pavillon AC (6m61), relai 4x100m benjamin : 1. Rose-Hill AC en 55:56 (Jordan L'Olive, Sévérine D'Axe, Maëva Thérèse et Adriana Coute), 2. Eau-Bassin AC (59:33), 3. Souillac AC (1.03:61)



Dames

400m : 1. Angélica Natchoo de Chemin Grenier AC (1.03:15), 2. Amélia Auguste de Rose-Hill AC (1.06:25), 3. Stacy Philippe de Port Louis Centaurs AC (1.09:22),400m haies: 1. Joëlle Martin de Port Louis Racers AC (1.28:94), 2. Shelly Sans Souci (cadette) de Port-Louis Centaurs AC (1.32:81), 800m : 1. Angélica Natchoo de Chemin Grenier AC (2.38:76), 2. Maëva Sisafe de Port-Louis Racers AC (2.42:39), 3. Shannen Sahye de Port-Louis Racers AC (2.51:81), hauteur: 1. Steffie Moorjee de Port-Louis Centaurs AC (1m38), perche : 1. Christina Ratna de Port-Louis Centaurs AC (2m90), marteau : 1. Ilham Jawaheer de Port-Louis Centaurs AC (17m51)

Les finales d'aujourd'hui

9h30: 110m haies (H)

9h45: 400m (D), javelot (H), poids et longueur (D)

10h: 400m (H)

10h15: 200m (D) demi-finale et hauteur (H) finale

10h30: 200m (H) demi-finale

10h45: 100m (H) ouvert, javelot (D) finale et triple saut (H & D) finale

10h50: 100m (D) ouvert

11h: 800m (H)

11h15: 100m (D)

11h30: 100m (H)

11h45: 400m haies (H) et disque (D) finale

12h: 800m (H) seniors

12h30: 400m (H) ouvert

12h45: 200m (D)

12h55: 200m (H)

13h10: 4x100m (F) minimes

13h15: 4x100m (G) minimes