ATHLETISME - LANCER DU POIDS : Le Dr Bernard Baptiste : A coeur vaillant…

S’il était possible, Bernard Baptiste n’hésiterait pas à entamer une carrière professionnelle et viser une qualification aux J.O. de Tokyo 2020. Mais faute de moyens, le spécialiste de lancer du poids originaire de Grande-Montagne, Rodrigues, de surcroit médecin généraliste de profession, se veut plus réaliste en évoquant ses objectifs, notamment les Jeux du Commonwealth 2018 et bien sûr, les Jeux de la Francophonie prévus du 20 au 21 juillet à Abidjan Côte d’Ivoire. « Atteindre 17,50 m à Abidjan serait déjà une performance très honorable », avoue celui qui détient avec 17,23 m, la meilleure référence nationale. En ce début d’année, les ambitions sont affichées.

Lancé sur des bases élevées le 10 décembre dernier, il s’était signalé en frissant déjà les 16 m (15,97 m). Une rentrée qui laissait alors augurer de belles perspectives, soit celle d’atteindre cette saison les 18 m. Reste à définir le lieu et la date. Peut-être à Abidjan justement. Mais les 17,50 m visés ne garantissent pas pour autant un podium. « Tout va dépendre de l’opposition, notamment avec le Français Fréderic Dagee qui vaut plus de 18,50 m, les Canadiens et Congolais Franck Elemba, 4e aux J.O. de Rio à plus de 21 m », dira le principal concerné. Son coach, Jacques Ramtanon ne s’emballe pas non plus : « Pour l’heure, l’important c’est qu’il soit régulier à 17 m durant le premier trimestre. Après, on pourra passer au niveau supérieur et envisager, par exemple, la qualification pour les Jeux du Commonwealth (minima 18,30 m). »

Déjà doublement qualifié pour Abidjan, Berrnard Baptiste a satisfait les minima des Jeux (15,80 m) et ceux supérieurs imposés par l’Association mauricienne d’athlétisme (16,80m). Il a décidé depuis l’an dernier de doubler sa préparation passant de un à deux cycles d’entraînement pour culminer avec deux pics de performances dans l’année, à l’instar de ce que d’autres font ailleurs, plus précisément en Afrique du Sud où le niveau est très relevé. À l’image du champion d’Afrique en titre, Jaco Engelbrecht très régulier autour des 19 m.

Ainsi sa préparation physique est basée sur un programme établi par le Sud-Africain Joshua Capazorio - responsable de la préparation de l’équipe nationale d’haltérophilie de ce pays et de celui du lanceur de poids sud-africain d’Orazio Cremona qui vaut plus de 20,05 m - mais supervisé et réajusté au plan technique quand c’est nécessaire par son coach Jacques Ramtanon à Maurice.

Se perfectionner à Manhein, Allemagne jusqu’en 2019

Mieux, lui et son coach ont proposé à l’AMA qu’il bénéficie à partir de l’année prochaine et ce jusqu’en 2019 d’un stage de perfectionnement à Manhein, Allemagne, un centre de renommée mondiale qui accueille les meilleurs spécialistes de l’épreuve venant notamment des États-Unis, Nouvelle-Zélande et même de la Malaisie. « C’est un projet très ambitieux, mais réaliste. Autrement, un podium est difficilement accessible dans les compétitions continentales. Partout ailleurs et en Afrique du Sud pour commencer, les meilleurs qui valent plus de 20 m s’entraînent et progressent ensemble. Donc, si on veut que l’athlète progresse, il a besoin des mêmes conditions, soit des stages de longue durée. La direction du centre en Allemagne est favorable à notre demande tout comme l’AMA », nous confie Jacques Ramtanon.

La question d’encadrement, de soutien et d’accompagnement sont des éléments indispensables. « En temps normal, je me retrouve seul à l’entraînement. Mais actuellement, j’ai la chance d’avoir Brinda BeauYeux et Claudarel Louis avec moi en raison du regroupement de la présélection des Jeux des Iles 2019 (ndlr : le stage d’entraînement en commun s’est achevé samedi après quatre jours au stade de Réduit). Mais au-delà de tout cela, les mesures d’accompagnement sont indispensables à notre progression », insiste Bernard Baptiste. À ce propos, il se dit très redevable envers son sponsor Ultimate Sports Nutrition (USN) qui le soutien au plan de la nutrition. Mais beaucoup reste à faire « pour combler le fossé qui nous sépare du poids africain au plan technique et nutrition bien qu’on commence maintenant à être mieux considéré qu’avant par la concurrence. »

Le stage d’entraînement de trois semaines qu’il devrait effectuer courant février mars en Afrique du Sud lui servira de premier véritable test pour se situer avant le meeting International en avril. Comme l’an dernier, ce déplacement sera couplé de compétitions comptant pour les ASA Night Series et culminera les 10-11 mars avec l’Open Freestate Championships à Bloemfontein. Le plateau promet d’être très relevé avec des Allemands, Autrichiens, et Sud-Africains. N’est-ce pas lors du même stage qu’il avait haussé les enchères l’an dernier pour sa rentrée internationale en pulvérisant pour la première fois, sa marque nationale le portant de 16,55 m à 17,18 m. Cette 'perf' lui offrit les minima (16,80 m) des Championnats d’Afrique à Durban en juin. Puis, il réalisa 17,23 en mai à Maurice avant de finir 9e à Durban avec 16,71 m.

Il réfléchit à son avenir

Bernard Baptiste avait été médaillé d’or en 2015 aux derniers Jeux de Iles à la Réunion (16,39 m) et 5es des Jeux d’Afrique au Congo-Brazzaville (16,55 m) la même année. Bien que médecin, il réfléchit à son avenir en sachant que le haut niveau l’oblige à s’entraîner à plein-temps. « Sans un emploi stable, je pourrai toujours pousser jusqu’aux Jeux des Iles 2019. Après, je ne pourrai rien négliger pour me trouver un emploi fixe. Mais si on m’offrait dès à présent un emploi stable, compatible avec ma carrière, j’en serai heureux et tout fier. Car le haut niveau m’impose des dépenses conséquentes de Rs 12 000 /Rs 15 000 par mois, incluant les frais de transport, de massage (Rs 800 la séance), la gym (Rs 1 095), bains glacés et d’autres moyens de récupération importants pour limiter la fatigue, sans compter une alimentation saine et les suppléments indispensables afin d’être au mieux. Tout n’est qu’une question d’encadrement et de soutien. »

Et comment voit-il sa carrière au-delà de 2019 ? « Tout dépend comment mon corps va réagir. Mes charges d’entraînement quotidiennes ont doublé. Avec plus de soins et de soutien, je pourrais peut-être pousser jusqu’à Tokyo. Mais là, on parle de minima à 20,50 m. C’est un énorme défi. » dit-il. Pour l’heure il voit ses limites à18,30 m.

Après avoir complété en juillet 2016, son internat à l’hôpital de Rose-Belle, il a été reçu en juillet 2016 par le corps médical. Pour l’heure, il exerce à titre privé et se déplace à domicile. « Les patients arrivent à contre-goutte », se désole-t-il un peu, mais garde quand même le sourire. Le temps de se bâtir une réputation.

Bernard Baptiste en bref

Né à Grande- Montagne, Rodrigues

Agé : 27 ans

Epreuve : Lancer du poids (7,26 kg)

Habite Trou-aux-Cerfs, Curepipe

* Poids de forme : 115-117 kgs. Poids actuel 112 kg

* 5es aux Jeux des Iles 2007 à Tana

* Médaillé d’or aux Jeux de Iles 2015 de la Réunion (16,39 m)

* Recordman national du lancer du poids (17,23 m)

* 5e de Jeux d’Afrique au Congo-Brazzaville 2015 (16,55 m)

* 9e des Championnats d’Afrique 2016 à Durban (16,71 m)

* À compléter ses études secondaires au Rodrigues College en 2007.

* Obtient une bourse de la commission Education de Rodrigues. Arrive à Maurice en mars 2008 et intégre le SSR Médical College de Belle-Rive jusqu’en juillet 2014. Effectue deux ans d’internat à l’hôpital de Rose-Belle. Obtient sa reconnaissance en juillet 2016 en tant que médecin généraliste. Exerce en privé