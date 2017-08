ATHLETISME—MONDIAUX 2017: David Carver à la 61e place du marathon

Seul représentant mauricien aux championnats du monde d’athlétisme, David Carver était en action dimanche dernier au marathon dans les rues de Londres. Dans cette épreuve qui regroupait plus de 100 participants, il a terminé à la 61e place avec un chrono de 2 h 25'45", ce qui constitue sa meilleure marque de la saison.

Pour rappel, David Carver, qui a élu domicile en Australie, avait réalisé une performance de 2 h 26'16" lors des Jeux Olympiques de Rio l’année dernière. Sa meilleure marque dans cette épreuve se chiffrant à 2 h 18'20". Il est à noter que trois participants ne se sont pas présentés sur la ligne de départ, dimanche dernier, tandis que 27 ont abandonné en cours de route, et que 71 ont rallié l’arrivée.

Cette épreuve a été remportée par le Kenyan Geoffrey Kirui en 2 h 08'27". Il a devancé l’Éthiopien Tamirat Tola (2 h 09'49") et le Tanzanien Alphonce Simba (2 h 09'51"). Il est à signaler que six Africains figurent parmi les 10 premiers.