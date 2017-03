ATHLÉTISME : L’absence de Dookun relance le championnat

La quatrième manche de la Vital Cross Country League sera courue ce matin à 9 heures à St Félix, Bel Ombre, dans le sud du pays. Une quatrième manche qui débutera par la course réservée aux seniors hommes sur un parcours long de 9km. Le grand absent ne sera nul autre que le double champion de Maurice (2015 et 2016) Mohammad Dookun. Ce dernier ratera en effet ce cross, aussi bien que le championnat de Maurice prévu pour samedi prochain, au Sodnac Wellness Park de Candos, à Quatre Bornes. Pour cause : Mohammad Dookun se trouve actuellement en Afrique du Sud. Chez les dames en revanche, Sabrina Rabot, invaincue en trois sorties, est bien partie pour poursuivre sur sa lancée.

Mohammad Dookun, vainqueur de la première et troisième manche – il avait raté la deuxième en raison de sa participation au cross de La Réunion –, ne pourra retenir son titre de champion de Maurice. Actuellement au centre de haut niveau de la fédération internationale à Pretoria, en Afrique du Sud, il sera de retour que le 12 mars après avoir participé à deux compétitions. En son absence, son coéquipier du Curepipe Warriors AC, Christophe Mootoosamy, tentera de prendre la tête du classement, lui qui est actuellement deuxième après deux deuxièmes places et une absence lors de la deuxième manche en raison de sa participation au cross de La Réunion.

Christophe Mootoosamy devra toutefois se méfier de Jean-Luc Vilbrim de Gymkhana AC, absent lors de la manche inaugurale, mais vainqueur ensuite de la deuxième manche en l’absence de Dookun, avant de finir à la troisième place lors de la manche suivante courue à Gros Cailloux. C’est dire qu’une belle lutte est prévue en vue de la manche finale. Si rien n’est joué pour le titre de champion chez les hommes, en revanche, tout porte à croire que Sabrina Rabot de Rose Belle AC a toutes les chances de s’imposer chez les dames. Convaincante vainqueur à ses trois précédentes sorties, on voit mal qui pourra contester sa suprématie dans cette ligue de cross cette année.

Lors de la course de ce matin, Angélica Natchoo de Chemin Grenier AC devrait aussi réaliser une belle performance chez les cadettes et enregistrer une quatrième victoire en autant de sorties. Ce qui la rapprochera davantage d’un nouveau titre de championne de la catégorie. Maxime Lousteau Lalanne est lui aussi bien parti pour décrocher le titre chez les benjamins après trois victoires de suite. Il aura pour principal adversaire Jean-Loïc Maléco de Chemin Grenier AC, trois fois deuxième. Soulignons aussi la belle forme d’Anastasia Mars de Rose-Hill AC chez les minimes filles. Après trois convaincantes victoires, on peut dire qu’elle est très bien partie pour être championne, et ce, après son titre de l’année dernière chez les poussines.

En revanche, rien n’est joué dans certaines catégories, dont les minimes garçons, où Sébastien Bonapen de Souillac AC et Bhavesh Beechook de Montagne Longue AC sont ex-æquo en tête du classement. La situation est presqu’identique chez les cadets où le leader Sendy Jean-Pierre de Chemin Grenier AC est suivi de très près par Divesh Dyal Highlands AC et William Mustun de Curepipe Warriors AC. Une belle course est aussi à prévoir chez les minimes filles entre Milena Chutoo Angel Réduit AC et Anne-Laure Minerve de Beau-Bassin AC, première et deuxième au classement respectivement.

Le programme

9h : Seniors hommes (9 km)

9h10 : Poussines (1.5 km)

9h25 : Jr/Sr dames, junior hommes et vétérans hommes (7.5 km)

9h45 : Cadets et vétéran dames (5.5 km)

10h05 : Cadettes et minimes garçons (3.5 km)

10h20 : Minimes filles (3 km)

10h25 : Benjamins (3 km)

10h45 : Poussins et benjamines (2.3 km)