ATHLÉTISME—MEETING NEUFCHATEAU: Potiron, Bardotier, Rosun et Sophie s'imposent

Les athlètes mauriciens en tournée de compétitions depuis fin avril en France (Nancy) ont effectué une sortie assez timide ce samedi à Neufchâteau. Mais Liliane Potiron (triple saut/longueur), Jonathan Bardotier (200 m), Jessika Rosun (javelot) et Christopher Sophie (disque) se sont quand même imposés. Par contre, Jonathan Drack a terminé 9e au triple saut dimanche à Montgeron avec un bond de 15,97 m.

Samedi à Neufchâteau, un meeting de moindre envergure, Liliane Potiron réalise 12,20 m au triple saut et 5,19 m au saut en longueur, alors que Bardotier, 2e du 100 m en 10"81, se contente de 21"87 au 200 m. Au disque hommes et javelot dames, Christopher Sophie et Jessika Rosun sont également restés assez loin de leurs limites, le premier s'imposant avec 45,47 m et l'autre avec 46,24 m. Au marteau, Jean-Ian Carré termine 2e avec 49,16 m. Il leur reste encore une dizaine de jours pour se mettre en évidence avant la fin de leur tournée prévue le 28 mai. Après deux sorties sur 800 m, Mohammad Dookun, qui court toujours après les minima du 1500 m en vue des Jeux de la Francophonie, n'était pas en action dimanche, tout comme le recordman national du lancer du poids, Bernard Baptiste.

Quant à l'équipe qui part ce soir, elle est composée de la Ghanéenne Viviane Mills et de Jean-Danial Lozereau, ce dernier crédité de 10"71 dimanche à Réduit en guise de dernier galop. Ils seront rejoints au Creps de Nancy d'ici quelques jours par le Lesothan Mosito Lehate et le Palestinien Mohammad Abukhousa, qui attendent d'obtenir leur visa. Le Malgache Franck Rabearison ne fera pas le déplacement en raison d'une blessure subie dimanche au 400 m. Les athlètes du Ciam sont accompagnés des coaches Stephan Buckland et Steeves Legentil.

Les résultats

Triple saut dames

1. Liliane Potiron (Mce) 12,20 m (X/11m63/12m11/12m19/12m13/12,20 m)

2. Cloe Gaudry 10,40 m

3. Constance Roche 10,09 m

Longueur dames

1. Liliane Potiron (Mce) 5,19 m (4,86 m/5,19 m/5,05 m/5,12 m/4,42 m/4,55 m)

2. Constance Roche 4,54 m

3. Léopoldine Mouzon 4,49 m

Javelot dames

1. Jessika Rosun (Mce) 46,24 m (46,24 m/46,23 m/44,60 m/X/X/X )

2. Romane Tourneret 37,59 m

3. Lorene Tremerel 34,00 m

100 m hommes (vt -0,8)

1. Dylan Sicobo (Sey Ciam) 10"75

2. Jonathan Bardotier (Mce) 10"81

3. Jeremy Thomas 11''03

200 m (vt -0,2)

1. Jonathan Bardotier 21''87

2. Dylan Sicobo (Sey-Ciam) 22''11

3. Jéremy Thomas 22''19

4. Aurellien Lantsoght 22''73

5. Jordan Rollot 22''80

6. Nicolas Joly 22''94

Disque

1. Christopher Sophie (Mce) 45,47 m (45,47 m/X/X/44,37 m/X/X)

2. Thibault Nicoud 40,24 m

3. Jean-Sébastien Matte 32,21 m

4. Baptiste Robert 27, 29 m

Marteau

1.Nicolas Fedit 53,45 m

2. Jean-Ian Carré (Mce) 49,16 m (49,16 m/X/46,93 m/48,13 m/ X/X)

3. Julien Henriet 46,68 m

4. Xavier Muller 42,40 m

5. Alain Romary 37,75 m

Meeting Elite montgeron Essonne (14 mai)

1. Jean-Marc Pontvianne 17,13 m (16m73(+1,8)/17m13(+0,6)/16m68(-0,3)/16m00(+1,4)/16,88 m (+0,7)

2. Melvin Raffin 16,85 m (+0,6)

3. Adrian Swiderski (Pol) 16,34 m (+0,5)

8. Ulrick Bolosier 15, 99 m (+1,6)

9. Jonathan Drack (Mce-Ca Balma) 15,97 m ( X (+2,3)/X(+2,7)/15,97 m(+1,2)

10. Ulrick Nima (Alg) 15,88 m (+1,1)

12. Dimitri Glanny 13,58 m (+2,5)