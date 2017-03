ATHLÉTISME – MARATHON DE PARIS: Cap sur la France le 1er avril

La saison de cross national arrivée à terme samedi dernier, avec la tenue du championnat national, l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) s'attèle désormais au déplacement de trois de ses coureurs pour la France, samedi prochain, qui participeront le 9 avril au Marathon de Paris. Les sélectionnés sont Judex Durhône, Jean-Luc Vilbrim et la Rodriguaise Antoinette Milazar, qui seront accompagnés de l'entraîneur Mike Félicité. À noter que les trois marathoniens tenteront de réaliser les minima et valider leurs billets pour les VIIIes Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet, à Abidjan en Côte d'Ivoire.

C'est donc Judex Durhône, basé à La Réunion depuis quelques années, et les deux champions nationaux de cross, Jean-Luc Vilbrim et Antoinette Milazar, qui représenteront Maurice au Marathon de Paris. Il convient de souligner que Jean-Luc Vilbrim a même réalisé le doublé champion de la ligue de cross-champion national, samedi dernier, à Candos Vacoas, à l'issue de la cinquième et dernière manche. Selon le président de l'AMA, Vivian Gungaram, les trois marathoniens possèdent toutes les qualités nécessaires pour réaliser une bonne performance en France. Il est même d'avis que les trois sont capables d'aller chercher les minima sur la distance et valider leurs qualifications pour les Jeux de la Francophonie.

Pour Vivian Gungaram, les minima sur marathon féminin sont de 2h55. Or, en septembre de l'année dernière, Antoinette Milazar avait réalisé un chrono de 2h55.54 lors du Sanlam Cape Town Marathon, en Afrique du Sud, chez les plus de 40 ans. C'est dire que la Rodriguaise possède les qualités, malgré ses 43 ans, pour aller chercher le chrono qu'il faut pour être présente à Abidjan. Chez les hommes, les minima au marathon sont de 2h25 et pour Vivian Gungaram, ce chrono est dans les cordes de Judex Durhône et de Jean-Luc Vilbrim. Ce dernier a d'ailleurs indiqué, après sa victoire de samedi dernier, que son objectif est de courir ce marathon de Paris en 2h20 ou 2h21, dans la mesure où son meilleur chrono sur 42 km est de 2h24.

Par ailleurs, le président de l'AMA a indiqué qu'une dizaine d'athlètes ont déjà validé leur billet pour les Jeux de la Francophonie. Le recordman du 1500m, Mohammad Dookun, qui est rentré de Pretoria (Afrique du Sud), dimanche dernier, après avoir disputé deux compétitions, n'a toujours pu réaliser les 3.45 requis sur la distance pour être présent en Côte d'Ivoire. Il s'est toutefois imposé, samedi dernier, avec un chrono de 3.50.16 et aura l'occasion d'aller chercher les minima à l'issue du meeting international de Maurice, prévu pour les 8 et 9 avril, au stade Maryse Justin, à Réduit.

Idem pour le recordman du lancer du marteau, Nicholas Li Yun Fong, qui n'a pas été en mesure de lancer à 60m à Pretoria où il a terminé à la troisième place avec une performance de 54m. Le recordman du poids, le Rodriguais Bernard Baptiste, déjà qualifié pour les Jeux de la Francophonie, a lui réalisé un 16m70. Soulignons que la date limite pour réaliser les minima a été fixée au 30 avril.

Le marcheur Jérôme Caprice, déjà qualifié au 20 km marche pour les Jeux de la Francophonie, a cette fois validé son ticket pour Gold Coast en Australie, où se tiendront l'année prochaine les Jeux du Commonwealth. Il a réalisé un chrono de 1h28.49, dimanche dernier à La Roche-Sur-Yon, soit un nouveau record national et également en dessous des minima fixés pour les Jeux du Commonwealth qui sont de 1h30.

Minimas Jeux de la Francophonie

Hommes

100m : 10:54, 200m : 21:24, 400m : 46:64, 800m : 1.49, 1500m : 3.45, 5000m : 14.00, 10 000m : 29.20, 110m haies : 14:34, 400m haies : 51:54, 3000m steeple : 8.45, marathon: 2h25, hauteur: 2m15, longueur : 7m60, triple saut :15m90, perche : 5m, poids : 15m80, disque : 52m, marteau : 60m, javelot :69m, décathlon : 7 000 points, 4X100m : 40:80, 4X400m : 3.14, marche (20 km): 1h30

Dames

100m : 11:94, 200m : 24:24, 400m : 54:94, 800m : 2.08.5, 1500m : 4.24,5000m : 16.40, 10 000m : 34.30, 100m haies : 14:34, 400m haies : 59:64,3000m steeple : 10.40, marathon: 2h55, hauteur: 1m75, longueur : 6m10,triple saut : 12m75, perche : 3m70, poids : 13m50, disque : 45m, marteau :48m, javelot : 46m, heptathlon : 5 000 points, 4X100m : 47:00, 4X400m : 3.50

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1979: Les vétérans aux JIOI 2019

Les athlètes vétérans (hommes et dames) participeront, pour la première fois depuis les Jeux de 1979 à La Réunion, à une édition des Jeux des îles de l'océan Indien, plus précisément ceux de 2019 qu'organisera Maurice. Ils seront engagés lors d'un 21 km marche tombant sous le programme des jeux en athlétisme. La bonne nouvelle a été annoncée à Anil Custnea, président de l'Assocation Masters d'Athlétisme (AMA), par Vivian Gungaram, président de l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) et membre du comité organisateur des Jeux des Iles (COJI).

C'est la semaine dernière, soit après la dernière manche de la ligue de cross, à Candos, Quatre-Bornes, qu'Anil Custnea a été officiellement informé de la décision d'inclure le 21 km marche vétéran au programme des Jeux. « C'est une grosse et bonne nouvelle. Nous n'aurions jamais pensé être un jour présents en tant qu'acteurs aux JIOI. Pour cela, nous remercions Vivian (Gungaram) et aussi la fédération qui ont su rendre hommage à tous ces anciens athlètes qui ont fait honneur au pays par le passé en leur dédiant une course. Merci aussi au COJI et à ses membres. Nous sommes plus que comblés d'autant que les 10e jeux se dérouleront chez nous. Nous avons hâte d'y être et de vivre cette expérience mémorable », a-t-il déclaré.

Anil Custnea a indiqué avoir déjà annoncé la bonne nouvelle aux licenciés de l'association et, selon lui, tout le monde est ravi. La préparation sera ainsi entamée aussitôt la ligue de cross vétéran terminée le 14 mai avec la troisième et dernière manche, prévue au Sodnac Wellness Park. « Une présélection sera mise en place et, à partir de là, nous aurons un groupe qui travaillera en vue de l'objectif principal, qui est de réaliser une bonne performance pour nos premiers jeux. Remporter des médailles d'or serait formidable, voire la cerise sur le gâteau. Ce serait comme honorer la confiance placée en nous », a-t-il fait remarquer.

D'autre part, la première manche de la ligue de cross masters débute aujourd'hui à 9h30, au Trou aux Cerfs à Curepipe. Les catégories au programme sont 35-50 ans et les plus de 60 ans. Les inscriptions se feront sur place à 8h15 et selon Anil Custnea, entre 50 à 75 participants sont attendus. La deuxième manche se déroulera le 29 avril au Gymkhana, à Vacoas. Au niveau des favoris, on devrait retrouver les Jean-Paul Tripier de Quatre Bornes Pavillon AC et autres Christiane Louis de Gymkhana AC , champions de la ligue et champions national, samedi dernier, lors de la Vital Cross Country League. Anil Custnea a tenu à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports pour les médailles et trophées qui seront offerts aux différents vainqueurs. Il a ajouté qu'il est fort probable que le ministre Stephan Toussaint honore de sa présence la première manche de la ligue de cross vétéran ce matin.

Par ailleurs, l'association des Masters tiendra son Assemblée générale élective le 29 mars à 10h, au siège de la fédération d'athlétisme, soit au stade Maryse Justin, à Réduit. Selon Anil Custnea, président au cours de ces deux dernières années et candidat pour un nouveau mandat, une proposition sera faite pour que le mandat de la nouvelle équipe passe désormais à quatre ans comme cela se fait au niveau des autres fédérations. « Nous organisons des élections chaque année et nous avons constaté que c'était trop court pour entamer un travail et le terminer en une année seulement. La question pour un plus long mandat sera évoquée le 29 courant pour savoir si nous devons aller dans ce sens ou pas », a-t-il souligné.