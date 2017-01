ATHLÉTISME — PREMIER RASSEMBLEMENT : Présence d'une trentaine de présélectionnés

Le premier rassemblement des athlètes de l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) a eu lieu du 4 au 7 janvier au stade Maryse Justin, à Réduit. Selon le responsable de la commission technique nationale, Joël Sévère, une bonne trentaine d'athlètes était réunie, ce qui a aussi été un succès. Ce dernier a expliqué que les objectifs ont été expliqués et que hormis les Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet, à Abidjan en Côte d'Ivoire, il sera aussi question des Championnats du monde cadets prévus pendant ce même mois de juillet (12-16), à Nairobi au Kenya. Il y aura également la participation des jeunes aux Championnats du Commonwealth Jeunes programmés au Bahamas du 19 au 24 juillet.

« L'objectif était surtout de parler de ces trois événements majeurs pour 2017. Une trentaine d'athlètes a répondu présente et je considère que c'est de bon augure surtout pour cette période de l'année. Nous sommes satisfaits de tout ce qui a été fait au cours de ce rassemblement », a expliqué Joël Sévère, qui avait, avec l'entraîneur Frankie Lebon, la responsabilité de prendre en charge toute la partie technique de ce regroupement, alors que Khemraz Naiko s'est lui assuré des autres aspects de l'organisation.

Hormis le bon response des présélectionnés, Joël Sévère s'est aussi réjoui de la présence de sept entraîneurs de différentes spécialités. Au cours de ces quatre jours, a-t-il expliqué, plusieurs causeries ont eu lieu, notamment sur les règlements de la fédération, la psychologie et la nutrition entre autres. « Ce qui me réjouit beaucoup, c'est que nous avons pu passer un bon moment ensemble. Au-delà des entraînements, nous avons également eu l'occasion de déjeuner tous ensemble au cours de ces quatre jours. Je trouve que cela a été vraiment très bien. Il y avait une très bonne ambiance et tout le monde a bien aimé », a-t-il fait remarquer.

Lors de ce regroupement, les présélectionnés ont eu l'opportunité de faire des tests médicaux avant d'aborder les compétitions prévues pour cette année. Des tests qui ont été effectués avec le support des membres de la Medical Sports Unit du ministère de la Jeunesse et des Sports. « Tout s'est très bien passé. Nous avons été ravis de voir que les présélectionnés étaient tous très motivés. Chaque athlète a un objectif et tout le monde est prêt à donner le meilleur de lui-même. Je peux dire que ce regroupement a été une très bonne chose en vue de la nouvelle année », a déclaré Joël Sévère.

Ce dernier a, d'autre part, indiqué que l'instructeur de la fédération internationale, l'Allemand Ralph Mouchbahani, sera à nouveau à Maurice en mars pour une nouvelle session de travail avec les entraîneurs. Ce dernier, il faut le rappeler, avait eu une première séance de travail en octobre de l'année dernière, à Réduit, avant de revenir pour un stage d'entraîneur pendant la période fin novembre-début décembre. Des objectifs ont été fixés et Joël Sévère et Frankie Lebon ont ensuite eu pour responsabilité d'effectuer un suivi du travail qui a été mis en place.

Selon Joël Sévère, tout se déroule comme prévu, et ce, à la satisfaction de tout le monde. « À chaque fois, nous rappelons aux entraîneurs l'importance de nous soumettre un micro-cycle, c'est-à-dire un plan de travail sur une période d'une semaine. Tout le monde a respecté ses engagements. De mon côté, je suis en contact permanent avec Ralph Mouchbahani que ce soit par courriel ou autres outils informatiques tel que Skype ou WhatsApp », a-t-il fait ressortir.

Pour conclure, Joël Sévère a expliqué l'importance des rencontres de préparation en attendant les compétitions à venir pour cette année, dont la ligue de cross qui démarre le 4 février prochain, à Moka. Un festival de lancer a déjà eu lieu en décembre dernier, alors que samedi prochain est prévue la première rencontre de préparation de cette année 2017. « Ce sera une rencontre très importante pour les athlètes, puisque ce sera le tout premier test pour ceux concernés par les épreuves sur piste », a-t-il relaté.