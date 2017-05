ATHLÉTISME – LIGUE DE CROSS VÉTÉRAN : La finale reprogrammée au 4 juin

L'Association Masters d'Athlétisme (AMA), qui devait tenir la troisième et dernière manche de la ligue de cross vétérans dimanche au Sodnac Wellness Park à Candos (Quatre-Bornes), organisera finalement cette course après le 4 juin (14h) au même endroit. C'est ce qu'a déclaré son président Anil Custnea. Il convient de souligner que cette finale a été reprogrammée en raison de la tenue, le week-end dernier, du KFC Juniors Championships, qui n'a pu avoir lieu les 6 et 7 mai en raison du mauvais temps.

Anil Custnea a ajouté que ses membres et lui travaillent aussi sur l'organisation du championnat national, prévu initialement au 11 juin, mais qui a été renvoyé au 25 juin avant d'être à nouveau repoussé. « Le stade Maryse Justin ne sera pas libre le 11 juin en raison de la tenue des activités de la fédération. Nous avions opté pour le 25 juin, mais là également on nous a fait savoir que cela ne pourrait se faire. On va devoir attendre avant de fixer une nouvelle date », a-t-il expliqué.

Le président de l'AMA a ajouté que des athlètes rodriguais aussi bien que réunionnais ont été invités à ce championnat. Chaque participant pourra participer à un maximum de trois épreuves. « Avec la présence de nos amis Rodriguais et Réunionnais, la compétition sera encore plus disputée. Ce sera aussi un moment de partage et de camaraderie entre les anciens athlètes des trois îles », a-t-il fait remarquer.

Plusieurs épreuves sont prévues au cours de cette journée, qui débutera par un 3000m marche dames, suivi d'un 5000m hommes. Les autres épreuves programmées sont le 60m haies, 400m haies, 100m, 1500m, 3000m dames, 5000m hommes, 800m, longueur, javelot et disque, poids. Deux épreuves ouvertes seniors (une chez les hommes et une chez les dames) sont aussi prévues lors de ce championnat national. « Ce sera une journée bien chargée et au cours de laquelle nous nous attendons à voir quelques belles épreuves », a indiqué Anil Custnea.

Par ailleurs, la deuxième manche de la ligue de cross a été courue le 29 avril, au gymkhana à Vacoas. Chez les dames de la catégorie 40-44 ans, la course de 7.2 km a été remportée par Claudine Baptiste (31.41). Les autres vainqueurs chez les dames sont Chantal Lanappe chez les 45-49 ans (29.51 pour 7.2 km), Sylvie Ah Kang chez les 75-79 ans (18.18 pour 2.5 km). Les vainqueurs chez les hommes sont Richsi Champa chez les 35-39 ans (22.56 pour 7.2 km), Jean Mario Spéville chez les 40-44 ans (24.47 pour 7.2 km), Balraj Jaglall chez les 45-49 ans (24.16 pour 7.2 km), Aneekson Ramasamy chez les 50-54 ans (30.05 pour 2.4 km), Ashok Garibdass chez les 60-64 ans (18.30 pour 4.2 km), Abeedeen Hosenally chez les 70-74 ans (24.54 pour 7.2 km, hors catégorie) et Deonarain Sunkur chez les 75-79 ans (13.44 pour 2.5 km).

À noter que le nouveau bureau de l'AMA, élu à la fin du mois de mars, est composé comme suit : Anil Custnea (président), Sanjeev Babooa (vice-président), Sylvie Ah Kang (secrétaire), Elvis Cathérine (assistant-secrétaire), Michelle McKay (trésorier), Radha Mohit (assistant-trésorier), Sooriadev Erriah, Sailesh Ramsaha, Monique Arékion et Mahadeo Seewooodany (membres).