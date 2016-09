ATHLÉTISME — MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE NATIONALE : Pour une meilleure progression des athlètes

Hier à Réduit, une quinzaine d'athlètes étaient conviés par Vivian Gungaram, président de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA), principalement en vue des 8es Jeux de la Francophonie, qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une réunion dans laquelle il a expliqué les enjeux de cette compétition aux 19 présélectionnés, considérés comme les meilleures athlètes du moment.

Ainsi, après le passage raté de sélection mauricienne d'athlétisme aux championnats d'Afrique en juin dernier, à Durban, où Maurice était rentrée bredouille, Vivian Gungaram veut rattraper le coup avec les Jeux de la Francophonie. Mais seulement 12 places sont disponibles. En effet, seuls les meilleurs performeurs seront pris. Mais la sélection est loin d'être déterminée puisque l'AMA a placé la barre très haute avec des minima plus élevés que ceux demandés par les organisateurs de la compétition. Les athlètes ont jusqu'à juin de l'année prochaine pour valider leur ticket.

Pour les aider à se surpasser, une structure nationale sera mise en place par un expert de l'International Associations of Athletics Federations (IAAF), Ralph Mouchbaha. Lui qui pose ses valises aujourd'hui, sera assisté par deux entraîneurs nationaux, à savoir Frank Lebon et Joël Sévère. Ce projet de structure national, financé par la solidarité olympique, consiste à emmener les coaches à exercer de façon précise et professionnelle tout en respectant une hiérarchie en vue de mieux accompagner les athlètes dans leur progression. Le but est de préparer les athlètes et de les donner les meilleures chances pour briller à Abidjan, aux Championnats du monde de Londres en 2017, à Doha en 2019, aux Jeux des Îles de l'océan Indien durant la même année et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La présélection mauricienne pour les Jeux de la Francophonie :

Guillaume Thierry (décathlon)

Fabrice Rajah (décathlon)

Jonathan Permal (100m/200m)

Jonathan Bardottier (100m/200m)

Jonathan Drack (Triple saut/Longueur)

David Carver (Marathon)

Nicolas Li yung Fong (Marteau)

Bernard Baptiste (Poids)

Jérôme Caprice

Jean-Daniel Lozéreau

Mohammad Dookun (800m/1 500m)

Jessika Rossun (Javelot)

Vanessa Colin (Javelot)

Mélissa Arlanda (Marteau)

Aurélie Alcindor (200m/400m)

Joanella Janvier (100m)

Lilianne Potiron (Triple Saut)

Nancy Cheekoussen (Perche)

Astride Samoisy (Marteau)