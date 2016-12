ATHLETISME : Le Mauricien Judex Durhône percuté par une voiture

Le coureur mauricien, Judex Durhône, fait parler de lui ces jours-ci, plus précisément sur les réseaux sociaux, à la Réunion où il évolue depuis plusieurs années. Percuté par une voiture le 20 décembre dernier lors du traditionnel relais des Marrons déroulé à Sainte-Suzanne, le coureur aura frôlé la mort. Il fait une violente chute, mais a pu se relever blessé que lègèrement au genou pour terminer sa course. Selon les commentaires, le conducteur de la voiture qui l'a percuté est membre de l'AJA Cambuston, son ancien club. L'accident parait donc très suspect.

La scène a même été filmée sur vidéo et postée sur les réseaux sociaux. En voici l'extrait tel qu'il apparait, le titre étant ‘ Interrogations autour d'un spectaculaire accident lors du Relais des Marron du 20 décembre’

« Le relais pédestre des Marrons est une course sur route organisée traditionnellement le 20 décembre sur la commune de Sainte-Suzanne.

Il était un peu plus de 9h, hier matin. Judex Durhône, un coureur mauricien installé à la Réunion, vient de prendre le 4e relais. Ceux qui le précédaient n'avaient pas fait un début de course fabuleux et l'athlète était en train de tout donner pour remonter le retard accumulé.

C'est à ce moment (voir la vidéo) qu'une voiture venue de derrière le percute et le fait violemment chuter. Heureusement, Judex ne sera que légèrement blessé au genou, mais sa tête n'est passée qu'à quelques centimètres de la roue du véhicule.

Cet "accident" fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il faut en effet savoir que Judex est un ancien coureur de l'AJAC (AJA Cambuston). Or, le conducteur de la voiture ferait lui aussi partie de ce club... Ajoutez à ça que, comme la vidéo le montre bien, le chauffard n'a à aucun moment fait un geste pour éviter le coureur. Un esprit mal tourné pourrait même affirmer qu'il lui a délibérément foncé dessus...

Selon des témoins très choqués par la scène, le conducteur a pu repartir sans être inquiété. Inquiétant, non? »

Depuis cet accident, Judex Durhône a reçu beaucoup de messages de soutien. Il a réagi en ces termes: « C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois vos messages de soutien, vos mots très amicaux m'aident à traverser cette épreuve et me donnent la force de me relever et poursuivre ma route. Ce qui est arrivé est arivé accident ou pas. Je ne n'ai pas de rancoeur pour le conducteur qui m'a percuté en pleine course. Mais je le laisse vivre avec cet acte sur sa conscience. Je vous remercie sincèrement d'être présents pour moi. Merci de votre soutien. Vive le sport. Merci à toute la reunion et à l'ile Maurice pour tous vos messages.»

On ne sait malheureusemet toujours pas quelle en a été la suite, tout au moins quant au conducteur de la voiture. Espérons en tout cas que les autorités sportives réunionnaises ont pu agir en conséquence afin d'éviter le drame la prochaine fois.